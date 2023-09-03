В обращении к нации Рамафоса затронет тему захода в ЮАР российского судна
Рамафоса обратится к нации по итогам саммита БРИКС в Йоханнесбурге
Сирил Рамафоса на саммите БРИКС. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса вечером в воскресенье обратится к народу в связи с прошедшим саммитом БРИКС в Йоханнесбурге, следует из сообщения администрации главы государства.
"Президент Сирил Рамафоса выступит сегодня вечером, 3 сентября 2023 года, с обращением к нации по итогам 15-го саммита БРИКС", - говорится в сообщении.
Отмечается, что президент коснется темы захода в ЮАР российского судна Lady R.
В декабре 2022 года российское судно Lady R пришвартовывалось в ЮАР. Южноафриканский телеканал News24 передал слова посла США в ЮАР Рубена Бригети, который утверждал, что ЮАР якобы поставляет вооружение российской армии, ссылаясь на прибытие российского корабля на базу ВМС ЮАР Саймонстаун. Корабль пробыл на базе с 6 по 8 декабря 2022 года. По словам посла, в США уверены, что на корабль якобы "грузили оружие и боеприпасы", после чего судно вернулось обратно в Россию. Власти ЮАР заявили, что утверждения Бригети не содержат никаких доказательств. В МИД ЮАР затем сообщили, что посол США после официального протеста со стороны ведомства признал, что перешел черту, и извинился.
В августе независимая комиссия, созданная для расследования утверждений о якобы возможной поставке оружия со стороны ЮАР России, не получила доказательств, подтверждающих это.
Очередной саммит БРИКС прошел в Йоханнесбурге 22-24 августа под председательством ЮАР. На нем присутствовали лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представлял Лавров. Президент РФ Владимир Путин участвовал в саммите в режиме видеоконференции. В ходе саммита президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил об официальном приглашении Аргентины, Египта, Ирана, Эфиопии, ОАЭ и Саудовской Аравии в состав БРИКС. Он сообщил, что полноценное членство новых стран, которые присоединяются к БРИКС, начнется 1 января 2024 года.