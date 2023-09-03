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Московские школьники взяли две золотые медали на олимпиаде по информатике - РИА Новости, 03.09.2023
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20:23 03.09.2023 (обновлено: 21:38 03.09.2023)
https://ria.ru/20230903/olimpiada-1893971786.html
Московские школьники взяли две золотые медали на олимпиаде по информатике
Московские школьники взяли две золотые медали на олимпиаде по информатике - РИА Новости, 03.09.2023
Московские школьники взяли две золотые медали на олимпиаде по информатике
Школьники из Москвы выиграли две золотые медали на Международной олимпиаде по информатике, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T20:23
2023-09-03T21:38
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Школьники из Москвы выиграли две золотые медали на Международной олимпиаде по информатике, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале."За информационными технологиями — будущее, наши ребята знают об этом не понаслышке. Московские школьники выиграли две золотые медали на Международной олимпиаде по информатике. &lt;...&gt; Поздравляю ребят и их наставников! Желаю дальнейших успехов", — написал Собянин.Мэр уточнил, что мероприятие проходило в Венгрии, в нем приняло участие около 90 стран. В финальном этапе учащиеся решали и программировали три алгоритмические задачи.В Минпросвещения России журналистам сообщили, что в целом российские школьники завоевали четыре золотые медали. В команде также были двое учащихся из Казани.Российскую команду возглавили доцент факультета информационных технологий и программирования Национального исследовательского университета ИТМО Андрей Станкевич и директор Высшей школы программной инженерии, руководитель Центра развития IT-образования Московского физико-технического института (Национальный исследовательский университет) Алексей Малеев."Замечательный подарок наставникам и всей отечественной системе образования к началу учебного года преподнесли наши ребята — четыре золотые медали. Продолжать подобную работу очень важно в условиях формирования технологического суверенитета страны, а также подготовки прорывных решений в информационных технологиях и других областях науки. От всей души поздравляю ребят и их педагогов с победой!" — приводятся в сообщении слова главы Минпросвещения Сергея Кравцова.Олимпиада проходит с 28 августа по 4 сентября, она состоит из двух туров, на каждый отведено по пять часов. В Минпросвещения пояснили, что Международная олимпиада по информатике проводится с 1989 года, в 2022 году сборная России завоевала три золотые и одну серебряную медаль.
https://ria.ru/20230716/olimpiada-1884483627.html
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общество, москва, венгрия, сергей собянин
Хорошие новости, Общество, Москва, Венгрия, Сергей Собянин
Московские школьники взяли две золотые медали на олимпиаде по информатике

Школьники из Москвы взяли два золота на Международной олимпиаде по информатике

© Пресс-служба МФТИРоссийская сборная на Международной олимпиаде по информатике
Российская сборная на Международной олимпиаде по информатике
© Пресс-служба МФТИ
Российская сборная на Международной олимпиаде по информатике
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Школьники из Москвы выиграли две золотые медали на Международной олимпиаде по информатике, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
"За информационными технологиями — будущее, наши ребята знают об этом не понаслышке. Московские школьники выиграли две золотые медали на Международной олимпиаде по информатике. <...> Поздравляю ребят и их наставников! Желаю дальнейших успехов", — написал Собянин.
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Мэр уточнил, что мероприятие проходило в Венгрии, в нем приняло участие около 90 стран. В финальном этапе учащиеся решали и программировали три алгоритмические задачи.
В Минпросвещения России журналистам сообщили, что в целом российские школьники завоевали четыре золотые медали. В команде также были двое учащихся из Казани.
Российскую команду возглавили доцент факультета информационных технологий и программирования Национального исследовательского университета ИТМО Андрей Станкевич и директор Высшей школы программной инженерии, руководитель Центра развития IT-образования Московского физико-технического института (Национальный исследовательский университет) Алексей Малеев.
"Замечательный подарок наставникам и всей отечественной системе образования к началу учебного года преподнесли наши ребята — четыре золотые медали. Продолжать подобную работу очень важно в условиях формирования технологического суверенитета страны, а также подготовки прорывных решений в информационных технологиях и других областях науки. От всей души поздравляю ребят и их педагогов с победой!" — приводятся в сообщении слова главы Минпросвещения Сергея Кравцова.
Олимпиада проходит с 28 августа по 4 сентября, она состоит из двух туров, на каждый отведено по пять часов. В Минпросвещения пояснили, что Международная олимпиада по информатике проводится с 1989 года, в 2022 году сборная России завоевала три золотые и одну серебряную медаль.
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Хорошие новостиОбществоМоскваВенгрияСергей Собянин
 
 
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