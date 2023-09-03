https://ria.ru/20230903/memorial-1893938114.html

В Луганске открыли обновленный мемориальный комплекс "Острая Могила"

В Луганске открыли обновленный мемориальный комплекс "Острая Могила" - РИА Новости, 03.09.2023

В Луганске открыли обновленный мемориальный комплекс "Острая Могила"

Церемония открытия обновленного мемориального комплекса "Острая Могила" состоялась в субботу в Луганске, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T15:31

2023-09-03T15:31

2023-09-03T16:06

общество

луганская народная республика

луганск

сергей кириенко

владимир мединский

российское военно-историческое общество (рвио)

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ЛУГАНСК, 3 сен - РИА Новости. Церемония открытия обновленного мемориального комплекса "Острая Могила" состоялась в субботу в Луганске, передает корреспондент РИА Новости. Мемориал, реконструкцию которого выполняло российское военно-историческое общество по поручению президента РФ Владимира Путина, был дополнен, объединив замыслом четыре поколения героев-защитников Луганска. Центральной композицией мемориала стал 20-метровый обелиск с рубиновой звездой, у его основания размещены четыре бронзовые фигуры воинов-защитников Луганска разных исторических периодов - 1919, 1943, 2014, 2023 годов. В торжественной церемонии открытия мемориала принимали участие первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, помощник президента РФ и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский и врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. "Здесь была сложная задача – ничего не потерять из исторических мемориалов, но при этом создать абсолютно уникальное и новое место силы. У авторов это получилось… Удивительное абсолютно место, потому, что отсюда от "Острой Могилы" до патронного завода, было полтора километра. Женщины, старики, дети (конец апреля 1919 года – ред.), жители Луганщины стали в живую цепочку длиной полтора километра и передавали патроны бойцам, которые здесь, на "Острой Могиле", остановили врага", - отметил первый замруководителя администрации президента. По словам Кириенко, знаковые события и бои были на этом месте и в период Великой Отечественной, и в 2014 году. Он уточнил, что средства на реконструкцию мемориала были выделены из резервного фонда президента России. "Удивительное место исторической памяти, исторической гордости, поэтому понятно, почему президент России Владимир Путин принял персональное решение о создании этого уникального мемориала. Это не просто восстановление – это создание заново уникального мемориала, который является предметом гордости не только для всех жителей Луганской Народной Республики и Донбасса, но и для всех жителей России. Президент специально на создание этого мемориала выделил средства из своего личного резервного фонда", - пояснил Кириенко. Врио главы ЛНР выразил уверенность, что мемориальный комплекс будет пользоваться уважением у всех россиян. "Памятник абсолютно новый, в него вдохнули новую жизнь. Уверен, что это будет знаковым местом для всех жителей ЛНР и не только. Это место будет пользоваться уважением всех жителей нашей большой великой страны – России", - сказал Пасечник. В свою очередь, Мединский поблагодарил всех, кто трудился над данным проектом. "Эта серьезная и важная задача, поставленная президентом, была решена. Спасибо большое всем. Спасибо властям Луганской Народной Республики за круглосуточное взаимодействие - день и ночь мы работали вместе", - сообщил руководитель РВИО. В честь открытия мемориала был организован большой концерт с участием народных артистов России Сергея Шакурова, Ларисы Долиной, Владимира Стеклова и других звезд российской эстрады, театра и кино.

https://ria.ru/20230902/memorial-1893874762.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, луганская народная республика, луганск, сергей кириенко, владимир мединский, российское военно-историческое общество (рвио)