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Расширение БРИКС ведет к справедливому глобальному управлению, завили в ЮАР
Расширение БРИКС ведет к справедливому глобальному управлению, завили в ЮАР - РИА Новости, 03.09.2023
Расширение БРИКС ведет к справедливому глобальному управлению, завили в ЮАР
Расширение БРИКС будет способствовать вкладу в достижение более справедливого глобального управления, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса во время своего... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T21:20
2023-09-03T21:20
2023-09-03T21:45
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Расширение БРИКС будет способствовать вкладу в достижение более справедливого глобального управления, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса во время своего обращения к нации."Благодаря расширению БРИКС мы сможем лучше согласовать мнения тех стран, которые стремятся к созданию более справедливой глобальной системы управления, финансовой, инвестиционной и торговой системы, основанной на четких правилах, одинаково применимых ко всем странам", - заявил южноафриканский лидер.Он также отметил, что расширение блока внесет вклад в увеличение экспорта продукции ЮАР на мировом рынке, что в свою очередь обеспечит появление новых рабочих мест в стране.Очередной саммит БРИКС прошел в Йоханнесбурге 22-24 августа под председательством ЮАР. На нем присутствовали лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представлял глава МИД Сергей Лавров. Президент РФ Владимир Путин участвовал в саммите в режиме видеоконференции. В ходе саммита президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил об официальном приглашении Аргентины, Египта, Ирана, Эфиопии, ОАЭ и Саудовской Аравии в состав БРИКС. Он сообщил, что полноценное членство новых стран, которые присоединяются к БРИКС, начнется 1 января 2024 года.
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юар, брикс
Расширение БРИКС ведет к справедливому глобальному управлению, завили в ЮАР
Президент ЮАР: БРИКС является вкладом в более справедливое глобальное управление
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Расширение БРИКС будет способствовать вкладу в достижение более справедливого глобального управления, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса во время своего обращения к нации.
"Благодаря расширению БРИКС мы сможем лучше согласовать мнения тех стран, которые стремятся к созданию более справедливой глобальной системы управления, финансовой, инвестиционной и торговой системы, основанной на четких правилах, одинаково применимых ко всем странам", - заявил южноафриканский лидер.
Он также отметил, что расширение блока внесет вклад в увеличение экспорта продукции ЮАР на мировом рынке, что в свою очередь обеспечит появление новых рабочих мест в стране.
Очередной саммит БРИКС прошел в Йоханнесбурге 22-24 августа под председательством ЮАР. На нем присутствовали лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представлял глава МИД Сергей Лавров. Президент РФ Владимир Путин участвовал в саммите в режиме видеоконференции. В ходе саммита президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил об официальном приглашении Аргентины, Египта, Ирана, Эфиопии, ОАЭ и Саудовской Аравии в состав БРИКС. Он сообщил, что полноценное членство новых стран, которые присоединяются к БРИКС, начнется 1 января 2024 года.