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В Москве почтили память жертв теракта в Беслане - РИА Новости, 03.09.2023
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13:47 03.09.2023 (обновлено: 18:16 03.09.2023)
https://ria.ru/20230903/beslan-1893927655.html
В Москве почтили память жертв теракта в Беслане
В Москве почтили память жертв теракта в Беслане - РИА Новости, 03.09.2023
В Москве почтили память жертв теракта в Беслане
В Москве перед Аланским подворьем прошла акция в память о жертвах теракта в Беслане, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T13:47
2023-09-03T18:16
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. В Москве перед Аланским подворьем прошла акция в память о жертвах теракта в Беслане, передает корреспондент РИА Новости.В храме Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках — Аланском подворье в 12:15 состоялась панихида по погибшим. Затем на площади перед храмом началась церемония возложения цветов к памятнику жертвам теракта. Присутствующие почтили их память минутой молчания. В небо традиционно запустили 334 белых воздушных шара.Участники акции возлагают цветы к монументу "В память о жертвах трагедии в Беслане". Некоторые несут детские игрушки, тетради и бутылки воды. Среди присутствующих — представители власти, школьники, студенты и участники добровольного детско-юношеского движения "Юнармия"."Девятнадцать лет, страшная трагедия: от грудничков до глубоких стариков. Подвиг и героизм сотрудников спецподразделений, которые понесли самую большую потерю за всю историю специальной операции. Жестокость вот этих нелюдей, бесчеловечное поведение, огромные жертвы. И даже спустя столько лет утихает физическая боль, но никогда не утихнет боль душевная", — сказал заместитель председателя правительства — полномочный представитель республики Северная Осетия — Алания при президенте России Игорь Барсуков.Он призвал сделать все необходимое, чтобы такая трагедия больше никогда не повторилась. "Сколько мы будем жить, столько мы будем помнить", — подчеркнул зампред.Третье сентября в России — День солидарности в борьбе с терроризмом. Его учредили в память о трагических событиях в Беслане (Северная Осетия) 1-3 сентября 2004 года. В течение трех дней террористы удерживали в заложниках в здании школы учащихся и их родственников. Погибли 334 человека, в том числе 186 детей.
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РИА Новости
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Шары в небе и цветы. В Москве почтили память жертв теракта в Беслане
В Москве почтили память жертв теракта в Беслане. В небо запустили 334 белых шара.
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беслан, москва, общество, россия, юнармия
Беслан, Москва, Общество, Россия, Юнармия
В Москве почтили память жертв теракта в Беслане

В Москве почтили память жертв теракта в Беслане

Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. В Москве перед Аланским подворьем прошла акция в память о жертвах теракта в Беслане, передает корреспондент РИА Новости.
В храме Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках — Аланском подворье в 12:15 состоялась панихида по погибшим. Затем на площади перед храмом началась церемония возложения цветов к памятнику жертвам теракта. Присутствующие почтили их память минутой молчания. В небо традиционно запустили 334 белых воздушных шара.
Алые гвоздики, игрушки и белые шары. День памяти жертв теракта в Беслане
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

В Москве прошла акция в память о жертвах теракта в Беслане.

Участники акции памяти у мемориала Жертвам терроризма на Дубровке в Москве

В Москве прошла акция в память о жертвах теракта в Беслане.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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1 из 8
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Люди принесли к памятнику цветы, игрушки, тетради и бутылки с водой.

Участники акции в память о жертвах теракта в школе № 1 в Беслане у монумента В память о жертвах трагедии в Беслане в Москве

Люди принесли к памятнику цветы, игрушки, тетради и бутылки с водой.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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2 из 8
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

С 2005 года в этот день Россия отдает дань памяти соотечественникам, погибшим от рук террористов.

Участники акции в память о жертвах теракта в школе № 1 в Беслане возлагают цветы у монумента В память о жертвах трагедии в Беслане в Москве

С 2005 года в этот день Россия отдает дань памяти соотечественникам, погибшим от рук террористов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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3 из 8
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Его учредили, чтобы не забывать о трагических событиях в Беслане 2004 года, когда в течение трех дней боевики удерживали в здании школы № 1 учащихся и их родственников. Погибли 334 человека, в том числе 186 детей.

