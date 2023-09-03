В Приамурье ураганный ветер сорвал крышу со школы
В амурском селе Новокиевский Увал ураганный ветер сорвал крышу со школы
© Амурский центр ГЗ и ПБВ результате ураганного ветра произошло повреждение кровельного покрытия здания Увальской школы Мазановского района Приморского края
© Амурский центр ГЗ и ПБ
В результате ураганного ветра произошло повреждение кровельного покрытия здания Увальской школы Мазановского района Приморского края
БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 сен – РИА Новости. Ураганный ветер сорвал кровлю со здания школы в селе Новокиевский Увал Мазановского района Приамурья, введён локальный режим ЧС, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности в Telegram-канале.
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"Второго сентября около шести часов вечера (12.00 мск) на территории села Новокиевский Увал Мазановского района в результате прохождения грозового фронта (порывы ветра более 20 м/с), произошло нарушение электроснабжения в семи многоквартирных жилых домах, районной больницы и частичное повреждение кровельного покрытия здания Увальской школы. Администрацией района с восьми вечера 2 сентября на территории Новокиевского сельсовета был введен режим ЧС муниципального характера", - говорится в сообщении.
© Амурский центр ГЗ и ПБВ результате ураганного ветра произошло повреждение кровельного покрытия здания Увальской школы Мазановского района Приморского края
© Амурский центр ГЗ и ПБ
В результате ураганного ветра произошло повреждение кровельного покрытия здания Увальской школы Мазановского района Приморского края
Вечером в субботу электроснабжение было восстановлено. Утром в воскресенье пожарные и спасатели из Белогорска Амурского центра ГЗ и ПБ начали аварийно-восстановительные работы на территории школы: пилят упавшие деревья и убирают слетевшие с крыши куски железа.
Прокуратура Мазановского района проводит проверку по факту срыва кровли со здания школы в Новокиевском Увале. Сотрудники экстренных служб проводят обследование здания образовательного учреждения, сообщает прокуратура области.