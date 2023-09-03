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Путин посетит один из российских регионов - РИА Новости, 03.09.2023
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14:37 03.09.2023 (обновлено: 14:59 03.09.2023)
https://ria.ru/20230903/vizit-1893932105.html
Путин посетит один из российских регионов
Путин посетит один из российских регионов - РИА Новости, 03.09.2023
Путин посетит один из российских регионов
Владимир Путин на следующей неделе совершит рабочую поездку в один из российских регионов, сообщил ведущий программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T14:37
2023-09-03T14:59
россия
сочи
турция
владимир путин
павел зарубин
политика
красноярский край
дмитрий песков
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Владимир Путин на следующей неделе совершит рабочую поездку в один из российских регионов, сообщил ведущий программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павел Зарубин в Telegram-канале."Путин приедет в один из российских регионов. И если на этой неделе было совещание по развитию Красноярского края, то на следующей будет такое же по поводу другого региона", — уточнил журналист.Кроме того, президент проведет заседание оргкомитета "Победа".В конце недели глава государства может принять участие в Едином дне голосования, формат пока неизвестен, добавил Зарубин.Как сообщил в пятницу представитель Кремля Дмитрий Песков, 4 сентября президент Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган проведут переговоры в Сочи.
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россия, сочи, турция, владимир путин, павел зарубин, политика, красноярский край, дмитрий песков
Россия, Сочи, Турция, Владимир Путин, Павел Зарубин, Политика, Красноярский край, Дмитрий Песков
Путин посетит один из российских регионов

Путин на следующей неделе совершит рабочую поездку в один из российских регионов

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Владимир Путин на следующей неделе совершит рабочую поездку в один из российских регионов, сообщил ведущий программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павел Зарубин в Telegram-канале.
«
"Путин приедет в один из российских регионов. И если на этой неделе было совещание по развитию Красноярского края, то на следующей будет такое же по поводу другого региона", — уточнил журналист.
Кроме того, президент проведет заседание оргкомитета "Победа".
В конце недели глава государства может принять участие в Едином дне голосования, формат пока неизвестен, добавил Зарубин.
Как сообщил в пятницу представитель Кремля Дмитрий Песков, 4 сентября президент Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган проведут переговоры в Сочи.
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РоссияСочиТурцияВладимир ПутинПавел ЗарубинПолитикаКрасноярский крайДмитрий Песков
 
 
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