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В Ленинградской области задержали подозреваемых в похищении подростка
В Ленинградской области задержали подозреваемых в похищении подростка - РИА Новости, 03.09.2023
В Ленинградской области задержали подозреваемых в похищении подростка
Сотрудники полиции задержали пятерых молодых людей, в том числе трех студентов, которые подозреваются в похищении 17-летнего подростка во Всеволожском районе... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T17:40
2023-09-03T17:40
2023-09-03T17:40
происшествия
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ленинградская область
всеволожский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 сен - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали пятерых молодых людей, в том числе трех студентов, которые подозреваются в похищении 17-летнего подростка во Всеволожском районе Ленобласти и вымогательстве у него денег, сообщает ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В полицию Всеволожского района Ленобласти обратилась 44-летняя местная жительница. Она рассказала, что 17 августа в Кудрово ее 17-летний сын встретился со своим знакомым, который посадил его в автомобиль с неизвестными в балаклавах. Злоумышленники начали вымогать у подростка 50 тысяч рублей. "Находясь под их давлением, ее сын снял 49 тысяч рублей через банкомат на проспекте Строителей Кудрово и передал их неизвестным. После этого ее сына отвезли на парковку дома 1 по Ленинградской улице Кудрово и высадили. В отношении подростка насилие не применялось", - говорится в сообщении. Отмечается, что полицейские установили и задержали подозреваемых. Ими оказались 19-летний студент одного из петербургских техникумов, 18-летний житель поселка Парголово, 18-летний неработающий житель Московского района, 19-летний студент педагогического колледжа, а также получающий среднее профессиональное образование в Петербурге 18-летний житель Приморья. "В ходе осмотра иномарки полицейские обнаружили и изъяли наручники, черную балаклаву, поясную кобуру с перцовым баллончиком, страйкбольный пистолет, тактические перчатки и экипировку. Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека) и части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство). Все подозреваемые задержаны на основании статьи 91 УПК РФ", - указывается в сообщении.
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происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, всеволожский район
Происшествия, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Всеволожский район
В Ленинградской области задержали подозреваемых в похищении подростка
В Ленинградской области задержали пятерых подозреваемых в похищении подростка
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 сен - РИА Новости.
Сотрудники полиции задержали пятерых молодых людей, в том числе трех студентов, которые подозреваются в похищении 17-летнего подростка во Всеволожском районе Ленобласти и вымогательстве у него денег, сообщает ГУМВД
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В полицию Всеволожского района Ленобласти обратилась 44-летняя местная жительница. Она рассказала, что 17 августа в Кудрово ее 17-летний сын встретился со своим знакомым, который посадил его в автомобиль с неизвестными в балаклавах. Злоумышленники начали вымогать у подростка 50 тысяч рублей.
"Находясь под их давлением, ее сын снял 49 тысяч рублей через банкомат на проспекте Строителей Кудрово и передал их неизвестным. После этого ее сына отвезли на парковку дома 1 по Ленинградской улице Кудрово и высадили. В отношении подростка насилие не применялось", - говорится в сообщении.
Отмечается, что полицейские установили и задержали подозреваемых. Ими оказались 19-летний студент одного из петербургских техникумов, 18-летний житель поселка Парголово, 18-летний неработающий житель Московского района, 19-летний студент педагогического колледжа, а также получающий среднее профессиональное образование в Петербурге 18-летний житель Приморья.
"В ходе осмотра иномарки полицейские обнаружили и изъяли наручники, черную балаклаву, поясную кобуру с перцовым баллончиком, страйкбольный пистолет, тактические перчатки и экипировку. Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ
(похищение человека) и части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство). Все подозреваемые задержаны на основании статьи 91 УПК РФ", - указывается в сообщении.
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