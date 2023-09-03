https://ria.ru/20230903/ussuriysk-1893920586.html

Трутнев назвал причину прорыва дамбы в Уссурийске

Трутнев назвал причину прорыва дамбы в Уссурийске - РИА Новости, 03.09.2023

Трутнев назвал причину прорыва дамбы в Уссурийске

Одной из причин разрушения дамбы в Уссурийске Приморского края после тайфуна в августе стало то, что шлюз на ней не был приведен в рабочее состояние в течение... РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T12:45

2023-09-03T12:45

2023-09-03T12:45

происшествия

уссурийск

приморский край

юрий трутнев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0c/1889695107_0:0:3469:1951_1920x0_80_0_0_233f9da3a851ce4716e4d063519f10d8.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Одной из причин разрушения дамбы в Уссурийске Приморского края после тайфуна в августе стало то, что шлюз на ней не был приведен в рабочее состояние в течение года, сообщил в ходе совещания во Владивостоке вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Тайфун "Ханун" и полярный фронт 10-12 августа принесли в регион сильные ливни. Утром 12 августа река Раздольная затопила Уссурийск в Приморье и прорвала дамбу. Прокуратура сообщала, что после повреждения дамбы началась эвакуация жильцов первых этажей близлежащих домов, до окон которых вода стала доходить. "Есть дамба, только она разрушена и через нее прошла вода. Но ее кто-то проектировал, и сейчас говорят, что проектировалась она на другие отметки. Может, и на другие отметки. Но в дамбе стоит шлюз-регулятор, который должен был год назад быть приведен в рабочее состояние, а он не приведен в рабочее состояние. И это одна из причин разрушения дамбы", - отметил полпред. В середине августа тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье ливни, которые вызвали сильные паводки, подтопившие тысячи домов и множество дорог. Также край серьезно пострадал от обильных осадков 23 и 25 августа. С 25 августа в Приморье действует режим ЧС федерального характера. Тогда глава Приморья Олег Кожемяко оценивал предварительный ущерб от наводнения в 7 миллиардов рублей. После этого южный циклон 29 августа вновь обрушил ливни на Приморье, снова отрезало десятки населенных пунктов, больше всего пострадал юг региона.

https://ria.ru/20230903/primore-1893919856.html

уссурийск

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, уссурийск, приморский край, юрий трутнев