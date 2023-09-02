https://ria.ru/20230902/spetsoperatsiya-1893877818.html

Спецоперация, 2 сентября: попытка ВСУ атаковать Крымский мост дронами

Спецоперация, 2 сентября: попытка ВСУ атаковать Крымский мост дронами - РИА Новости, 02.09.2023

Спецоперация, 2 сентября: попытка ВСУ атаковать Крымский мост дронами

О ходе спецоперации, потерях ВСУ и попытке Киева атаковать Крымский мост — в материале РИА Новости. РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T21:55

2023-09-02T21:55

2023-09-02T22:28

специальная военная операция на украине

россия

белгородская область

донецк

иван приходько

алексей кулемзин (донецк)

вячеслав гладков

сцкк

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. О ходе спецоперации, потерях ВСУ и попытке Киева атаковать Крымский мост — в материале РИА Новости.Ход операцииАтаки украинских дроновРоссийские войска уничтожили три безэкипажных катера, пытавшихся атаковать Крымский мост в ночь с пятницы на субботу, заявили в Министерстве обороны. Уточняется, что первая попытка была предпринята в 23:15, вторая — в 02:10, третья — в 02:20. Кроме того, над Белгородской областью в районе 12:45 сбили украинский беспилотник, пытавшийся атаковать российскую территорию. Позднее около 15:00 российские военные сбили над регионом еще один БПЛА противника, добавили в оборонном ведомстве.Обстрелы российских регионовЧисло пострадавших при обстреле ВСУ Петровского района Донецка достигло пяти человек, заявили в представительстве ДНР в СЦКК. Позднее мэр города Алексей Кулемзин рассказал, что еще одна мирная жительница получила ранения после нового удара украинских войск.Он также сообщил о прямом попадании в крышу учебного корпуса школы-интерната в этом же районе.Кроме того, по словам Кулемзина, одна женщина погибла при атаке на поселок городского типа Старомихайловка, еще два человека пострадали во время обстрелов поселка Александровка. В свою очередь, мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что школа в Никитовском районе города получила повреждения в результате атаки ВСУ.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинские войска обстреляли из РСЗО поселок Уразово Валуйского округа, один человек погиб и двое получили ранения.

https://ria.ru/20230902/ukraina-1893735819.html

https://ria.ru/20230902/svo-1893650406.html

россия

белгородская область

донецк

горловка

петровский район

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