https://ria.ru/20230902/tatarstan-1893865825.html
В Татарстане открыли новый терминал аэропорта "Бегишево"
В Татарстане открыли новый терминал аэропорта "Бегишево" - РИА Новости, 02.09.2023
В Татарстане открыли новый терминал аэропорта "Бегишево"
Церемония открытия нового терминала международного аэропорта "Бегишево" (дочернее предприятие ПАО "КамАЗ"), который позволит в перспективе увеличить... РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T19:14
2023-09-02T19:14
2023-09-02T19:14
республика татарстан
набережные челны
сергей когогин
рустам минниханов
елабуга
республика татарстан (татарстан)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153203/77/1532037713_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fc8a2ffb081687eab792fb2b1517c40d.jpg
КАЗАНЬ, 2 сен - РИА Новости. Церемония открытия нового терминала международного аэропорта "Бегишево" (дочернее предприятие ПАО "КамАЗ"), который позволит в перспективе увеличить пассажиропоток до 1 миллиона пассажиров в год, состоялась в субботу, сообщает пресс-служба главы Татарстана. "Сегодня мы открываем новый терминал, который соответствует всем требованиям воздушного транспорта. Следующий этап - привести в порядок взлетную полосу. Это прекрасный аэропорт, который на 100% будет востребован. В этой зоне живут порядка 1 миллиона человек", - сказал глава Татарстана Рустам Минниханов на церемонии открытия. Он подчеркнул, что строительство нового здания было необходимо в связи с растущим потоком пассажиров в аэропорту "Бегишево". Масштабные работы по реконструкции стартовали в 2019 году. Площадь нового терминала - 8,5 тысячи квадратных метров. Пропускная способность составляет 200 пассажиров в час на вылет и столько же - на прилет. В трехэтажном здании предусмотрено два выхода, пункт досмотра (два потока одновременно), действуют экскалатор и лифты. Здание оснащено современной системой вентиляции и кондиционирования, информационными экранами, просторными залами ожидания с учетом потребностей маломобильных групп населения, предусмотрена комната матери и ребенка, медпункт. Установлены современные комплексные системы оповещения, видеонаблюдения, охранной и противопожарной сигнализации, досмотрового оборудования. Генеральный директор "КамАЗа" Сергей Когогин отметил, что аэропорт "Бегишево" имеет большое значение для развития экономики республики. "Значительная часть крупных предприятий Татарстана расположена в Закамской зоне. Поэтому важно, чтобы аэропорт продолжал развиваться. При строительстве терминала мы ставили перед собой главную цель - создать самые комфортные условия для пассажиров", - сказал он. В 2022 году на территории аэропорта произведены замена ограждения и оснащение его техническими системами охраны, построена патрульная периметровая дорога. Также реализован проект по строительству бесплатной стояночной площадки. В планах дальнейшего развития - реконструкции взлетно-посадочной полосы. Международный аэропорт "Бегишево" имени Николая Лемаева расположен в 29,5 километра от Нижнекамска и 25 километрах от Набережных Челнов. Открыт для международных полетов в 1998 году. Возможностями аэропорта пользуются также жители Заинска, Елабуги, Менделеевска, Агрыза, Мензелинска, городов Удмуртии и Башкирии. На сегодняшний день маршрутная сеть аэропорта насчитывает 10 направлений. В прошлом году здесь перевезли 618 тысяч пассажиров, до конца этого года планируется обслужить 660 тысяч. Как уточняется в релизе, новый терминал построен с перспективой увеличения пассажиропотока до 1 миллиона пассажиров в год.
https://ria.ru/20230825/kazan-1892213406.html
https://ria.ru/20230901/tatarstan-1893755800.html
набережные челны
елабуга
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153203/77/1532037713_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6ab1d9ec35b4966ffab078a3ba3ba83c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
набережные челны, сергей когогин, рустам минниханов, елабуга, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Набережные Челны, Сергей Когогин, Рустам Минниханов, Елабуга, Республика Татарстан (Татарстан)
В Татарстане открыли новый терминал аэропорта "Бегишево"
В Татарстане открыли новый терминал международного аэропорта "Бегишево"
КАЗАНЬ, 2 сен - РИА Новости. Церемония открытия нового терминала международного аэропорта "Бегишево" (дочернее предприятие ПАО "КамАЗ"), который позволит в перспективе увеличить пассажиропоток до 1 миллиона пассажиров в год, состоялась в субботу, сообщает пресс-служба главы Татарстана.
"Сегодня мы открываем новый терминал, который соответствует всем требованиям воздушного транспорта. Следующий этап - привести в порядок взлетную полосу. Это прекрасный аэропорт, который на 100% будет востребован. В этой зоне живут порядка 1 миллиона человек", - сказал глава Татарстана Рустам Минниханов
на церемонии открытия.
Центр продуктового развития группы "Соллерс" начал работу в Казани
Он подчеркнул, что строительство нового здания было необходимо в связи с растущим потоком пассажиров в аэропорту "Бегишево".
Масштабные работы по реконструкции стартовали в 2019 году. Площадь нового терминала - 8,5 тысячи квадратных метров. Пропускная способность составляет 200 пассажиров в час на вылет и столько же - на прилет. В трехэтажном здании предусмотрено два выхода, пункт досмотра (два потока одновременно), действуют экскалатор и лифты. Здание оснащено современной системой вентиляции и кондиционирования, информационными экранами, просторными залами ожидания с учетом потребностей маломобильных групп населения, предусмотрена комната матери и ребенка, медпункт. Установлены современные комплексные системы оповещения, видеонаблюдения, охранной и противопожарной сигнализации, досмотрового оборудования.
Генеральный директор "КамАЗа" Сергей Когогин
отметил, что аэропорт "Бегишево" имеет большое значение для развития экономики республики. "Значительная часть крупных предприятий Татарстана расположена в Закамской зоне. Поэтому важно, чтобы аэропорт продолжал развиваться. При строительстве терминала мы ставили перед собой главную цель - создать самые комфортные условия для пассажиров", - сказал он.
В 2022 году на территории аэропорта произведены замена ограждения и оснащение его техническими системами охраны, построена патрульная периметровая дорога. Также реализован проект по строительству бесплатной стояночной площадки. В планах дальнейшего развития - реконструкции взлетно-посадочной полосы.
Международный аэропорт "Бегишево" имени Николая Лемаева расположен в 29,5 километра от Нижнекамска
и 25 километрах от Набережных Челнов
. Открыт для международных полетов в 1998 году. Возможностями аэропорта пользуются также жители Заинска, Елабуги
, Менделеевска
, Агрыза, Мензелинска, городов Удмуртии и Башкирии. На сегодняшний день маршрутная сеть аэропорта насчитывает 10 направлений. В прошлом году здесь перевезли 618 тысяч пассажиров, до конца этого года планируется обслужить 660 тысяч. Как уточняется в релизе, новый терминал построен с перспективой увеличения пассажиропотока до 1 миллиона пассажиров в год.
В Татарстане подбирают площадку для строительства дрон-парка