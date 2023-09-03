В Москве почтили память жертв теракта в Беслане

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. В Москве перед Аланским подворьем прошла акция в память о жертвах теракта в Беслане, передает корреспондент РИА Новости.В храме Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках — Аланском подворье в 12:15 состоялась панихида по погибшим. Затем на площади перед храмом началась церемония возложения цветов к памятнику жертвам теракта. Присутствующие почтили их память минутой молчания. В небо традиционно запустили 334 белых воздушных шара.Участники акции возлагают цветы к монументу "В память о жертвах трагедии в Беслане". Некоторые несут детские игрушки, тетради и бутылки воды. Среди присутствующих — представители власти, школьники, студенты и участники добровольного детско-юношеского движения "Юнармия"."Девятнадцать лет, страшная трагедия: от грудничков до глубоких стариков. Подвиг и героизм сотрудников спецподразделений, которые понесли самую большую потерю за всю историю специальной операции. Жестокость вот этих нелюдей, бесчеловечное поведение, огромные жертвы. И даже спустя столько лет утихает физическая боль, но никогда не утихнет боль душевная", — сказал заместитель председателя правительства — полномочный представитель республики Северная Осетия — Алания при президенте России Игорь Барсуков.Он призвал сделать все необходимое, чтобы такая трагедия больше никогда не повторилась. "Сколько мы будем жить, столько мы будем помнить", — подчеркнул зампред.Третье сентября в России — День солидарности в борьбе с терроризмом. Его учредили в память о трагических событиях в Беслане (Северная Осетия) 1-3 сентября 2004 года. В течение трех дней террористы удерживали в заложниках в здании школы учащихся и их родственников. Погибли 334 человека, в том числе 186 детей.
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. В Москве перед Аланским подворьем прошла акция в память о жертвах теракта в Беслане, передает корреспондент РИА Новости.
В храме Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках — Аланском подворье в 12:15 состоялась панихида по погибшим. Затем на площади перед храмом началась церемония возложения цветов к памятнику жертвам теракта. Присутствующие почтили их память минутой молчания. В небо традиционно запустили 334 белых воздушных шара.
Его учредили, чтобы не забывать о трагических событиях в Беслане 2004 года, когда в течение трех дней боевики удерживали в здании школы № 1 учащихся и их родственников. Погибли 334 человека, в том числе 186 детей.
Его учредили, чтобы не забывать о трагических событиях в Беслане 2004 года, когда в течение трех дней боевики удерживали в здании школы № 1 учащихся и их родственников. Погибли 334 человека, в том числе 186 детей.
Его учредили, чтобы не забывать о трагических событиях в Беслане 2004 года, когда в течение трех дней боевики удерживали в здании школы № 1 учащихся и их родственников. Погибли 334 человека, в том числе 186 детей.
Участники акции возлагают цветы к монументу "В память о жертвах трагедии в Беслане". Некоторые несут детские игрушки, тетради и бутылки воды. Среди присутствующих — представители власти, школьники, студенты и участники добровольного детско-юношеского движения "Юнармия".
"Девятнадцать лет, страшная трагедия: от грудничков до глубоких стариков. Подвиг и героизм сотрудников спецподразделений, которые понесли самую большую потерю за всю историю специальной операции. Жестокость вот этих нелюдей, бесчеловечное поведение, огромные жертвы. И даже спустя столько лет утихает физическая боль, но никогда не утихнет боль душевная", — сказал заместитель председателя правительства — полномочный представитель республики Северная Осетия — Алания при президенте России Игорь Барсуков.
Он призвал сделать все необходимое, чтобы такая трагедия больше никогда не повторилась.
«
"Сколько мы будем жить, столько мы будем помнить", — подчеркнул зампред.
Третье сентября в России — День солидарности в борьбе с терроризмом. Его учредили в память о трагических событиях в Беслане (Северная Осетия) 1-3 сентября 2004 года. В течение трех дней террористы удерживали в заложниках в здании школы учащихся и их родственников. Погибли 334 человека, в том числе 186 детей.
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