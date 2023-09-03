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В обращении к нации Рамафоса затронет тему захода в ЮАР российского судна - РИА Новости, 03.09.2023
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15:02 03.09.2023 (обновлено: 21:56 03.09.2023)
https://ria.ru/20230903/briks-1893934427.html
В обращении к нации Рамафоса затронет тему захода в ЮАР российского судна
В обращении к нации Рамафоса затронет тему захода в ЮАР российского судна - РИА Новости, 03.09.2023
В обращении к нации Рамафоса затронет тему захода в ЮАР российского судна
Президент ЮАР Сирил Рамафоса вечером в воскресенье обратится к народу в связи с прошедшим саммитом БРИКС в Йоханнесбурге, следует из сообщения администрации... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T15:02
2023-09-03T21:56
в мире
юар
россия
сша
сирил рамафоса
владимир путин
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса вечером в воскресенье обратится к народу в связи с прошедшим саммитом БРИКС в Йоханнесбурге, следует из сообщения администрации главы государства. "Президент Сирил Рамафоса выступит сегодня вечером, 3 сентября 2023 года, с обращением к нации по итогам 15-го саммита БРИКС", - говорится в сообщении. Отмечается, что президент коснется темы захода в ЮАР российского судна Lady R. В декабре 2022 года российское судно Lady R пришвартовывалось в ЮАР. Южноафриканский телеканал News24 передал слова посла США в ЮАР Рубена Бригети, который утверждал, что ЮАР якобы поставляет вооружение российской армии, ссылаясь на прибытие российского корабля на базу ВМС ЮАР Саймонстаун. Корабль пробыл на базе с 6 по 8 декабря 2022 года. По словам посла, в США уверены, что на корабль якобы "грузили оружие и боеприпасы", после чего судно вернулось обратно в Россию. Власти ЮАР заявили, что утверждения Бригети не содержат никаких доказательств. В МИД ЮАР затем сообщили, что посол США после официального протеста со стороны ведомства признал, что перешел черту, и извинился. В августе независимая комиссия, созданная для расследования утверждений о якобы возможной поставке оружия со стороны ЮАР России, не получила доказательств, подтверждающих это. Очередной саммит БРИКС прошел в Йоханнесбурге 22-24 августа под председательством ЮАР. На нем присутствовали лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представлял Лавров. Президент РФ Владимир Путин участвовал в саммите в режиме видеоконференции. В ходе саммита президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил об официальном приглашении Аргентины, Египта, Ирана, Эфиопии, ОАЭ и Саудовской Аравии в состав БРИКС. Он сообщил, что полноценное членство новых стран, которые присоединяются к БРИКС, начнется 1 января 2024 года.
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в мире, юар, россия, сша, сирил рамафоса, владимир путин, брикс
В мире, ЮАР, Россия, США, Сирил Рамафоса, Владимир Путин, БРИКС
В обращении к нации Рамафоса затронет тему захода в ЮАР российского судна

Рамафоса обратится к нации по итогам саммита БРИКС в Йоханнесбурге

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСирил Рамафоса на саммите БРИКС
Сирил Рамафоса на саммите БРИКС - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Сирил Рамафоса на саммите БРИКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса вечером в воскресенье обратится к народу в связи с прошедшим саммитом БРИКС в Йоханнесбурге, следует из сообщения администрации главы государства.
"Президент Сирил Рамафоса выступит сегодня вечером, 3 сентября 2023 года, с обращением к нации по итогам 15-го саммита БРИКС", - говорится в сообщении.
Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва, председатель КНР Си Цзиньпин, президент ЮАР Сирил Рамафоса, премьер-министр Индии Нарендра Моди и министр иностранных дел России Сергей Лавров на саммите БРИКС в Йоханнесбурге. 24 августа 2023 - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
Рамафоса прокомментировал прием новых членов в БРИКС
24 августа, 11:05
Отмечается, что президент коснется темы захода в ЮАР российского судна Lady R.
В декабре 2022 года российское судно Lady R пришвартовывалось в ЮАР. Южноафриканский телеканал News24 передал слова посла США в ЮАР Рубена Бригети, который утверждал, что ЮАР якобы поставляет вооружение российской армии, ссылаясь на прибытие российского корабля на базу ВМС ЮАР Саймонстаун. Корабль пробыл на базе с 6 по 8 декабря 2022 года. По словам посла, в США уверены, что на корабль якобы "грузили оружие и боеприпасы", после чего судно вернулось обратно в Россию. Власти ЮАР заявили, что утверждения Бригети не содержат никаких доказательств. В МИД ЮАР затем сообщили, что посол США после официального протеста со стороны ведомства признал, что перешел черту, и извинился.
В августе независимая комиссия, созданная для расследования утверждений о якобы возможной поставке оружия со стороны ЮАР России, не получила доказательств, подтверждающих это.
Очередной саммит БРИКС прошел в Йоханнесбурге 22-24 августа под председательством ЮАР. На нем присутствовали лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представлял Лавров. Президент РФ Владимир Путин участвовал в саммите в режиме видеоконференции. В ходе саммита президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил об официальном приглашении Аргентины, Египта, Ирана, Эфиопии, ОАЭ и Саудовской Аравии в состав БРИКС. Он сообщил, что полноценное членство новых стран, которые присоединяются к БРИКС, начнется 1 января 2024 года.
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