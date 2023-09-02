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В Уразово после обстрела ВСУ повреждены около 30 домов - РИА Новости, 02.09.2023
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18:59 02.09.2023 (обновлено: 19:16 02.09.2023)
https://ria.ru/20230902/obstrel-1893864320.html
В Уразово после обстрела ВСУ повреждены около 30 домов
В Уразово после обстрела ВСУ повреждены около 30 домов - РИА Новости, 02.09.2023
В Уразово после обстрела ВСУ повреждены около 30 домов
Около 30 частных домовладений повреждены после обстрела из РСЗО поселка Уразово Валуйского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T18:59
2023-09-02T19:16
специальная военная операция на украине
происшествия
украина
белгородская область
валуйки
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 2 сен - РИА Новости. Около 30 частных домовладений повреждены после обстрела из РСЗО поселка Уразово Валуйского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Ранее губернатор информировал, что украинские военные обстреляли поселок, один из снарядов попал в частный жилой дом, в результате взрыва один человек погиб, еще двое жителей пострадали. Мужчина и женщина доставлены в центральную районную больницу. "На данный момент разрушения различной степени зафиксированы в 29 частных жилых домовладениях: где-то повредило кровлю, где-то выбило окна и посекло фасады, где-то снесло хозпостройки. Также повреждены четыре автомобиля. На месте работает комиссия по обследованию и оценке ущерба, подомовой обход территории продолжается", - написал Гладков в своем телеграм-канале. Губернатор также уточнил обстоятельства гибели молодого человека. По его словам, мужчина в свой выходной отправился в гости к другу. Когда он вышел за пиццей, произошел обстрел из РСЗО. Молодой человек получил травмы, несовместимые с жизнью. Глава региона выразил слова соболезнования родным и близким погибшего, власти окажут семье всю необходимую помощь. "По пострадавшим. Женщина, которая привезла пиццу к дому, получила множественные непроникающие осколочные ранения головы, грудной клетки, верхних и нижних конечностей. Она госпитализирована в Валуйскую ЦРБ. Вся необходимая медицинская помощь оказывается, врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести", - добавил Гладков. Второй пострадавший, друг погибшего парня, находился дома за компьютером в момент обстрела. У него были обнаружены множественные непроникающие осколочные ранения мягких тканей головы и грудной клетки. Врачи обработали раны и приняли решение отпустить его домой на амбулаторное лечение, уточнил Гладков. Поселок Уразово Валуйского округа находится примерно в пяти километрах от границы с Украиной и на расстоянии 15 километров от центра округа - города Валуйки. Валуйский городской округ граничит с ЛНР и Харьковской областью Украины.
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происшествия, украина, белгородская область, валуйки, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Украина, Белгородская область, Валуйки, Вячеслав Гладков
В Уразово после обстрела ВСУ повреждены около 30 домов

Гладков: в поселке Уразово после обстрела ВСУ повреждены около 30 домов

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия обстрела ВСУ поселка Уразово
Последствия обстрела ВСУ поселка Уразово - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия обстрела ВСУ поселка Уразово
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БЕЛГОРОД, 2 сен - РИА Новости. Около 30 частных домовладений повреждены после обстрела из РСЗО поселка Уразово Валуйского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Ранее губернатор информировал, что украинские военные обстреляли поселок, один из снарядов попал в частный жилой дом, в результате взрыва один человек погиб, еще двое жителей пострадали. Мужчина и женщина доставлены в центральную районную больницу.
"На данный момент разрушения различной степени зафиксированы в 29 частных жилых домовладениях: где-то повредило кровлю, где-то выбило окна и посекло фасады, где-то снесло хозпостройки. Также повреждены четыре автомобиля. На месте работает комиссия по обследованию и оценке ущерба, подомовой обход территории продолжается", - написал Гладков в своем телеграм-канале.
Губернатор также уточнил обстоятельства гибели молодого человека. По его словам, мужчина в свой выходной отправился в гости к другу. Когда он вышел за пиццей, произошел обстрел из РСЗО. Молодой человек получил травмы, несовместимые с жизнью. Глава региона выразил слова соболезнования родным и близким погибшего, власти окажут семье всю необходимую помощь.
"По пострадавшим. Женщина, которая привезла пиццу к дому, получила множественные непроникающие осколочные ранения головы, грудной клетки, верхних и нижних конечностей. Она госпитализирована в Валуйскую ЦРБ. Вся необходимая медицинская помощь оказывается, врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести", - добавил Гладков.
Второй пострадавший, друг погибшего парня, находился дома за компьютером в момент обстрела. У него были обнаружены множественные непроникающие осколочные ранения мягких тканей головы и грудной клетки. Врачи обработали раны и приняли решение отпустить его домой на амбулаторное лечение, уточнил Гладков.
Поселок Уразово Валуйского округа находится примерно в пяти километрах от границы с Украиной и на расстоянии 15 километров от центра округа - города Валуйки. Валуйский городской округ граничит с ЛНР и Харьковской областью Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияУкраинаБелгородская областьВалуйкиВячеслав Гладков
 
 
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