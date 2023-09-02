https://ria.ru/20230902/zemletryasenie-1893790462.html
У побережья Курил произошло землетрясение
У побережья Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 02.09.2023
У побережья Курил произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировали сейсмологи утром в субботу у побережья Курильских островов, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой... РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T02:41
2023-09-02T02:41
2023-09-02T02:41
происшествия
северо-курильск
елена семенова
российская академия наук
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
курильские острова
парамушир
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33bd9068eb8a9308d13175faf1d59f58.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 сен – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировали сейсмологи утром в субботу у побережья Курильских островов, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой Геофизической службы РАН. "Землетрясение магнитудой 5,8 произошло утром 2 сентября. Эпицентр находился в 15 километрах восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир. Очаг подземных толчков располагался на глубине 140 километров", - уточнила начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. Как отметила собеседница, по оперативным данным жители Северо-Курильска ощутили землетрясение силой 4 балла. Главное управление МЧС России по Сахалинской области сообщило в телеграм-канале, что пострадавших и разрушений нет, тревога цунами не объявлялась, все службы работают в штатном режиме.
https://ria.ru/20230831/zemletryasenie-1893389926.html
северо-курильск
курильские острова
парамушир
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_85abb70d2f6c29a4e19496f8fc2e06fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, северо-курильск, елена семенова, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), курильские острова, парамушир
Происшествия, Северо-Курильск, Елена Семенова, Российская академия наук, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Курильские острова, Парамушир
У побережья Курил произошло землетрясение
У побережья Курил зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8