Участники акции в память о жертвах теракта в школе № 1 в Беслане у монумента В память о жертвах трагедии в Беслане в Москве

Его учредили, чтобы не забывать о трагических событиях в Беслане 2004 года, когда в течение трех дней боевики удерживали в здании школы № 1 учащихся и их родственников. Погибли 334 человека, в том числе 186 детей.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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4 из 8
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В Москве традиционно запустили в небо 334 белых воздушных шара.

Участники акции в память о жертвах теракта в школе № 1 в Беслане выпустили в небо 334 белых воздушных шара (по числу погибших) у монумента В память о жертвах трагедии в Беслане в Москве

В Москве традиционно запустили в небо 334 белых воздушных шара.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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5 из 8
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Третьего сентября россияне также вспоминают жертв трагических событий в Театральном центре на Дубровке (2002), в Кизляре и Первомайском (1996), Буденновске (1995) и других.

Участница акции памяти у мемориала Жертвам терроризма на Дубровке в Москве

Третьего сентября россияне также вспоминают жертв трагических событий в Театральном центре на Дубровке (2002), в Кизляре и Первомайском (1996), Буденновске (1995) и других.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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6 из 8
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

На фото: священники во время акции в память о жертвах терактов возлагают цветы в Москве.

Священники во время акции в память о жертвах теракта в школе № 1 в Беслане возлагают цветы у монумента В память о жертвах трагедии в Беслане в Москве

На фото: священники во время акции в память о жертвах терактов возлагают цветы в Москве.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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7 из 8
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Память погибших также почтили минутой молчания.

Участник акции памяти у мемориала Жертвам терроризма на Дубровке в Москве

Память погибших также почтили минутой молчания.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
8 из 8

В Москве прошла акция в память о жертвах теракта в Беслане.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
1 из 8

Люди принесли к памятнику цветы, игрушки, тетради и бутылки с водой.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
2 из 8

С 2005 года в этот день Россия отдает дань памяти соотечественникам, погибшим от рук террористов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
3 из 8

Его учредили, чтобы не забывать о трагических событиях в Беслане 2004 года, когда в течение трех дней боевики удерживали в здании школы № 1 учащихся и их родственников. Погибли 334 человека, в том числе 186 детей.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
4 из 8

В Москве традиционно запустили в небо 334 белых воздушных шара.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
5 из 8

Третьего сентября россияне также вспоминают жертв трагических событий в Театральном центре на Дубровке (2002), в Кизляре и Первомайском (1996), Буденновске (1995) и других.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
6 из 8

На фото: священники во время акции в память о жертвах терактов возлагают цветы в Москве.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
7 из 8

Память погибших также почтили минутой молчания.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
8 из 8
Участники акции возлагают цветы к монументу "В память о жертвах трагедии в Беслане". Некоторые несут детские игрушки, тетради и бутылки воды. Среди присутствующих — представители власти, школьники, студенты и участники добровольного детско-юношеского движения "Юнармия".
"Девятнадцать лет, страшная трагедия: от грудничков до глубоких стариков. Подвиг и героизм сотрудников спецподразделений, которые понесли самую большую потерю за всю историю специальной операции. Жестокость вот этих нелюдей, бесчеловечное поведение, огромные жертвы. И даже спустя столько лет утихает физическая боль, но никогда не утихнет боль душевная", — сказал заместитель председателя правительства — полномочный представитель республики Северная Осетия — Алания при президенте России Игорь Барсуков.
Он призвал сделать все необходимое, чтобы такая трагедия больше никогда не повторилась.
«
"Сколько мы будем жить, столько мы будем помнить", — подчеркнул зампред.
Третье сентября в России — День солидарности в борьбе с терроризмом. Его учредили в память о трагических событиях в Беслане (Северная Осетия) 1-3 сентября 2004 года. В течение трех дней террористы удерживали в заложниках в здании школы учащихся и их родственников. Погибли 334 человека, в том числе 186 детей.
Учащиеся кадетского корпуса на площади перед театральным центром на Дубровке в Москве в День солидарности в борьбе с терроризмом. - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
День солидарности в борьбе с терроризмом
Вчера, 02:33
 
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