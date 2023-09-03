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В Беслане почтили память жертв теракта - РИА Новости, 03.09.2023
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18:26 03.09.2023 (обновлено: 18:31 03.09.2023)
https://ria.ru/20230903/vakhta-1893959840.html
В Беслане почтили память жертв теракта
В Беслане почтили память жертв теракта - РИА Новости, 03.09.2023
В Беслане почтили память жертв теракта
Трехдневная Вахта памяти, приуроченная к 19-й годовщине трагических событий 1-3 сентября в бесланской школе №1 продолжается в Северной Осетии, сообщает... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T18:26
2023-09-03T18:31
беслан
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЯТИГОРСК, 3 сен – РИА Новости. Трехдневная Вахта памяти, приуроченная к 19-й годовщине трагических событий 1-3 сентября в бесланской школе №1 продолжается в Северной Осетии, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. "Под звуки метронома по традиции были зачитаны имена всех 334 жертв теракта. Также прошла церемония возложения венков и цветов к монументу "Дерево скорби" и памятнику бойцам спецподразделений ФСБ "Альфа" и "Вымпел"", – говорится в сообщении пресс-службы. Теракт в Беслане произошел утром 1 сентября 2004 года. Террористы захватили городскую школу в №1 во время проведения праздничной линейки. В заложники тогда были взяты более 1,2 тысячи человек, большинство из которых дети. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая еду и ограничивая в воде. Около полудня 3 сентября к зданию школы подъехал автомобиль с четырьмя сотрудниками МЧС, которые должны были забрать тела убитых террористами мужчин. В этот момент в школе раздались взрывы, после чего с обеих сторон началась беспорядочная стрельба, а из окон и образовавшегося в стене спортзала пролома стали выпрыгивать дети и женщины. Жертвами этой трагедии стали 334 человека, в том числе 186 детей. Погибли также десять сотрудников Центра специального назначения ФСБ России, двое сотрудников МЧС и 15 милиционеров. Ранены были 810 заложников, сотрудников спецназа ФСБ, милиции и военнослужащих. С 2005 года в память о трагических событиях в Беслане дата 3 сентября в России стала днем солидарности в борьбе с терроризмом. В Северной Осетии ежегодно с 2005 года 1 сентября начинаются трехдневные траурные мероприятия, посвященные памяти погибших в результате теракта, а в самом Беслане из-за траура на 3 дня сдвигается начало учебного года.
https://ria.ru/20220903/terrorizm-1813760387.html
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беслан, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Беслан, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Беслане почтили память жертв теракта

В Беслане продолжается трехдневная вахта памяти о погибших в теракте

© Республика Северная Осетия - АланияВ Северной Осетии проходит Вахта в память о погибших в теракте
В Северной Осетии проходит Вахта в память о погибших в теракте
© Республика Северная Осетия - Алания
В Северной Осетии проходит Вахта в память о погибших в теракте. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 3 сен – РИА Новости. Трехдневная Вахта памяти, приуроченная к 19-й годовщине трагических событий 1-3 сентября в бесланской школе №1 продолжается в Северной Осетии, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
"Под звуки метронома по традиции были зачитаны имена всех 334 жертв теракта. Также прошла церемония возложения венков и цветов к монументу "Дерево скорби" и памятнику бойцам спецподразделений ФСБ "Альфа" и "Вымпел"", – говорится в сообщении пресс-службы.
Алые гвоздики, игрушки и белые шары. День памяти жертв теракта в Беслане
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

В Москве прошла акция в память о жертвах теракта в Беслане.

Участники акции памяти у мемориала Жертвам терроризма на Дубровке в Москве

В Москве прошла акция в память о жертвах теракта в Беслане.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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1 из 8
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Люди принесли к памятнику цветы, игрушки, тетради и бутылки с водой.

Участники акции в память о жертвах теракта в школе № 1 в Беслане у монумента В память о жертвах трагедии в Беслане в Москве

Люди принесли к памятнику цветы, игрушки, тетради и бутылки с водой.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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2 из 8
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

С 2005 года в этот день Россия отдает дань памяти соотечественникам, погибшим от рук террористов.

Участники акции в память о жертвах теракта в школе № 1 в Беслане возлагают цветы у монумента В память о жертвах трагедии в Беслане в Москве

С 2005 года в этот день Россия отдает дань памяти соотечественникам, погибшим от рук террористов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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3 из 8
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Его учредили, чтобы не забывать о трагических событиях в Беслане 2004 года, когда в течение трех дней боевики удерживали в здании школы № 1 учащихся и их родственников. Погибли 334 человека, в том числе 186 детей.

