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Доказательств перевозки оружия на российском судне нет, заявил Рамафоса - РИА Новости, 03.09.2023
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23:12 03.09.2023 (обновлено: 23:15 03.09.2023)
https://ria.ru/20230903/perevozka-1893984328.html
Доказательств перевозки оружия на российском судне нет, заявил Рамафоса
Доказательств перевозки оружия на российском судне нет, заявил Рамафоса - РИА Новости, 03.09.2023
Доказательств перевозки оружия на российском судне нет, заявил Рамафоса
Президент ЮАР Сирил Рамафоса во время обращения к нации заявил, что результаты расследования показали отсутствие каких-либо доказательств перевозки оружия для... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T23:12
2023-09-03T23:15
юар
россия
сша
сергей рябков
сирил рамафоса
политика
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса во время обращения к нации заявил, что результаты расследования показали отсутствие каких-либо доказательств перевозки оружия для РФ на российском судне Lady R, которое пришвартовывалось в ЮАР. В декабре 2022 года российское судно Lady R пришвартовывалось в ЮАР. Южноафриканский телеканал News24 передал слова посла США в ЮАР Рубена Бригети, который утверждал, что ЮАР якобы поставляет вооружение российской армии, ссылаясь на прибытие российского корабля на базу ВМС ЮАР Саймонстаун. Корабль пробыл на базе с 6 по 8 декабря 2022 года. По словам посла, в США уверены, что на корабль якобы "грузили оружие и боеприпасы", после чего судно вернулось обратно в Россию. Власти ЮАР заявили, что утверждения Бригети не содержат никаких доказательств. В МИД ЮАР затем сообщили, что посол США после официального протеста со стороны ведомства признал, что перешел черту, и извинился. В августе независимая комиссия, созданная для расследования утверждений, не получила доказательств, подтверждающих поставку оружия. "В ходе расследования комиссия не обнаружила никаких доказательств того, что какой-либо груз оружия был погружен для экспорта на судно Lady R..., нет никаких доказательств в поддержку утверждения о том, что корабль перевозил из ЮАР оружие, предназначенное для России", - заявил южноафриканский лидер. В ходе расследования комиссия посетила базу ВМС ЮАР Саймонстаун и получила показания почти 50 человек. В ходе работы комиссии было также изучено более 100 различных документов, добавил Рамафоса. По его словам, обвинения против ЮАР в поставке оружия РФ оказали разрушительное воздействие на валюту, экономику и положение страны в мире. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя заявления посла США в ЮАР по теме якобы поставок оружия России, заявлял, что риторика США в адрес ЮАР и партнеров по поводу отношений с Москвой - укоренившаяся привычка Вашингтона давить на страны с независимой политикой.
https://ria.ru/20230903/briks-1893977945.html
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юар, россия, сша, сергей рябков, сирил рамафоса, политика
ЮАР, Россия, США, Сергей Рябков, Сирил Рамафоса, Политика
Доказательств перевозки оружия на российском судне нет, заявил Рамафоса

Президент ЮАР Рамафоса: доказательств перевозки оружия на российском судне нет

© Fotolia / hperryВид на Кейптаун, ЮАР
Вид на Кейптаун, ЮАР - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© Fotolia / hperry
Вид на Кейптаун, ЮАР. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса во время обращения к нации заявил, что результаты расследования показали отсутствие каких-либо доказательств перевозки оружия для РФ на российском судне Lady R, которое пришвартовывалось в ЮАР.
В декабре 2022 года российское судно Lady R пришвартовывалось в ЮАР. Южноафриканский телеканал News24 передал слова посла США в ЮАР Рубена Бригети, который утверждал, что ЮАР якобы поставляет вооружение российской армии, ссылаясь на прибытие российского корабля на базу ВМС ЮАР Саймонстаун. Корабль пробыл на базе с 6 по 8 декабря 2022 года. По словам посла, в США уверены, что на корабль якобы "грузили оружие и боеприпасы", после чего судно вернулось обратно в Россию. Власти ЮАР заявили, что утверждения Бригети не содержат никаких доказательств. В МИД ЮАР затем сообщили, что посол США после официального протеста со стороны ведомства признал, что перешел черту, и извинился. В августе независимая комиссия, созданная для расследования утверждений, не получила доказательств, подтверждающих поставку оружия.
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"В ходе расследования комиссия не обнаружила никаких доказательств того, что какой-либо груз оружия был погружен для экспорта на судно Lady R..., нет никаких доказательств в поддержку утверждения о том, что корабль перевозил из ЮАР оружие, предназначенное для России", - заявил южноафриканский лидер.
В ходе расследования комиссия посетила базу ВМС ЮАР Саймонстаун и получила показания почти 50 человек. В ходе работы комиссии было также изучено более 100 различных документов, добавил Рамафоса.
По его словам, обвинения против ЮАР в поставке оружия РФ оказали разрушительное воздействие на валюту, экономику и положение страны в мире.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя заявления посла США в ЮАР по теме якобы поставок оружия России, заявлял, что риторика США в адрес ЮАР и партнеров по поводу отношений с Москвой - укоренившаяся привычка Вашингтона давить на страны с независимой политикой.
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ЮАРРоссияСШАСергей РябковСирил РамафосаПолитика
 
 
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