https://ria.ru/20230903/yavka-1893982793.html

На выборах в ЛНР во второй день явка составила 21,87 процента

На выборах в ЛНР во второй день явка составила 21,87 процента - РИА Новости, 03.09.2023

На выборах в ЛНР во второй день явка составила 21,87 процента

Явка избирателей на второй день досрочного голосования на выборах в Народный совет ЛНР составила 21,87%, сообщили РИА Новости в избиркоме ЛНР. РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T22:42

2023-09-03T22:42

2023-09-03T23:09

луганская народная республика

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донецкая народная республика

госдума рф

единый день голосования в россии

общество

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ЛУГАНСК, 3 сен - РИА Новости. Явка избирателей на второй день досрочного голосования на выборах в Народный совет ЛНР составила 21,87%, сообщили РИА Новости в избиркоме ЛНР. Ранее заместитель председателя избиркома ЛНР Марианна Сумская говорила, что жители Луганской Народной Республики активно участвуют в досрочном голосовании. "Всего по состоянию на 20.00 проголосовали: Народный Совет ЛНР – 21,87%", - сказали в избиркоме ЛНР. Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20230902/golosovanie-1893821890.html

луганская народная республика

россия

донецкая народная республика

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луганская народная республика, россия, донецкая народная республика, госдума рф, единый день голосования в россии, общество