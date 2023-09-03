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Эксперт спрогнозировал ситуацию на нефтяном рынке в конце 2024 года - РИА Новости, 03.09.2023
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11:29 03.09.2023
https://ria.ru/20230903/neft-1893912597.html
Эксперт спрогнозировал ситуацию на нефтяном рынке в конце 2024 года
Эксперт спрогнозировал ситуацию на нефтяном рынке в конце 2024 года - РИА Новости, 03.09.2023
Эксперт спрогнозировал ситуацию на нефтяном рынке в конце 2024 года
Ситуация на нефтяном рынке во второй половине 2024 года будет зависеть от нефтяных "черных лебедей" - так главный директор по энергетическому направлению... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T11:29
2023-09-03T11:29
экономика
опек
россия
алексей громов
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Ситуация на нефтяном рынке во второй половине 2024 года будет зависеть от нефтяных "черных лебедей" - так главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Громов в интервью РИА Новости назвал новых игроков, которые сегодня активно инвестируют в развитие будущей добычи нефти и могут скоро начать экспорт. "Дальше все будет зависеть от еще одного фактора, который в текущей картине мирового рынка нефти мы пока не учитываем - это нефтяные "черные лебеди", то есть те страны, которые сегодня активно инвестируют в развитие будущей добычи нефти, и могут выйти на рынок в среднесрочной перспективе", - ответил он на вопрос, что может происходить на рынке нефти во второй половине 2024 года. Громов напомнил, что в Гайане идут активные геологоразведочные работы на нефть, и скоро начнется добыча, а в Бразилии наблюдается "настоящий бум" инвестиций в строительство комплексов подводного бурения. Также потенциал имеют шельфовые месторождения стран Восточной Африки. "Понятно, что это (начало экспорта перечисленными странами - ред.) вряд ли произойдет в 2024 году, но в перспективе 2025-2026 годов первая нефть из этих стран может в серьезном объеме пойти на рынок", - добавил эксперт. Отвечая на вопрос, не ухудшит ли выход на рынок новых игроков положение ОПЕК+ с его курсом на сокращение добычи, Громов пояснил, что потенциальные производители все же не могут быть сопоставимы даже с отдельными крупными странами-членами альянса по своим мощностям. "Поэтому дополнительные нефтяные баррели условной Гайаны или Бразилии хотя и будут оказывать влияние на рынок, но оно точно не будет определяющим", - отметил он. Помимо новых игроков, считает эксперт, на рынок могут сильно повлиять и возможные ухудшения санкционного режима в отношении России, изменения в ситуации с Ираном и Венесуэлой, которые тоже находятся под санкциями, но готовы поставлять на рынок больше. Читайте полный текст интервью Алексея Громова &gt;&gt;
https://ria.ru/20230810/neft-1889040588.html
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экономика, опек, россия, алексей громов
Экономика, ОПЕК, Россия, Алексей Громов
Эксперт спрогнозировал ситуацию на нефтяном рынке в конце 2024 года

Эксперт Громов: ситуация на нефтяном рынке будет зависеть от "черных лебедей"

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Ситуация на нефтяном рынке во второй половине 2024 года будет зависеть от нефтяных "черных лебедей" - так главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Громов в интервью РИА Новости назвал новых игроков, которые сегодня активно инвестируют в развитие будущей добычи нефти и могут скоро начать экспорт.
"Дальше все будет зависеть от еще одного фактора, который в текущей картине мирового рынка нефти мы пока не учитываем - это нефтяные "черные лебеди", то есть те страны, которые сегодня активно инвестируют в развитие будущей добычи нефти, и могут выйти на рынок в среднесрочной перспективе", - ответил он на вопрос, что может происходить на рынке нефти во второй половине 2024 года.
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Громов напомнил, что в Гайане идут активные геологоразведочные работы на нефть, и скоро начнется добыча, а в Бразилии наблюдается "настоящий бум" инвестиций в строительство комплексов подводного бурения. Также потенциал имеют шельфовые месторождения стран Восточной Африки. "Понятно, что это (начало экспорта перечисленными странами - ред.) вряд ли произойдет в 2024 году, но в перспективе 2025-2026 годов первая нефть из этих стран может в серьезном объеме пойти на рынок", - добавил эксперт.
Отвечая на вопрос, не ухудшит ли выход на рынок новых игроков положение ОПЕК+ с его курсом на сокращение добычи, Громов пояснил, что потенциальные производители все же не могут быть сопоставимы даже с отдельными крупными странами-членами альянса по своим мощностям. "Поэтому дополнительные нефтяные баррели условной Гайаны или Бразилии хотя и будут оказывать влияние на рынок, но оно точно не будет определяющим", - отметил он.
Помимо новых игроков, считает эксперт, на рынок могут сильно повлиять и возможные ухудшения санкционного режима в отношении России, изменения в ситуации с Ираном и Венесуэлой, которые тоже находятся под санкциями, но готовы поставлять на рынок больше.
Читайте полный текст интервью Алексея Громова >>
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