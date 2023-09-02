Спецоперация, 2 сентября: попытка ВСУ атаковать Крымский мост дронами
МО: украинские безэкипажные катера три раза пытались атаковать Крымский мост
Украинский морской дрон
Украинский морской дрон. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. О ходе спецоперации, потерях ВСУ и попытке Киева атаковать Крымский мост — в материале РИА Новости.
Ход операции
- На Донецком направлении российские войска улучшили положение по переднему краю у Клещеевки;
- Группировка войск "Юг" отбила за сутки пять атак ВСУ в районе Артемовска, уничтожено более 250 боевиков и 15 единиц техники, в том числе один ЗРК "Стрела-10" и три гаубицы производства НАТО. Кроме того, отражены три атаки в районе Марьинки;
- Российские военные уничтожили в ДНР узел связи 110-й механизированной бригады украинской армии;
- На Запорожском и Южно-Донецком направлениях войска противника за сутки потеряли 220 военнослужащих;
- На Запорожском направлении отражены четыре атаки штурмовых отрядов ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Вербовое;
- Российская армия ликвидировала более 30 украинских солдат на Херсонском направлении, также уничтожены склад боеприпасов и пункт управления беспилотниками;
- На Краснолиманском направлении отражены две атаки противника, украинские войска потеряли более 60 человек, две бронемашины и две гаубицы;
- Группировка войск "Запад" на Купянском направлении поразила силы 103-й бригады территориальной обороны в районе Кисловки Харьковской области, ВСУ за сутки потеряли до 40 военнослужащих и семь единиц техники;
- Системы ПВО сбили 25 украинских беспилотников, два снаряда РСЗО HIMARS и одну противорадарную ракету HARM;
- Российские подразделения применяют в зоне спецоперации новые зенитные управляемые ракеты 9М333, которые не реагируют на тепловые ловушки, выбрасываемые самолетами и вертолетами Украины, сообщил информированный источник РИА Новости.
Атаки украинских дронов
Российские войска уничтожили три безэкипажных катера, пытавшихся атаковать Крымский мост в ночь с пятницы на субботу, заявили в Министерстве обороны. Уточняется, что первая попытка была предпринята в 23:15, вторая — в 02:10, третья — в 02:20.
Кроме того, над Белгородской областью в районе 12:45 сбили украинский беспилотник, пытавшийся атаковать российскую территорию.
Позднее около 15:00 российские военные сбили над регионом еще один БПЛА противника, добавили в оборонном ведомстве.
Обстрелы российских регионов
Число пострадавших при обстреле ВСУ Петровского района Донецка достигло пяти человек, заявили в представительстве ДНР в СЦКК. Позднее мэр города Алексей Кулемзин рассказал, что еще одна мирная жительница получила ранения после нового удара украинских войск.
Он также сообщил о прямом попадании в крышу учебного корпуса школы-интерната в этом же районе.
Кроме того, по словам Кулемзина, одна женщина погибла при атаке на поселок городского типа Старомихайловка, еще два человека пострадали во время обстрелов поселка Александровка.
В свою очередь, мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что школа в Никитовском районе города получила повреждения в результате атаки ВСУ.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинские войска обстреляли из РСЗО поселок Уразово Валуйского округа, один человек погиб и двое получили ранения.