Участники акции в память о жертвах теракта в школе № 1 в Беслане у монумента В память о жертвах трагедии в Беслане в Москве

Его учредили, чтобы не забывать о трагических событиях в Беслане 2004 года, когда в течение трех дней боевики удерживали в здании школы № 1 учащихся и их родственников. Погибли 334 человека, в том числе 186 детей.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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4 из 8
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В Москве традиционно запустили в небо 334 белых воздушных шара.

Участники акции в память о жертвах теракта в школе № 1 в Беслане выпустили в небо 334 белых воздушных шара (по числу погибших) у монумента В память о жертвах трагедии в Беслане в Москве

В Москве традиционно запустили в небо 334 белых воздушных шара.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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5 из 8
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Третьего сентября россияне также вспоминают жертв трагических событий в Театральном центре на Дубровке (2002), в Кизляре и Первомайском (1996), Буденновске (1995) и других.

Участница акции памяти у мемориала Жертвам терроризма на Дубровке в Москве

Третьего сентября россияне также вспоминают жертв трагических событий в Театральном центре на Дубровке (2002), в Кизляре и Первомайском (1996), Буденновске (1995) и других.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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6 из 8
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

На фото: священники во время акции в память о жертвах терактов возлагают цветы в Москве.

Священники во время акции в память о жертвах теракта в школе № 1 в Беслане возлагают цветы у монумента В память о жертвах трагедии в Беслане в Москве

На фото: священники во время акции в память о жертвах терактов возлагают цветы в Москве.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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7 из 8
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Память погибших также почтили минутой молчания.

Участник акции памяти у мемориала Жертвам терроризма на Дубровке в Москве

Память погибших также почтили минутой молчания.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
8 из 8

В Москве прошла акция в память о жертвах теракта в Беслане.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
1 из 8

Люди принесли к памятнику цветы, игрушки, тетради и бутылки с водой.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
2 из 8

С 2005 года в этот день Россия отдает дань памяти соотечественникам, погибшим от рук террористов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
3 из 8

Его учредили, чтобы не забывать о трагических событиях в Беслане 2004 года, когда в течение трех дней боевики удерживали в здании школы № 1 учащихся и их родственников. Погибли 334 человека, в том числе 186 детей.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
4 из 8

В Москве традиционно запустили в небо 334 белых воздушных шара.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
5 из 8

Третьего сентября россияне также вспоминают жертв трагических событий в Театральном центре на Дубровке (2002), в Кизляре и Первомайском (1996), Буденновске (1995) и других.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
6 из 8

На фото: священники во время акции в память о жертвах терактов возлагают цветы в Москве.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
7 из 8

Память погибших также почтили минутой молчания.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
8 из 8
Теракт в Беслане произошел утром 1 сентября 2004 года. Террористы захватили городскую школу в №1 во время проведения праздничной линейки. В заложники тогда были взяты более 1,2 тысячи человек, большинство из которых дети. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая еду и ограничивая в воде.
Около полудня 3 сентября к зданию школы подъехал автомобиль с четырьмя сотрудниками МЧС, которые должны были забрать тела убитых террористами мужчин. В этот момент в школе раздались взрывы, после чего с обеих сторон началась беспорядочная стрельба, а из окон и образовавшегося в стене спортзала пролома стали выпрыгивать дети и женщины.
Жертвами этой трагедии стали 334 человека, в том числе 186 детей. Погибли также десять сотрудников Центра специального назначения ФСБ России, двое сотрудников МЧС и 15 милиционеров. Ранены были 810 заложников, сотрудников спецназа ФСБ, милиции и военнослужащих.
С 2005 года в память о трагических событиях в Беслане дата 3 сентября в России стала днем солидарности в борьбе с терроризмом. В Северной Осетии ежегодно с 2005 года 1 сентября начинаются трехдневные траурные мероприятия, посвященные памяти погибших в результате теракта, а в самом Беслане из-за траура на 3 дня сдвигается начало учебного года.
Сотрудники Национального общества Красного Креста в России на траурных мероприятиях в память о жертвах теракта в школе №1 в Беслане - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
День солидарности в борьбе с терроризмом
3 сентября 2022, 02:01
 
БесланРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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