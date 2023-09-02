https://ria.ru/20230902/vozdukh-1893810397.html

Роспотребнадзор исследует пробы воздуха в Петербурге

Роспотребнадзор исследует пробы воздуха в Петербурге - РИА Новости, 02.09.2023

Роспотребнадзор исследует пробы воздуха в Петербурге

Специалисты исследуют воздух на содержание загрязняющих веществ в связи с пожаром в Колпинском районе Санкт-Петербурга, где горит производственное здание,... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T10:19

2023-09-02T10:19

2023-09-02T10:19

происшествия

санкт-петербург

колпинский район

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 сен - РИА Новости. Специалисты исследуют воздух на содержание загрязняющих веществ в связи с пожаром в Колпинском районе Санкт-Петербурга, где горит производственное здание, сообщает городское управление Роспотребнадзора. Ранее ГУМЧС по Санкт-Петербургу сообщало, что пожар произошел в субботу утром в Колпинском районе (Металлострой, Северный проезд, дом 4). В двухэтажном производственном здании размером 20 на 70 метров, высотой 12 метров происходит горение по всей площади. В 09.18 пожар был локализован. "В связи с поступившей информацией о пожаре в производственном здании по адресу: Санкт-Петербург, Колпинский район, Металлострой, Северный проезд, дом 4… осуществлен выезд специалистов для отбора проб атмосферного воздуха на содержание приоритетных загрязняющих веществ на территории ближайшей жилой застройки", - говорится в сообщении. Отобранные пробы атмосферного воздуха направлены в лабораторию для проведения исследований.

https://ria.ru/20230902/pozhar-1893806617.html

санкт-петербург

колпинский район

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, санкт-петербург, колпинский район, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)