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СМИ: в Волгограде педагог отказалась от класса, где дети не знали русский
СМИ: в Волгограде педагог отказалась от класса, где дети не знали русский - РИА Новости, 02.09.2023
СМИ: в Волгограде педагог отказалась от класса, где дети не знали русский
В Волгограде учительница отказалась от класса, в котором дети не говорили на русском языке, пишет V1.ru. РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T09:56
2023-09-02T09:56
2023-09-02T13:19
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. В Волгограде учительница отказалась от класса, в котором дети не говорили на русском языке, пишет V1.ru."Фактически она была единственным русскоговорящим человеком в классе и, как это предполагалось, должна была помочь иностранным ученикам выучить язык", — говорится в публикации.Как выяснило издание, покинувшая класс педагог была преподавателем информатики, но при этом имела специальность учителя начальных классов.Директор школы отказалась давать комментарии порталу.Издание уточнило, что класс создали год назад, чтобы детям было проще изучать язык. При этом их родители были против этой идеи, поскольку они опасались, что подобное "отделение" плохо скажется на социализации школьников.В материале от 2022 года отмечалось, что в классе обучается 14 детей. По словам заместителя директора школы Елены Елизаровой, их учат в формате "Дети здесь". Он предполагает активное участие в процессе родителей.Издание также приводило слова классной руководительницы. Она признавалась, что работать в классе очень тяжело, потому что по несколько раз приходится проходить одну и ту же тему, а из-за незнания языка дети часто не понимают, что от них хотят. В то же время, добавляла педагог, они очень трудолюбивые.Позднее председатель комитета образования и науки Волгоградской области Лариса Савина сообщила, что в класс назначили нового педагога. Предыдущий классный руководитель, по словам чиновницы, попросила снизить нагрузку. При этом из школы она не ушла.
https://ria.ru/20230712/khakasiya-1883682082.html
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волгоград, россия, общество
Волгоград, Россия, Общество
СМИ: в Волгограде педагог отказалась от класса, где дети не знали русский
Волгоградская учительница отказалась от класса с не знающими русский язык детьми
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости.
В Волгограде учительница отказалась от класса, в котором дети не говорили на русском языке, пишет V1.ru
.
«
"Фактически она была единственным русскоговорящим человеком в классе и, как это предполагалось, должна была помочь иностранным ученикам выучить язык", — говорится в публикации.
Как выяснило издание, покинувшая класс педагог была преподавателем информатики, но при этом имела специальность учителя начальных классов.
Директор школы отказалась давать комментарии порталу.
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Издание уточнило, что класс создали год назад, чтобы детям было проще изучать язык. При этом их родители были против этой идеи, поскольку они опасались, что подобное "отделение" плохо скажется на социализации школьников.
В материале
от 2022 года отмечалось, что в классе обучается 14 детей. По словам заместителя директора школы Елены Елизаровой, их учат в формате "Дети здесь". Он предполагает активное участие в процессе родителей.
Издание также приводило слова классной руководительницы. Она признавалась, что работать в классе очень тяжело, потому что по несколько раз приходится проходить одну и ту же тему, а из-за незнания языка дети часто не понимают, что от них хотят. В то же время, добавляла педагог, они очень трудолюбивые.
Позднее председатель комитета образования и науки Волгоградской области Лариса Савина сообщила, что в класс назначили нового педагога. Предыдущий классный руководитель, по словам чиновницы, попросила снизить нагрузку. При этом из школы она не ушла.
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