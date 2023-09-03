https://ria.ru/20230903/primore-1893919856.html

В Приморье назвали число пострадавших от августовских наводнений

В Приморье назвали число пострадавших от августовских наводнений - РИА Новости, 03.09.2023

В Приморье назвали число пострадавших от августовских наводнений

Свыше 44 тысяч жителей Приморья пострадали от масштабных паводков в августе, сообщил в ходе совещания во Владивостоке вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО... РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T12:34

2023-09-03T12:34

2023-09-03T12:36

происшествия

приморский край

юрий трутнев

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Свыше 44 тысяч жителей Приморья пострадали от масштабных паводков в августе, сообщил в ходе совещания во Владивостоке вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев."Сейчас в числе пострадавших более 44 тысяч человек. Ущерб сегодня оценивается в более 7 миллиардов. Разрушено 46 мостов... Кто-то должен был контролировать их состояние, приводить их в порядок своевременно. Надо разобраться во всех этих деталях", - сказал полпред.Он отметил, что нужно разобраться, какие превентивные меры надо принимать, чтобы потом не тратить большие средства из бюджета на компенсацию ущерба.В середине августа тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье ливни, которые вызвали сильные паводки, подтопившие тысячи домов и множество дорог. Также край серьезно пострадал от обильных осадков 23 и 25 августа. С 25 августа в Приморье действует режим ЧС федерального характера. Тогда глава Приморья Олег Кожемяко оценивал предварительный ущерб от наводнения в 7 миллиардов рублей. После этого южный циклон 29 августа вновь обрушил ливни на Приморье, снова отрезало десятки населенных пунктов, больше всего пострадал юг региона.

https://ria.ru/20230825/chs-1892210716.html

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, приморский край, юрий трутнев