https://ria.ru/20230903/vakhta-1893959840.html

В Беслане почтили память жертв теракта

В Беслане почтили память жертв теракта - РИА Новости, 03.09.2023

В Беслане почтили память жертв теракта

Трехдневная Вахта памяти, приуроченная к 19-й годовщине трагических событий 1-3 сентября в бесланской школе №1 продолжается в Северной Осетии, сообщает... РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T18:26

2023-09-03T18:26

2023-09-03T18:31

беслан

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЯТИГОРСК, 3 сен – РИА Новости. Трехдневная Вахта памяти, приуроченная к 19-й годовщине трагических событий 1-3 сентября в бесланской школе №1 продолжается в Северной Осетии, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. "Под звуки метронома по традиции были зачитаны имена всех 334 жертв теракта. Также прошла церемония возложения венков и цветов к монументу "Дерево скорби" и памятнику бойцам спецподразделений ФСБ "Альфа" и "Вымпел"", – говорится в сообщении пресс-службы. Теракт в Беслане произошел утром 1 сентября 2004 года. Террористы захватили городскую школу в №1 во время проведения праздничной линейки. В заложники тогда были взяты более 1,2 тысячи человек, большинство из которых дети. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая еду и ограничивая в воде. Около полудня 3 сентября к зданию школы подъехал автомобиль с четырьмя сотрудниками МЧС, которые должны были забрать тела убитых террористами мужчин. В этот момент в школе раздались взрывы, после чего с обеих сторон началась беспорядочная стрельба, а из окон и образовавшегося в стене спортзала пролома стали выпрыгивать дети и женщины. Жертвами этой трагедии стали 334 человека, в том числе 186 детей. Погибли также десять сотрудников Центра специального назначения ФСБ России, двое сотрудников МЧС и 15 милиционеров. Ранены были 810 заложников, сотрудников спецназа ФСБ, милиции и военнослужащих. С 2005 года в память о трагических событиях в Беслане дата 3 сентября в России стала днем солидарности в борьбе с терроризмом. В Северной Осетии ежегодно с 2005 года 1 сентября начинаются трехдневные траурные мероприятия, посвященные памяти погибших в результате теракта, а в самом Беслане из-за траура на 3 дня сдвигается начало учебного года.

https://ria.ru/20220903/terrorizm-1813760387.html

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беслан, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)