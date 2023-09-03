https://ria.ru/20230903/briks-1893977945.html

Расширение БРИКС ведет к справедливому глобальному управлению, завили в ЮАР

Расширение БРИКС ведет к справедливому глобальному управлению, завили в ЮАР - РИА Новости, 03.09.2023

Расширение БРИКС ведет к справедливому глобальному управлению, завили в ЮАР

Расширение БРИКС будет способствовать вкладу в достижение более справедливого глобального управления, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса во время своего... РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T21:20

2023-09-03T21:20

2023-09-03T21:45

юар

брикс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1892037455_0:125:3070:1852_1920x0_80_0_0_0c0062a8002c361917f4f3ad3c7987dc.jpg

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Расширение БРИКС будет способствовать вкладу в достижение более справедливого глобального управления, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса во время своего обращения к нации."Благодаря расширению БРИКС мы сможем лучше согласовать мнения тех стран, которые стремятся к созданию более справедливой глобальной системы управления, финансовой, инвестиционной и торговой системы, основанной на четких правилах, одинаково применимых ко всем странам", - заявил южноафриканский лидер.Он также отметил, что расширение блока внесет вклад в увеличение экспорта продукции ЮАР на мировом рынке, что в свою очередь обеспечит появление новых рабочих мест в стране.Очередной саммит БРИКС прошел в Йоханнесбурге 22-24 августа под председательством ЮАР. На нем присутствовали лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представлял глава МИД Сергей Лавров. Президент РФ Владимир Путин участвовал в саммите в режиме видеоконференции. В ходе саммита президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил об официальном приглашении Аргентины, Египта, Ирана, Эфиопии, ОАЭ и Саудовской Аравии в состав БРИКС. Он сообщил, что полноценное членство новых стран, которые присоединяются к БРИКС, начнется 1 января 2024 года.

юар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

юар, брикс