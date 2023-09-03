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На выборах в ЛНР во второй день явка составила 21,87 процента
На выборах в ЛНР во второй день явка составила 21,87 процента - РИА Новости, 03.09.2023
На выборах в ЛНР во второй день явка составила 21,87 процента
Явка избирателей на второй день досрочного голосования на выборах в Народный совет ЛНР составила 21,87%, сообщили РИА Новости в избиркоме ЛНР. РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T22:42
2023-09-03T22:42
2023-09-03T23:09
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ЛУГАНСК, 3 сен - РИА Новости. Явка избирателей на второй день досрочного голосования на выборах в Народный совет ЛНР составила 21,87%, сообщили РИА Новости в избиркоме ЛНР. Ранее заместитель председателя избиркома ЛНР Марианна Сумская говорила, что жители Луганской Народной Республики активно участвуют в досрочном голосовании. "Всего по состоянию на 20.00 проголосовали: Народный Совет ЛНР – 21,87%", - сказали в избиркоме ЛНР. Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
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Луганская Народная Республика, Россия, Донецкая Народная Республика, Госдума РФ, Единый день голосования в России, Общество
На выборах в ЛНР во второй день явка составила 21,87 процента
На выборах в Народный совет ЛНР во второй день явка составила 21,87 процента