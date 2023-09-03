https://ria.ru/20230903/pavodki-1893931786.html

Потерявшие из-за паводков жилье приморцы получат новое в течение года

Потерявшие из-за паводков жилье приморцы получат новое в течение года - РИА Новости, 03.09.2023

Потерявшие из-за паводков жилье приморцы получат новое в течение года

Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что договорился с главой Приморья Олегом Кожемяко, что потерявшие жилье из-за наводнения местные... РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T14:34

2023-09-03T14:34

2023-09-03T14:34

происшествия

жилье

уссурийск

россия

юрий трутнев

олег кожемяко

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что договорился с главой Приморья Олегом Кожемяко, что потерявшие жилье из-за наводнения местные жители получат новое в течение года. "Мы договорились с Олегом Николаевичем (Кожемяко, губернатором), что в течение года новое жильё людям будет построено и выдано", - сказал Трутнев. Он отметил, что денежные выплаты "пока идут не в полном объёме, пока медленновато". "Но, с другой стороны, чрезвычайная ситуация только завершается", - добавил вице-премьер. Трутнев отметил, что после прорыва дамбы в Уссурийске затопило дома, которых там быть не должно. "Прямо в зоне затопления, прямо за дамбой стоят дома. А что кто-то не знал, что это паводкоопасная территория? Все знали. Мне говорят, что в разрешении написано, что зона затопления, но при этом кто-то разрешил их построить. Но так ведь нечестно получается. Во-первых, обманули людей. Потому что они заселились в дома с риском затопления. А, во-вторых, получается, что застройщик собрал с людей деньги, а государство сейчас будет расплачиваться за результаты такой работы", - сказал полпред. Утром 12 августа река Раздольная затопила Уссурийск в Приморье и прорвала дамбу. Прокуратура сообщала, что после повреждения дамбы началась эвакуация жильцов первых этажей близлежащих домов, до окон которых вода стала доходить. Трутнев заявил, что одной из причин разрушения дамбы стало то, что шлюз на ней не был приведен в рабочее состояние в течение года. В середине августа тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье ливни, которые вызвали сильные паводки, подтопившие тысячи домов и множество дорог. Также край серьезно пострадал от обильных осадков 23 и 25 августа. С 25 августа в Приморье действует режим ЧС федерального характера. Тогда глава Приморья Олег Кожемяко оценивал предварительный ущерб от наводнения в 7 миллиардов рублей. После этого южный циклон 29 августа вновь обрушил ливни на Приморье, снова отрезало десятки населенных пунктов, больше всего пострадал юг региона.

https://ria.ru/20230903/primore-1893928217.html

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происшествия, жилье, уссурийск, россия, юрий трутнев, олег кожемяко