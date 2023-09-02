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При обстреле поселка в Белгородской области из РСЗО погиб человек - РИА Новости, 02.09.2023
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14:24 02.09.2023 (обновлено: 15:53 02.09.2023)
https://ria.ru/20230902/obstrel-1893832594.html
При обстреле поселка в Белгородской области из РСЗО погиб человек
При обстреле поселка в Белгородской области из РСЗО погиб человек - РИА Новости, 02.09.2023
При обстреле поселка в Белгородской области из РСЗО погиб человек
При обстреле поселка Уразово Белгородской области со стороны ВСУ погиб человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T14:24
2023-09-02T15:53
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
украина
валуйки
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 2 сен — РИА Новости. При обстреле поселка Уразово Белгородской области со стороны ВСУ погиб человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.&quot;Вооруженные силы Украины из РСЗО обстреляли поселок Уразово Валуйского городского округа. Один из снарядов попал в частный жилой дом, в результате взрыва один человек погиб — у мужчины осколочные ранения, несовместимые с жизнью&quot;, — написал глава региона.Пострадали еще два человека: у мужчины осколочные ранения грудной клетки, а у женщины — осколочные ранения плеча, лица, шеи и спины. Их доставили в центральную районную больницу. Врачи оценивают состояние пострадавших как тяжелое.Гладков уточнил, что осколки снарядов повредили примерно двадцать домовладений. На месте обстрела работают оперативные и аварийные службы.Поселок Уразово находится примерно в пяти километрах от украинской границы и на расстоянии 15 километров от города Валуйки. В конце августа ВСУ нанесли удар по этому населенному пункту кассетными боеприпасами из РСЗО "Град". Тогда пострадали шесть мирных жителей, трое из них получили тяжелые ранения. Территория Белгородской области, особенно граничащие с Украиной районы, практически ежедневно подвергается обстрелам и атакам с применением беспилотников. Там действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20230828/belgorod-1892613993.html
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происшествия, белгородская область, украина, валуйки, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Украина, Валуйки, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
При обстреле поселка в Белгородской области из РСЗО погиб человек

Гладков: житель поселка Уразово Белгородской области погиб при обстреле ВСУ

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия обстрела поселка Уразово Белгородской области со стороны ВСУ
Последствия обстрела поселка Уразово Белгородской области со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия обстрела поселка Уразово Белгородской области со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 2 сен — РИА Новости. При обстреле поселка Уразово Белгородской области со стороны ВСУ погиб человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«

"Вооруженные силы Украины из РСЗО обстреляли поселок Уразово Валуйского городского округа. Один из снарядов попал в частный жилой дом, в результате взрыва один человек погиб — у мужчины осколочные ранения, несовместимые с жизнью", — написал глава региона.

Пострадали еще два человека: у мужчины осколочные ранения грудной клетки, а у женщины — осколочные ранения плеча, лица, шеи и спины. Их доставили в центральную районную больницу. Врачи оценивают состояние пострадавших как тяжелое.
Гладков уточнил, что осколки снарядов повредили примерно двадцать домовладений. На месте обстрела работают оперативные и аварийные службы.
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Поселок Уразово находится примерно в пяти километрах от украинской границы и на расстоянии 15 километров от города Валуйки. В конце августа ВСУ нанесли удар по этому населенному пункту кассетными боеприпасами из РСЗО "Град". Тогда пострадали шесть мирных жителей, трое из них получили тяжелые ранения.
Территория Белгородской области, особенно граничащие с Украиной районы, практически ежедневно подвергается обстрелам и атакам с применением беспилотников. Там действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьУкраинаВалуйкиВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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