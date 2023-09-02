https://ria.ru/20230902/obstrel-1893832594.html

При обстреле поселка в Белгородской области из РСЗО погиб человек

При обстреле поселка в Белгородской области из РСЗО погиб человек - РИА Новости, 02.09.2023

При обстреле поселка в Белгородской области из РСЗО погиб человек

При обстреле поселка Уразово Белгородской области со стороны ВСУ погиб человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T14:24

2023-09-02T14:24

2023-09-02T15:53

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

украина

валуйки

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 2 сен — РИА Новости. При обстреле поселка Уразово Белгородской области со стороны ВСУ погиб человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Вооруженные силы Украины из РСЗО обстреляли поселок Уразово Валуйского городского округа. Один из снарядов попал в частный жилой дом, в результате взрыва один человек погиб — у мужчины осколочные ранения, несовместимые с жизнью", — написал глава региона.Пострадали еще два человека: у мужчины осколочные ранения грудной клетки, а у женщины — осколочные ранения плеча, лица, шеи и спины. Их доставили в центральную районную больницу. Врачи оценивают состояние пострадавших как тяжелое.Гладков уточнил, что осколки снарядов повредили примерно двадцать домовладений. На месте обстрела работают оперативные и аварийные службы.Поселок Уразово находится примерно в пяти километрах от украинской границы и на расстоянии 15 километров от города Валуйки. В конце августа ВСУ нанесли удар по этому населенному пункту кассетными боеприпасами из РСЗО "Град". Тогда пострадали шесть мирных жителей, трое из них получили тяжелые ранения. Территория Белгородской области, особенно граничащие с Украиной районы, практически ежедневно подвергается обстрелам и атакам с применением беспилотников. Там действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20230828/belgorod-1892613993.html

https://ria.ru/20230902/bespilotnik-1893828961.html

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происшествия, белгородская область, украина, валуйки, вячеслав гладков, вооруженные силы украины