https://ria.ru/20230902/pozhar-1893815085.html

В Марий Эл три человека погибли из-за пожара

В Марий Эл три человека погибли из-за пожара - РИА Новости, 02.09.2023

В Марий Эл три человека погибли из-за пожара

Трое мужчин погибли при пожаре в рыбацком домике в Марий Эл, сообщает региональное следственное управление СК РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T11:10

2023-09-02T11:10

2023-09-02T11:10

происшествия

горномарийский район

следственный комитет россии (ск рф)

ветлуга

республика марий эл

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 сен - РИА Новости. Трое мужчин погибли при пожаре в рыбацком домике в Марий Эл, сообщает региональное следственное управление СК РФ в Telegram-канале. Тела трех мужчин в возрасте от 49 до 52 лет были обнаружены в ночь на 2 сентября при разборе пожара в рыбацком домике на островке у деревни Еникеево Горномарийского района. "По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Компания из 6 мужчин рыбачила на островке реки Ветлуга. Находясь внутри рыбацкого домика, они употребляли спиртное. Один прикурил, от зажигалки загорелась занавеска. Трое рыбаков успели выбраться из домика, остальные погибли", - говорится в сообщении. Проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20230902/pozhar-1893807955.html

горномарийский район

ветлуга

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происшествия, горномарийский район, следственный комитет россии (ск рф), ветлуга, республика марий эл