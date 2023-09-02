https://ria.ru/20230902/tatarstan-1893865825.html

В Татарстане открыли новый терминал аэропорта "Бегишево"

В Татарстане открыли новый терминал аэропорта "Бегишево" - РИА Новости, 02.09.2023

В Татарстане открыли новый терминал аэропорта "Бегишево"

Церемония открытия нового терминала международного аэропорта "Бегишево" (дочернее предприятие ПАО "КамАЗ"), который позволит в перспективе увеличить... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T19:14

2023-09-02T19:14

2023-09-02T19:14

республика татарстан

набережные челны

сергей когогин

рустам минниханов

елабуга

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 2 сен - РИА Новости. Церемония открытия нового терминала международного аэропорта "Бегишево" (дочернее предприятие ПАО "КамАЗ"), который позволит в перспективе увеличить пассажиропоток до 1 миллиона пассажиров в год, состоялась в субботу, сообщает пресс-служба главы Татарстана. "Сегодня мы открываем новый терминал, который соответствует всем требованиям воздушного транспорта. Следующий этап - привести в порядок взлетную полосу. Это прекрасный аэропорт, который на 100% будет востребован. В этой зоне живут порядка 1 миллиона человек", - сказал глава Татарстана Рустам Минниханов на церемонии открытия. Он подчеркнул, что строительство нового здания было необходимо в связи с растущим потоком пассажиров в аэропорту "Бегишево". Масштабные работы по реконструкции стартовали в 2019 году. Площадь нового терминала - 8,5 тысячи квадратных метров. Пропускная способность составляет 200 пассажиров в час на вылет и столько же - на прилет. В трехэтажном здании предусмотрено два выхода, пункт досмотра (два потока одновременно), действуют экскалатор и лифты. Здание оснащено современной системой вентиляции и кондиционирования, информационными экранами, просторными залами ожидания с учетом потребностей маломобильных групп населения, предусмотрена комната матери и ребенка, медпункт. Установлены современные комплексные системы оповещения, видеонаблюдения, охранной и противопожарной сигнализации, досмотрового оборудования. Генеральный директор "КамАЗа" Сергей Когогин отметил, что аэропорт "Бегишево" имеет большое значение для развития экономики республики. "Значительная часть крупных предприятий Татарстана расположена в Закамской зоне. Поэтому важно, чтобы аэропорт продолжал развиваться. При строительстве терминала мы ставили перед собой главную цель - создать самые комфортные условия для пассажиров", - сказал он. В 2022 году на территории аэропорта произведены замена ограждения и оснащение его техническими системами охраны, построена патрульная периметровая дорога. Также реализован проект по строительству бесплатной стояночной площадки. В планах дальнейшего развития - реконструкции взлетно-посадочной полосы. Международный аэропорт "Бегишево" имени Николая Лемаева расположен в 29,5 километра от Нижнекамска и 25 километрах от Набережных Челнов. Открыт для международных полетов в 1998 году. Возможностями аэропорта пользуются также жители Заинска, Елабуги, Менделеевска, Агрыза, Мензелинска, городов Удмуртии и Башкирии. На сегодняшний день маршрутная сеть аэропорта насчитывает 10 направлений. В прошлом году здесь перевезли 618 тысяч пассажиров, до конца этого года планируется обслужить 660 тысяч. Как уточняется в релизе, новый терминал построен с перспективой увеличения пассажиропотока до 1 миллиона пассажиров в год.

https://ria.ru/20230825/kazan-1892213406.html

https://ria.ru/20230901/tatarstan-1893755800.html

набережные челны

елабуга

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набережные челны, сергей когогин, рустам минниханов, елабуга, республика татарстан (татарстан)