Доказательств перевозки оружия на российском судне нет, заявил Рамафоса
Президент ЮАР Рамафоса: доказательств перевозки оружия на российском судне нет
Вид на Кейптаун, ЮАР. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса во время обращения к нации заявил, что результаты расследования показали отсутствие каких-либо доказательств перевозки оружия для РФ на российском судне Lady R, которое пришвартовывалось в ЮАР.
В декабре 2022 года российское судно Lady R пришвартовывалось в ЮАР. Южноафриканский телеканал News24 передал слова посла США в ЮАР Рубена Бригети, который утверждал, что ЮАР якобы поставляет вооружение российской армии, ссылаясь на прибытие российского корабля на базу ВМС ЮАР Саймонстаун. Корабль пробыл на базе с 6 по 8 декабря 2022 года. По словам посла, в США уверены, что на корабль якобы "грузили оружие и боеприпасы", после чего судно вернулось обратно в Россию. Власти ЮАР заявили, что утверждения Бригети не содержат никаких доказательств. В МИД ЮАР затем сообщили, что посол США после официального протеста со стороны ведомства признал, что перешел черту, и извинился. В августе независимая комиссия, созданная для расследования утверждений, не получила доказательств, подтверждающих поставку оружия.
"В ходе расследования комиссия не обнаружила никаких доказательств того, что какой-либо груз оружия был погружен для экспорта на судно Lady R..., нет никаких доказательств в поддержку утверждения о том, что корабль перевозил из ЮАР оружие, предназначенное для России", - заявил южноафриканский лидер.
В ходе расследования комиссия посетила базу ВМС ЮАР Саймонстаун и получила показания почти 50 человек. В ходе работы комиссии было также изучено более 100 различных документов, добавил Рамафоса.
По его словам, обвинения против ЮАР в поставке оружия РФ оказали разрушительное воздействие на валюту, экономику и положение страны в мире.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя заявления посла США в ЮАР по теме якобы поставок оружия России, заявлял, что риторика США в адрес ЮАР и партнеров по поводу отношений с Москвой - укоренившаяся привычка Вашингтона давить на страны с независимой политикой.