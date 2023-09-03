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Власти затопленного Приморья назвали размер необходимой помощи - РИА Новости, 03.09.2023
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13:57 03.09.2023
https://ria.ru/20230903/primore-1893928217.html
Власти затопленного Приморья назвали размер необходимой помощи
Власти затопленного Приморья назвали размер необходимой помощи - РИА Новости, 03.09.2023
Власти затопленного Приморья назвали размер необходимой помощи
Объем заявленной властями Приморья помощи этому региону после наводнения превысит 7,3 миллиарда рублей, соответствующее решение будет принимать правительство,... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T13:57
2023-09-03T13:57
происшествия
дальний восток
юрий трутнев
олег кожемяко
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Объем заявленной властями Приморья помощи этому региону после наводнения превысит 7,3 миллиарда рублей, соответствующее решение будет принимать правительство, сообщил журналистам вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. "Первые деньги мы выделили за счет программы развития Дальнего Востока через два дня после того, как все началось, - 340 миллионов рублей. Сейчас Олег Николаевич (Кожемяко, губернатор) говорит о том, что объем необходимой помощи превысит 7,3 миллиарда рублей. Получим расчеты и будем в правительстве принимать решение. Уверен, что помощь Приморье еще получит", - отметил Трутнев. Также, по его словам, губернатор еще попросил помочь с техникой для расчистки русел рек. "Будем помогать техникой", - добавил Трутнев. В середине августа тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье ливни, которые вызвали сильные паводки, подтопившие тысячи домов и множество дорог. Также край серьезно пострадал от обильных осадков 23 и 25 августа. С 25 августа в Приморье действует режим ЧС федерального характера. Тогда глава Приморья Олег Кожемяко оценивал предварительный ущерб от наводнения в 7 миллиардов рублей. После этого южный циклон 29 августа вновь обрушил ливни на Приморье, снова отрезало десятки населенных пунктов, больше всего пострадал юг региона.
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дальний восток
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происшествия, дальний восток, юрий трутнев, олег кожемяко, приморский край
Происшествия, Дальний Восток, Юрий Трутнев, Олег Кожемяко, Приморский край
Власти затопленного Приморья назвали размер необходимой помощи

Трутнев: власти затопленного Приморья запросили помощь в размере 7,3 млрд рублей

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЭвакуация жителей из подтопленных домов в Уссурийске
Эвакуация жителей из подтопленных домов в Уссурийске - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Эвакуация жителей из подтопленных домов в Уссурийске
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Объем заявленной властями Приморья помощи этому региону после наводнения превысит 7,3 миллиарда рублей, соответствующее решение будет принимать правительство, сообщил журналистам вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
«
"Первые деньги мы выделили за счет программы развития Дальнего Востока через два дня после того, как все началось, - 340 миллионов рублей. Сейчас Олег Николаевич (Кожемяко, губернатор) говорит о том, что объем необходимой помощи превысит 7,3 миллиарда рублей. Получим расчеты и будем в правительстве принимать решение. Уверен, что помощь Приморье еще получит", - отметил Трутнев.
Также, по его словам, губернатор еще попросил помочь с техникой для расчистки русел рек. "Будем помогать техникой", - добавил Трутнев.
В середине августа тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье ливни, которые вызвали сильные паводки, подтопившие тысячи домов и множество дорог. Также край серьезно пострадал от обильных осадков 23 и 25 августа. С 25 августа в Приморье действует режим ЧС федерального характера. Тогда глава Приморья Олег Кожемяко оценивал предварительный ущерб от наводнения в 7 миллиардов рублей. После этого южный циклон 29 августа вновь обрушил ливни на Приморье, снова отрезало десятки населенных пунктов, больше всего пострадал юг региона.
Наводнение в Уссурийске из-за подъема уровня воды после прорыва дамбы - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
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ПроисшествияДальний ВостокЮрий ТрутневОлег КожемякоПриморский край
 
 
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