В Америке стало весело — появился Рамасвами
© AP Photo / Charlie NeibergallКандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами
© AP Photo / Charlie Neibergall
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами. Архивное фото
Боюсь, что у нас слишком много желающих увидеть в новой звезде американской политики "пророссийские" черты: да, речь о Вивеке Рамасвами, который пообещал завершить украинский кризис, мягко говоря, не на условиях Киева, приехать для этого в Москву, подписать что угодно. Но ведь там было маленькое условие: такое случится после того, как Москва откажется от военного альянса с Китаем.
Эти мысли означают только одно: новый и относительно молодой (38 лет) политик вообще ничего не понимает в международных делах. Он думает, что кто-то в Москве захочет остаться без друзей и партнеров, без всякой поддержки, загнать себя в изоляцию, — да зачем в такую страну приезжать и что-то подписывать? Достаточно позвонить по телефону и продиктовать условия. Не говоря уже о договороспособности США и их партнеров по любым вопросам: обманывали достаточно, чтобы сделать выводы.
Кто писал ему эту, уже целиком прочитанную и обсужденную в России статью насчет реализма и возрождения внешней политики США? Тут что-то знакомое, есть такие авторы на правом фланге в США, вот хоть Дуг Бэндоу или еще несколько кандидатур. Взгляды в статье — классика для республиканцев. Вообще-то этот шедевр надо читать целиком. С идеей вооружить любимую Вивеком Индию ядерными подлодками и бросить их на тайваньский фронт, против Китая. Или с опять же традиционными для республиканцев мыслями о том, что США должны вмешиваться в проблемы этой вашей Европы или Ближнего Востока только в крайнем случае, а так пусть занимаются своими делами сами. Есть интересные мысли о превращении всего американского континента в интегрированную во всех смыслах зону влияния США. Разница с Дональдом Трампом и его представлениями о внешней политике — разве что по стилю, резкому, звонкому, эффектному.
Стиль — это человек. Вивек Рамасвами неслучайно буквально мгновенно ворвался в большую политику США, с нуля — на третье (а то и второе) место по внутрипартийным рейтингам, став хорошим кандидатом на пост вице-президента от республиканцев. Он дико обаятельный. Вот в той же статье — там много всякого, как у Джона Кеннеди или молодого Владимира Жириновского: "когда я стану президентом" <…> "после восьми лет на посту президента я оставлю вам страну" <…>.
Иногда о человеке хорошо судить по высказываниям тех, кто его не любит. Вот собрат по партии отмечает: бизнесмен Рамасвами был замечен в том, что какое-то его предприятие финансировал Джордж Сорос. И эпизод-то был пустяковый, но осадочек остался. Хуже того — бизнес нашего кандидата в кандидаты лежит в сфере фармацевтики. А медицинское лобби — опора и погонщик демократов. Фармацевт — это страшное клеймо для той половины Америки, и фармацевт у республиканцев — такой же дикий феномен, как Роберт Кеннеди у демократов, человек, построивший себе репутацию на разоблачениях преступлений медицинского лобби.
В общем, странные, но веселые времена приходят в США. А образ Рамасвами получается чем-то похожим на француза Макрона (политический конструкт "глубинного государства").
Еще интереснее объяснение феномена со стороны демократов, в The New York Times. Публицистка, исходящая ядом, тем не менее высказывает минимум две хорошие мысли. Первая — насчет возраста, консерватизм ведь вообще движение молодых, чего не скажешь о многих идеологах такового. И второе — что, странное дело, тут человек из сословия золотых мальчиков, побывал в Гарварде и Йеле. И тем не менее он построил свою карьеру в политике на яростной критике идеологии, насаждаемой как раз этим социальным слоем, то есть городской молодежью. Эта идеология у нас называется либеральной, а у них — "пробужденной", woke. Тут весь букет гадостей от демократов — и климат, и "ковидизм" (есть уже такое слово), и "гендерная идеология". И Вивек блестяще это громит. Например, говорит, что упомянутая часть его поколения — "пустые души, живущие пустой жизнью".
"А консерваторам нравится видеть перебежчика из лагеря их противников", замечает публицистка. И в чем-то она, видимо, права.
Дональд Трамп побеждал и побеждает своей нормальностью, своим мужеством по части произнесения очевидных, но запретных для демократов истин. Вивек Рамасвами побеждает своей экзотичностью, тем, что говорит такое, чего от этого человека никто и ожидать не мог. Немного ликбеза по части внешней политики — и все у него будет нормально.