https://ria.ru/20230903/neft-1893912597.html

Эксперт спрогнозировал ситуацию на нефтяном рынке в конце 2024 года

Эксперт спрогнозировал ситуацию на нефтяном рынке в конце 2024 года - РИА Новости, 03.09.2023

Эксперт спрогнозировал ситуацию на нефтяном рынке в конце 2024 года

Ситуация на нефтяном рынке во второй половине 2024 года будет зависеть от нефтяных "черных лебедей" - так главный директор по энергетическому направлению... РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T11:29

2023-09-03T11:29

2023-09-03T11:29

экономика

опек

россия

алексей громов

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Ситуация на нефтяном рынке во второй половине 2024 года будет зависеть от нефтяных "черных лебедей" - так главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Громов в интервью РИА Новости назвал новых игроков, которые сегодня активно инвестируют в развитие будущей добычи нефти и могут скоро начать экспорт. "Дальше все будет зависеть от еще одного фактора, который в текущей картине мирового рынка нефти мы пока не учитываем - это нефтяные "черные лебеди", то есть те страны, которые сегодня активно инвестируют в развитие будущей добычи нефти, и могут выйти на рынок в среднесрочной перспективе", - ответил он на вопрос, что может происходить на рынке нефти во второй половине 2024 года. Громов напомнил, что в Гайане идут активные геологоразведочные работы на нефть, и скоро начнется добыча, а в Бразилии наблюдается "настоящий бум" инвестиций в строительство комплексов подводного бурения. Также потенциал имеют шельфовые месторождения стран Восточной Африки. "Понятно, что это (начало экспорта перечисленными странами - ред.) вряд ли произойдет в 2024 году, но в перспективе 2025-2026 годов первая нефть из этих стран может в серьезном объеме пойти на рынок", - добавил эксперт. Отвечая на вопрос, не ухудшит ли выход на рынок новых игроков положение ОПЕК+ с его курсом на сокращение добычи, Громов пояснил, что потенциальные производители все же не могут быть сопоставимы даже с отдельными крупными странами-членами альянса по своим мощностям. "Поэтому дополнительные нефтяные баррели условной Гайаны или Бразилии хотя и будут оказывать влияние на рынок, но оно точно не будет определяющим", - отметил он. Помимо новых игроков, считает эксперт, на рынок могут сильно повлиять и возможные ухудшения санкционного режима в отношении России, изменения в ситуации с Ираном и Венесуэлой, которые тоже находятся под санкциями, но готовы поставлять на рынок больше. Читайте полный текст интервью Алексея Громова >>

https://ria.ru/20230810/neft-1889040588.html

https://ria.ru/20230718/neft-1884931294.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, опек, россия, алексей громов