Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Волгограде педагог отказалась от класса, где дети не знали русский - РИА Новости, 02.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:56 02.09.2023 (обновлено: 13:19 02.09.2023)
https://ria.ru/20230902/shkola-1893808765.html
СМИ: в Волгограде педагог отказалась от класса, где дети не знали русский
СМИ: в Волгограде педагог отказалась от класса, где дети не знали русский - РИА Новости, 02.09.2023
СМИ: в Волгограде педагог отказалась от класса, где дети не знали русский
В Волгограде учительница отказалась от класса, в котором дети не говорили на русском языке, пишет V1.ru. РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T09:56
2023-09-02T13:19
волгоград
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49759/05/497590549_0:155:3005:1845_1920x0_80_0_0_2ede367abd28e4eff10c38f641ab8c31.jpg
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. В Волгограде учительница отказалась от класса, в котором дети не говорили на русском языке, пишет V1.ru."Фактически она была единственным русскоговорящим человеком в классе и, как это предполагалось, должна была помочь иностранным ученикам выучить язык", — говорится в публикации.Как выяснило издание, покинувшая класс педагог была преподавателем информатики, но при этом имела специальность учителя начальных классов.Директор школы отказалась давать комментарии порталу.Издание уточнило, что класс создали год назад, чтобы детям было проще изучать язык. При этом их родители были против этой идеи, поскольку они опасались, что подобное "отделение" плохо скажется на социализации школьников.В материале от 2022 года отмечалось, что в классе обучается 14 детей. По словам заместителя директора школы Елены Елизаровой, их учат в формате "Дети здесь". Он предполагает активное участие в процессе родителей.Издание также приводило слова классной руководительницы. Она признавалась, что работать в классе очень тяжело, потому что по несколько раз приходится проходить одну и ту же тему, а из-за незнания языка дети часто не понимают, что от них хотят. В то же время, добавляла педагог, они очень трудолюбивые.Позднее председатель комитета образования и науки Волгоградской области Лариса Савина сообщила, что в класс назначили нового педагога. Предыдущий классный руководитель, по словам чиновницы, попросила снизить нагрузку. При этом из школы она не ушла.
https://ria.ru/20230712/khakasiya-1883682082.html
https://ria.ru/20230811/chelyabinsk-1889528905.html
волгоград
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49759/05/497590549_169:0:2836:2000_1920x0_80_0_0_ec8fd37ba19b5e270b64c533c841c064.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
волгоград, россия, общество
Волгоград, Россия, Общество
СМИ: в Волгограде педагог отказалась от класса, где дети не знали русский

Волгоградская учительница отказалась от класса с не знающими русский язык детьми

© РИА Новости / Сергей ЕщенкоШкольный класс
Школьный класс - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© РИА Новости / Сергей Ещенко
Школьный класс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. В Волгограде учительница отказалась от класса, в котором дети не говорили на русском языке, пишет V1.ru.
«
"Фактически она была единственным русскоговорящим человеком в классе и, как это предполагалось, должна была помочь иностранным ученикам выучить язык", — говорится в публикации.
Как выяснило издание, покинувшая класс педагог была преподавателем информатики, но при этом имела специальность учителя начальных классов.
Директор школы отказалась давать комментарии порталу.
Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
Власти Хакасии попросили проверить информацию о давлении на учителей
12 июля, 10:58
Издание уточнило, что класс создали год назад, чтобы детям было проще изучать язык. При этом их родители были против этой идеи, поскольку они опасались, что подобное "отделение" плохо скажется на социализации школьников.
В материале от 2022 года отмечалось, что в классе обучается 14 детей. По словам заместителя директора школы Елены Елизаровой, их учат в формате "Дети здесь". Он предполагает активное участие в процессе родителей.
Издание также приводило слова классной руководительницы. Она признавалась, что работать в классе очень тяжело, потому что по несколько раз приходится проходить одну и ту же тему, а из-за незнания языка дети часто не понимают, что от них хотят. В то же время, добавляла педагог, они очень трудолюбивые.
Позднее председатель комитета образования и науки Волгоградской области Лариса Савина сообщила, что в класс назначили нового педагога. Предыдущий классный руководитель, по словам чиновницы, попросила снизить нагрузку. При этом из школы она не ушла.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
В Челябинске арестовали учителя по подозрению в педофилии
11 августа, 12:50
 
ВолгоградРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала