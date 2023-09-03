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Трутнев назвал причину прорыва дамбы в Уссурийске - РИА Новости, 03.09.2023
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12:45 03.09.2023
https://ria.ru/20230903/ussuriysk-1893920586.html
Трутнев назвал причину прорыва дамбы в Уссурийске
Трутнев назвал причину прорыва дамбы в Уссурийске - РИА Новости, 03.09.2023
Трутнев назвал причину прорыва дамбы в Уссурийске
Одной из причин разрушения дамбы в Уссурийске Приморского края после тайфуна в августе стало то, что шлюз на ней не был приведен в рабочее состояние в течение... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T12:45
2023-09-03T12:45
происшествия
уссурийск
приморский край
юрий трутнев
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Одной из причин разрушения дамбы в Уссурийске Приморского края после тайфуна в августе стало то, что шлюз на ней не был приведен в рабочее состояние в течение года, сообщил в ходе совещания во Владивостоке вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Тайфун "Ханун" и полярный фронт 10-12 августа принесли в регион сильные ливни. Утром 12 августа река Раздольная затопила Уссурийск в Приморье и прорвала дамбу. Прокуратура сообщала, что после повреждения дамбы началась эвакуация жильцов первых этажей близлежащих домов, до окон которых вода стала доходить. "Есть дамба, только она разрушена и через нее прошла вода. Но ее кто-то проектировал, и сейчас говорят, что проектировалась она на другие отметки. Может, и на другие отметки. Но в дамбе стоит шлюз-регулятор, который должен был год назад быть приведен в рабочее состояние, а он не приведен в рабочее состояние. И это одна из причин разрушения дамбы", - отметил полпред. В середине августа тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье ливни, которые вызвали сильные паводки, подтопившие тысячи домов и множество дорог. Также край серьезно пострадал от обильных осадков 23 и 25 августа. С 25 августа в Приморье действует режим ЧС федерального характера. Тогда глава Приморья Олег Кожемяко оценивал предварительный ущерб от наводнения в 7 миллиардов рублей. После этого южный циклон 29 августа вновь обрушил ливни на Приморье, снова отрезало десятки населенных пунктов, больше всего пострадал юг региона.
https://ria.ru/20230903/primore-1893919856.html
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происшествия, уссурийск, приморский край, юрий трутнев
Происшествия, Уссурийск, Приморский край, Юрий Трутнев
Трутнев назвал причину прорыва дамбы в Уссурийске

Трутнев: дамбу в Уссурийске прорвало из-за шлюза, не отрегулированного за год

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкНаводнение в Уссурийске из-за подъема уровня воды после прорыва дамбы
Наводнение в Уссурийске из-за подъема уровня воды после прорыва дамбы - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Наводнение в Уссурийске из-за подъема уровня воды после прорыва дамбы
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Одной из причин разрушения дамбы в Уссурийске Приморского края после тайфуна в августе стало то, что шлюз на ней не был приведен в рабочее состояние в течение года, сообщил в ходе совещания во Владивостоке вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
Тайфун "Ханун" и полярный фронт 10-12 августа принесли в регион сильные ливни. Утром 12 августа река Раздольная затопила Уссурийск в Приморье и прорвала дамбу. Прокуратура сообщала, что после повреждения дамбы началась эвакуация жильцов первых этажей близлежащих домов, до окон которых вода стала доходить.
«
"Есть дамба, только она разрушена и через нее прошла вода. Но ее кто-то проектировал, и сейчас говорят, что проектировалась она на другие отметки. Может, и на другие отметки. Но в дамбе стоит шлюз-регулятор, который должен был год назад быть приведен в рабочее состояние, а он не приведен в рабочее состояние. И это одна из причин разрушения дамбы", - отметил полпред.
В середине августа тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье ливни, которые вызвали сильные паводки, подтопившие тысячи домов и множество дорог. Также край серьезно пострадал от обильных осадков 23 и 25 августа. С 25 августа в Приморье действует режим ЧС федерального характера. Тогда глава Приморья Олег Кожемяко оценивал предварительный ущерб от наводнения в 7 миллиардов рублей. После этого южный циклон 29 августа вновь обрушил ливни на Приморье, снова отрезало десятки населенных пунктов, больше всего пострадал юг региона.
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Вчера, 12:34
 
ПроисшествияУссурийскПриморский крайЮрий Трутнев
 
 
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