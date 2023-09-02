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Спецоперация, 2 сентября: попытка ВСУ атаковать Крымский мост дронами - РИА Новости, 02.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:55 02.09.2023 (обновлено: 22:28 02.09.2023)
https://ria.ru/20230902/spetsoperatsiya-1893877818.html
Спецоперация, 2 сентября: попытка ВСУ атаковать Крымский мост дронами
Спецоперация, 2 сентября: попытка ВСУ атаковать Крымский мост дронами - РИА Новости, 02.09.2023
Спецоперация, 2 сентября: попытка ВСУ атаковать Крымский мост дронами
О ходе спецоперации, потерях ВСУ и попытке Киева атаковать Крымский мост — в материале РИА Новости. РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T21:55
2023-09-02T22:28
специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
донецк
иван приходько
алексей кулемзин (донецк)
вячеслав гладков
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. О ходе спецоперации, потерях ВСУ и попытке Киева атаковать Крымский мост — в материале РИА Новости.Ход операцииАтаки украинских дроновРоссийские войска уничтожили три безэкипажных катера, пытавшихся атаковать Крымский мост в ночь с пятницы на субботу, заявили в Министерстве обороны. Уточняется, что первая попытка была предпринята в 23:15, вторая — в 02:10, третья — в 02:20. Кроме того, над Белгородской областью в районе 12:45 сбили украинский беспилотник, пытавшийся атаковать российскую территорию. Позднее около 15:00 российские военные сбили над регионом еще один БПЛА противника, добавили в оборонном ведомстве.Обстрелы российских регионовЧисло пострадавших при обстреле ВСУ Петровского района Донецка достигло пяти человек, заявили в представительстве ДНР в СЦКК. Позднее мэр города Алексей Кулемзин рассказал, что еще одна мирная жительница получила ранения после нового удара украинских войск.Он также сообщил о прямом попадании в крышу учебного корпуса школы-интерната в этом же районе.Кроме того, по словам Кулемзина, одна женщина погибла при атаке на поселок городского типа Старомихайловка, еще два человека пострадали во время обстрелов поселка Александровка. В свою очередь, мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что школа в Никитовском районе города получила повреждения в результате атаки ВСУ.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинские войска обстреляли из РСЗО поселок Уразово Валуйского округа, один человек погиб и двое получили ранения.
https://ria.ru/20230902/ukraina-1893735819.html
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россия, белгородская область, донецк, иван приходько, алексей кулемзин (донецк), вячеслав гладков, сцкк, в мире, горловка, петровский район, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Донецк, Иван Приходько, Алексей Кулемзин (Донецк), Вячеслав Гладков, СЦКК, В мире, Горловка, Петровский район, Вооруженные силы Украины
Спецоперация, 2 сентября: попытка ВСУ атаковать Крымский мост дронами

МО: украинские безэкипажные катера три раза пытались атаковать Крымский мост

Украинский морской дрон
Украинский морской дрон
Украинский морской дрон. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. О ходе спецоперации, потерях ВСУ и попытке Киева атаковать Крымский мост — в материале РИА Новости.

Ход операции

  • На Донецком направлении российские войска улучшили положение по переднему краю у Клещеевки;
  • Группировка войск "Юг" отбила за сутки пять атак ВСУ в районе Артемовска, уничтожено более 250 боевиков и 15 единиц техники, в том числе один ЗРК "Стрела-10" и три гаубицы производства НАТО. Кроме того, отражены три атаки в районе Марьинки;
  • Российские военные уничтожили в ДНР узел связи 110-й механизированной бригады украинской армии;
  • На Запорожском и Южно-Донецком направлениях войска противника за сутки потеряли 220 военнослужащих;
  • На Запорожском направлении отражены четыре атаки штурмовых отрядов ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Вербовое;
  • Российская армия ликвидировала более 30 украинских солдат на Херсонском направлении, также уничтожены склад боеприпасов и пункт управления беспилотниками;
  • На Краснолиманском направлении отражены две атаки противника, украинские войска потеряли более 60 человек, две бронемашины и две гаубицы;
  • Группировка войск "Запад" на Купянском направлении поразила силы 103-й бригады территориальной обороны в районе Кисловки Харьковской области, ВСУ за сутки потеряли до 40 военнослужащих и семь единиц техники;
  • Системы ПВО сбили 25 украинских беспилотников, два снаряда РСЗО HIMARS и одну противорадарную ракету HARM;
  • Российские подразделения применяют в зоне спецоперации новые зенитные управляемые ракеты 9М333, которые не реагируют на тепловые ловушки, выбрасываемые самолетами и вертолетами Украины, сообщил информированный источник РИА Новости.
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Вчера, 08:00

Атаки украинских дронов

Российские войска уничтожили три безэкипажных катера, пытавшихся атаковать Крымский мост в ночь с пятницы на субботу, заявили в Министерстве обороны. Уточняется, что первая попытка была предпринята в 23:15, вторая — в 02:10, третья — в 02:20.
Кроме того, над Белгородской областью в районе 12:45 сбили украинский беспилотник, пытавшийся атаковать российскую территорию.
Позднее около 15:00 российские военные сбили над регионом еще один БПЛА противника, добавили в оборонном ведомстве.
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Вчера, 08:00

Обстрелы российских регионов

Число пострадавших при обстреле ВСУ Петровского района Донецка достигло пяти человек, заявили в представительстве ДНР в СЦКК. Позднее мэр города Алексей Кулемзин рассказал, что еще одна мирная жительница получила ранения после нового удара украинских войск.
Он также сообщил о прямом попадании в крышу учебного корпуса школы-интерната в этом же районе.
Кроме того, по словам Кулемзина, одна женщина погибла при атаке на поселок городского типа Старомихайловка, еще два человека пострадали во время обстрелов поселка Александровка.
В свою очередь, мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что школа в Никитовском районе города получила повреждения в результате атаки ВСУ.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинские войска обстреляли из РСЗО поселок Уразово Валуйского округа, один человек погиб и двое получили ранения.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 17:03
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБелгородская областьДонецкИван ПриходькоАлексей Кулемзин (Донецк)Вячеслав ГладковСЦККВ миреГорловкаПетровский районВооруженные силы Украины
 
 
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