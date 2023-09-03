https://ria.ru/20230903/alkogol-1893931965.html

Врач рассказал о последствиях резкого отказа от алкоголя

Врач рассказал о последствиях резкого отказа от алкоголя - РИА Новости, 03.09.2023

Врач рассказал о последствиях резкого отказа от алкоголя

При резком отказе от алкоголя человек будет испытывать недомогание, рассказал доктор Александр Умнов в интервью изданию "Доктор Питер". РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T14:37

2023-09-03T14:37

2023-09-03T20:11

общество

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. При резком отказе от алкоголя человек будет испытывать недомогание, рассказал доктор Александр Умнов в интервью изданию "Доктор Питер"."В первые дни трезвой жизни алкоголика, решившего бросить пить, беспокоит сильная головная боль, что вызывает сразу и раздражение, и угнетенность. Наблюдаются тошнота, дрожание рук, отсутствие аппетита и сна. Если сон есть, его сопровождают кошмары, однако это необходимо перетерпеть, и уже на пятые сутки человек начинает приходить в себя", — цитирует специалиста портал.Через несколько недель трезвости когнитивные функции человека восстановятся, сердце начнет лучше работать, нормализуется давление, исчезнут головные боли, а разум станет яснее, заявил доктор.Спустя год внутренние органы полностью восстановятся, резюмировал Умнов.Ранее психиатр-нарколог наркологического центра "Клиника Маршака" Максим Лахнов рассказал, что когда человек выпивает "сто грамм", его пульс резко учащается, активно вырабатываются адреналин и норадреналин, желудочный сок и расширяются сосуды. Схожим образом тело реагирует и на стресс, сказал он, добавив, что в итоге организм начинает намного быстрее изнашиваться.Если человек пьет часто, то у него возникают проблемы с памятью — из-за ухудшения снабжения мозга кислородом и питательными веществами, отметил врач. Так же нарушается обмен веществ, растет риск возникновения язв, проблем с сердцем и печенью, рассказал Лахнов.Если же человек решается бросить пить, то, по словам врача, спустя примерно месяц организм приходит в норму: стабилизируется гормональный фон, пропадает навязчивое желание пить, метаболизм и состояние печени приходят в норму. Однако если наступили органные изменения, например цирроз, то полностью восстановить здоровье уже не получится.

https://ria.ru/20230707/otravlenie-1882725584.html

https://ria.ru/20230131/vodka-1848556860.html

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