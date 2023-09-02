https://ria.ru/20230902/zemletryasenie-1893790462.html

У побережья Курил произошло землетрясение

У побережья Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 02.09.2023

У побережья Курил произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировали сейсмологи утром в субботу у побережья Курильских островов, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T02:41

2023-09-02T02:41

2023-09-02T02:41

происшествия

северо-курильск

елена семенова

российская академия наук

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

курильские острова

парамушир

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 сен – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировали сейсмологи утром в субботу у побережья Курильских островов, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой Геофизической службы РАН. "Землетрясение магнитудой 5,8 произошло утром 2 сентября. Эпицентр находился в 15 километрах восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир. Очаг подземных толчков располагался на глубине 140 километров", - уточнила начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. Как отметила собеседница, по оперативным данным жители Северо-Курильска ощутили землетрясение силой 4 балла. Главное управление МЧС России по Сахалинской области сообщило в телеграм-канале, что пострадавших и разрушений нет, тревога цунами не объявлялась, все службы работают в штатном режиме.

https://ria.ru/20230831/zemletryasenie-1893389926.html

северо-курильск

курильские острова

парамушир

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, северо-курильск, елена семенова, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), курильские острова, парамушир