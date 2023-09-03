https://ria.ru/20230903/primore-1893928217.html

Власти затопленного Приморья назвали размер необходимой помощи

Власти затопленного Приморья назвали размер необходимой помощи - РИА Новости, 03.09.2023

Власти затопленного Приморья назвали размер необходимой помощи

Объем заявленной властями Приморья помощи этому региону после наводнения превысит 7,3 миллиарда рублей, соответствующее решение будет принимать правительство,... РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T13:57

2023-09-03T13:57

2023-09-03T13:57

происшествия

дальний восток

юрий трутнев

олег кожемяко

приморский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1889938269_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_027c18e83327dcd93667f254da59da10.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Объем заявленной властями Приморья помощи этому региону после наводнения превысит 7,3 миллиарда рублей, соответствующее решение будет принимать правительство, сообщил журналистам вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. "Первые деньги мы выделили за счет программы развития Дальнего Востока через два дня после того, как все началось, - 340 миллионов рублей. Сейчас Олег Николаевич (Кожемяко, губернатор) говорит о том, что объем необходимой помощи превысит 7,3 миллиарда рублей. Получим расчеты и будем в правительстве принимать решение. Уверен, что помощь Приморье еще получит", - отметил Трутнев. Также, по его словам, губернатор еще попросил помочь с техникой для расчистки русел рек. "Будем помогать техникой", - добавил Трутнев. В середине августа тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье ливни, которые вызвали сильные паводки, подтопившие тысячи домов и множество дорог. Также край серьезно пострадал от обильных осадков 23 и 25 августа. С 25 августа в Приморье действует режим ЧС федерального характера. Тогда глава Приморья Олег Кожемяко оценивал предварительный ущерб от наводнения в 7 миллиардов рублей. После этого южный циклон 29 августа вновь обрушил ливни на Приморье, снова отрезало десятки населенных пунктов, больше всего пострадал юг региона.

https://ria.ru/20230903/ussuriysk-1893920586.html

дальний восток

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, дальний восток, юрий трутнев, олег кожемяко, приморский край