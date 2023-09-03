https://ria.ru/20230903/vizit-1893932105.html
Путин посетит один из российских регионов
Путин посетит один из российских регионов - РИА Новости, 03.09.2023
Путин посетит один из российских регионов
Владимир Путин на следующей неделе совершит рабочую поездку в один из российских регионов, сообщил ведущий программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T14:37
2023-09-03T14:37
2023-09-03T14:59
россия
сочи
турция
владимир путин
павел зарубин
политика
красноярский край
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1892044676_0:163:3063:1886_1920x0_80_0_0_0f3bc97f0d2b9180baa4717ee9910040.jpg
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Владимир Путин на следующей неделе совершит рабочую поездку в один из российских регионов, сообщил ведущий программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павел Зарубин в Telegram-канале."Путин приедет в один из российских регионов. И если на этой неделе было совещание по развитию Красноярского края, то на следующей будет такое же по поводу другого региона", — уточнил журналист.Кроме того, президент проведет заседание оргкомитета "Победа".В конце недели глава государства может принять участие в Едином дне голосования, формат пока неизвестен, добавил Зарубин.Как сообщил в пятницу представитель Кремля Дмитрий Песков, 4 сентября президент Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган проведут переговоры в Сочи.
https://ria.ru/20230901/selo-1893778059.html
россия
сочи
турция
красноярский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1892044676_18:0:2749:2048_1920x0_80_0_0_8f8060d00b8b9c2e9c58cffd22477a25.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сочи, турция, владимир путин, павел зарубин, политика, красноярский край, дмитрий песков
Россия, Сочи, Турция, Владимир Путин, Павел Зарубин, Политика, Красноярский край, Дмитрий Песков
Путин посетит один из российских регионов
Путин на следующей неделе совершит рабочую поездку в один из российских регионов