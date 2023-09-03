https://ria.ru/20230903/vizit-1893932105.html

Путин посетит один из российских регионов

Путин посетит один из российских регионов - РИА Новости, 03.09.2023

Путин посетит один из российских регионов

Владимир Путин на следующей неделе совершит рабочую поездку в один из российских регионов, сообщил ведущий программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале... РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T14:37

2023-09-03T14:37

2023-09-03T14:59

россия

сочи

турция

владимир путин

павел зарубин

политика

красноярский край

дмитрий песков

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Владимир Путин на следующей неделе совершит рабочую поездку в один из российских регионов, сообщил ведущий программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павел Зарубин в Telegram-канале."Путин приедет в один из российских регионов. И если на этой неделе было совещание по развитию Красноярского края, то на следующей будет такое же по поводу другого региона", — уточнил журналист.Кроме того, президент проведет заседание оргкомитета "Победа".В конце недели глава государства может принять участие в Едином дне голосования, формат пока неизвестен, добавил Зарубин.Как сообщил в пятницу представитель Кремля Дмитрий Песков, 4 сентября президент Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган проведут переговоры в Сочи.

https://ria.ru/20230901/selo-1893778059.html

россия

сочи

турция

красноярский край

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, сочи, турция, владимир путин, павел зарубин, политика, красноярский край, дмитрий песков