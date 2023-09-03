Московские школьники взяли две золотые медали на олимпиаде по информатике
Школьники из Москвы взяли два золота на Международной олимпиаде по информатике
© Пресс-служба МФТИРоссийская сборная на Международной олимпиаде по информатике
© Пресс-служба МФТИ
Российская сборная на Международной олимпиаде по информатике
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Школьники из Москвы выиграли две золотые медали на Международной олимпиаде по информатике, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
"За информационными технологиями — будущее, наши ребята знают об этом не понаслышке. Московские школьники выиграли две золотые медали на Международной олимпиаде по информатике. <...> Поздравляю ребят и их наставников! Желаю дальнейших успехов", — написал Собянин.
Мэр уточнил, что мероприятие проходило в Венгрии, в нем приняло участие около 90 стран. В финальном этапе учащиеся решали и программировали три алгоритмические задачи.
Российскую команду возглавили доцент факультета информационных технологий и программирования Национального исследовательского университета ИТМО Андрей Станкевич и директор Высшей школы программной инженерии, руководитель Центра развития IT-образования Московского физико-технического института (Национальный исследовательский университет) Алексей Малеев.
"Замечательный подарок наставникам и всей отечественной системе образования к началу учебного года преподнесли наши ребята — четыре золотые медали. Продолжать подобную работу очень важно в условиях формирования технологического суверенитета страны, а также подготовки прорывных решений в информационных технологиях и других областях науки. От всей души поздравляю ребят и их педагогов с победой!" — приводятся в сообщении слова главы Минпросвещения Сергея Кравцова.
Олимпиада проходит с 28 августа по 4 сентября, она состоит из двух туров, на каждый отведено по пять часов. В Минпросвещения пояснили, что Международная олимпиада по информатике проводится с 1989 года, в 2022 году сборная России завоевала три золотые и одну серебряную медаль.