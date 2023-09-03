https://ria.ru/20230903/briks-1893934427.html

В обращении к нации Рамафоса затронет тему захода в ЮАР российского судна

В обращении к нации Рамафоса затронет тему захода в ЮАР российского судна - РИА Новости, 03.09.2023

В обращении к нации Рамафоса затронет тему захода в ЮАР российского судна

Президент ЮАР Сирил Рамафоса вечером в воскресенье обратится к народу в связи с прошедшим саммитом БРИКС в Йоханнесбурге, следует из сообщения администрации... РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T15:02

2023-09-03T15:02

2023-09-03T21:56

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сирил рамафоса

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса вечером в воскресенье обратится к народу в связи с прошедшим саммитом БРИКС в Йоханнесбурге, следует из сообщения администрации главы государства. "Президент Сирил Рамафоса выступит сегодня вечером, 3 сентября 2023 года, с обращением к нации по итогам 15-го саммита БРИКС", - говорится в сообщении. Отмечается, что президент коснется темы захода в ЮАР российского судна Lady R. В декабре 2022 года российское судно Lady R пришвартовывалось в ЮАР. Южноафриканский телеканал News24 передал слова посла США в ЮАР Рубена Бригети, который утверждал, что ЮАР якобы поставляет вооружение российской армии, ссылаясь на прибытие российского корабля на базу ВМС ЮАР Саймонстаун. Корабль пробыл на базе с 6 по 8 декабря 2022 года. По словам посла, в США уверены, что на корабль якобы "грузили оружие и боеприпасы", после чего судно вернулось обратно в Россию. Власти ЮАР заявили, что утверждения Бригети не содержат никаких доказательств. В МИД ЮАР затем сообщили, что посол США после официального протеста со стороны ведомства признал, что перешел черту, и извинился. В августе независимая комиссия, созданная для расследования утверждений о якобы возможной поставке оружия со стороны ЮАР России, не получила доказательств, подтверждающих это. Очередной саммит БРИКС прошел в Йоханнесбурге 22-24 августа под председательством ЮАР. На нем присутствовали лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представлял Лавров. Президент РФ Владимир Путин участвовал в саммите в режиме видеоконференции. В ходе саммита президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил об официальном приглашении Аргентины, Египта, Ирана, Эфиопии, ОАЭ и Саудовской Аравии в состав БРИКС. Он сообщил, что полноценное членство новых стран, которые присоединяются к БРИКС, начнется 1 января 2024 года.

https://ria.ru/20230824/briks-1891922031.html

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