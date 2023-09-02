https://ria.ru/20230902/snaryady-1893837009.html

Эксперт счел планы США передать ВСУ снаряды с обедненным ураном терроризмом

Эксперт счел планы США передать ВСУ снаряды с обедненным ураном терроризмом - РИА Новости, 02.09.2023

Эксперт счел планы США передать ВСУ снаряды с обедненным ураном терроризмом

Планы администрации президента США Джо Байдена поставить Украине снаряды с обедненным ураном - международный терроризм, после боеприпасов Вашингтон может... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T14:53

2023-09-02T14:53

2023-09-02T14:53

специальная военная операция на украине

украина

россия

сша

георгий федоров

джо байден

нато

российская академия наук

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Планы администрации президента США Джо Байдена поставить Украине снаряды с обедненным ураном - международный терроризм, после боеприпасов Вашингтон может отправить танки Abrams, заявил в субботу РИА Новости президент Центра социальных и политических исследований "Аспект" Георгий Федоров. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на документ и источники сообщило, что администрация президента США Джо Байдена на следующей неделе планирует впервые объявить об отправке Украине снарядов с обедненным ураном. По данным агентства, снаряды можно будет использовать в американских танках Abrams, которые, как ожидается, будут доставлены на Украину в предстоящие недели. "Боеприпасы с обедненным ураном показали свои побочные эффекты в Югославии, когда бомбили Белград. С моей точки зрения, это международный терроризм", - сказал Федоров. По мнению эксперта, Вашингтон может сначала отправить боеприпасы с обедненным ураном, а только потом танки Abrams в связи со "сложностями в логистике". Заместитель председателя "Ассоциации Россия - США", заведующий сектором военно-политического анализа и исследовательских проектов ИМЭМО РАН Сергей Ознобищев в беседе с агентством отметил, что США планами по поставке снарядов "отдаляют перспективу какого-либо возможного мирного соглашения или приостановки военных действий". "США активно поддерживают всю украинскую кампанию, а поставками и обещаниями поставок оружия подталкивают киевский режим к неослабевающим военным действиям", - заключил он. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в конце августа заявила, что "из-за поставок радиоактивных и высокотоксичных английских и американских боеприпасов с обедненным ураном Украина превращается в непригодную для жизни землю". По ее словам, "радиационное заражение почвы уже происходит и объективно фиксируется".

https://ria.ru/20230902/ukraina-1893735819.html

https://ria.ru/20230709/oruzhie-1883008103.html

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украина, россия, сша, георгий федоров, джо байден, нато, российская академия наук, сергей лавров, в мире