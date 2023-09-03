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В Приморье назвали число пострадавших от августовских наводнений - РИА Новости, 03.09.2023
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12:34 03.09.2023 (обновлено: 12:36 03.09.2023)
https://ria.ru/20230903/primore-1893919856.html
В Приморье назвали число пострадавших от августовских наводнений
В Приморье назвали число пострадавших от августовских наводнений - РИА Новости, 03.09.2023
В Приморье назвали число пострадавших от августовских наводнений
Свыше 44 тысяч жителей Приморья пострадали от масштабных паводков в августе, сообщил в ходе совещания во Владивостоке вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T12:34
2023-09-03T12:36
происшествия
приморский край
юрий трутнев
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Свыше 44 тысяч жителей Приморья пострадали от масштабных паводков в августе, сообщил в ходе совещания во Владивостоке вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев."Сейчас в числе пострадавших более 44 тысяч человек. Ущерб сегодня оценивается в более 7 миллиардов. Разрушено 46 мостов... Кто-то должен был контролировать их состояние, приводить их в порядок своевременно. Надо разобраться во всех этих деталях", - сказал полпред.Он отметил, что нужно разобраться, какие превентивные меры надо принимать, чтобы потом не тратить большие средства из бюджета на компенсацию ущерба.В середине августа тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье ливни, которые вызвали сильные паводки, подтопившие тысячи домов и множество дорог. Также край серьезно пострадал от обильных осадков 23 и 25 августа. С 25 августа в Приморье действует режим ЧС федерального характера. Тогда глава Приморья Олег Кожемяко оценивал предварительный ущерб от наводнения в 7 миллиардов рублей. После этого южный циклон 29 августа вновь обрушил ливни на Приморье, снова отрезало десятки населенных пунктов, больше всего пострадал юг региона.
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происшествия, приморский край, юрий трутнев
Происшествия, Приморский край, Юрий Трутнев
В Приморье назвали число пострадавших от августовских наводнений

Трутнев: свыше 44 тысяч человек в Приморье пострадали от августовских наводнений

© Фото : пресс-служба губернатора ПриморьяПодтопленный поселок в Приморье
Подтопленный поселок в Приморье - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© Фото : пресс-служба губернатора Приморья
Подтопленный поселок в Приморье
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Свыше 44 тысяч жителей Приморья пострадали от масштабных паводков в августе, сообщил в ходе совещания во Владивостоке вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
«
"Сейчас в числе пострадавших более 44 тысяч человек. Ущерб сегодня оценивается в более 7 миллиардов. Разрушено 46 мостов... Кто-то должен был контролировать их состояние, приводить их в порядок своевременно. Надо разобраться во всех этих деталях", - сказал полпред.
Он отметил, что нужно разобраться, какие превентивные меры надо принимать, чтобы потом не тратить большие средства из бюджета на компенсацию ущерба.
В середине августа тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье ливни, которые вызвали сильные паводки, подтопившие тысячи домов и множество дорог. Также край серьезно пострадал от обильных осадков 23 и 25 августа. С 25 августа в Приморье действует режим ЧС федерального характера. Тогда глава Приморья Олег Кожемяко оценивал предварительный ущерб от наводнения в 7 миллиардов рублей. После этого южный циклон 29 августа вновь обрушил ливни на Приморье, снова отрезало десятки населенных пунктов, больше всего пострадал юг региона.
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ПроисшествияПриморский крайЮрий Трутнев
 
 
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