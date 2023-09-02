https://ria.ru/20230902/ramasvami-1893793612.html

Кандидат в президенты США пообещал не допустить начала мировой войны

Кандидат в президенты США пообещал не допустить начала мировой войны - РИА Новости, 02.09.2023

Кандидат в президенты США пообещал не допустить начала мировой войны

Предприниматель Вивек Рамасвами, претендующий на выдвижение в президенты США от Республиканской партии, заявил, что в случае победы на выборах намерен не... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T04:23

2023-09-02T04:23

2023-09-02T04:23

китай

тайвань

сша

вивек рамасвами

си цзиньпин

в мире

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ВАШИНГТОН, 2 сен – РИА Новости. Предприниматель Вивек Рамасвами, претендующий на выдвижение в президенты США от Республиканской партии, заявил, что в случае победы на выборах намерен не допустить развязывания третьей мировой войны, а возможное нападение Китая на Тайвань будет означать провал его внешней политики. "Есть несколько тезисов в моей программе внешней политики, напрямую относящихся к ответу на ваш вопрос. Прежде всего, добиться четкой экономической независимости от Китая, в том числе от Тайваня. Далее, гарантировать, что мы не развяжем третью мировую войну. И, наконец, продвигать интересы США – вместе с союзниками, которые разделяют наше видение будущего", - сказал Рамасвами в ходе выступления перед сторонниками в штате Нью-Хэмпшир. По словам предпринимателя, с учетом этих трех пунктов ситуация, при которой КНР попыталась бы вторгнуться или силой установить контроль над Тайванем, ознаменовала бы собой "провал" в его внешней политике. "На мой взгляд, я – единственный из кандидатов в нынешней выборной гонке, вне зависимости от партии, который действительно четко обозначил, как не допустить такого сценария", - добавил кандидат-республиканец. Он выразил уверенность, что ситуация вокруг Тайваня напрямую связана с конфликтом на Украине, добавив, что, по мнению Китая, США было бы невыгодно вступать в противостояние с ним в условиях укрепляющегося сотрудничества между Пекином и Москвой. "Россия и Китай состоят в военном союзе друг с другом. Я бы положил конец конфликту на Украине таким образом, чтобы… потребовать от России выйти из военного партнерства с КНР. Тогда (председателю КНР) Си Цзиньпину придется подумать дважды (прежде чем атаковать Тайвань - ред.), поскольку РФ больше не будет состоять в его лагере", - предположил Рамасвами.

https://ria.ru/20230829/ramasvami-1893031234.html

китай

тайвань

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китай, тайвань, сша, вивек рамасвами, си цзиньпин, в мире