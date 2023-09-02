https://ria.ru/20230902/migranty-1893824589.html

В Волгограде в класс, где дети не знают русский, назначили нового учителя

В Волгограде в класс, где дети не знают русский, назначили нового учителя - РИА Новости, 02.09.2023

В Волгограде в класс, где дети не знают русский, назначили нового учителя

В класс волгоградской школы, где учатся дети выходцев из стран СНГ, назначили нового учителя. Об этом сообщила РИА Новости председатель комитета образования и... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T12:58

2023-09-02T12:58

2023-09-02T15:07

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ВОЛГОГРАД, 2 сен — РИА Новости. В класс волгоградской школы, где учатся дети выходцев из стран СНГ, назначили нового учителя. Об этом сообщила РИА Новости председатель комитета образования и науки региона Лариса Савина."На этот класс пришел опытный педагог, первой категории. Учебный процесс не будет нарушен. Они идут последовательно по программе, которая была для них разработана. С родителями в контакте. Уверена, зная директора школы и педколлектив, что все выстроится, все сложится с новым педагогом", — сообщила собеседница агентства.По ее словам, учительница, преподававшая в прошлом учебном году в классе с детьми мигрантов по специально разработанной программе, не ушла из школы. Савина уточнила, что педагог вела два класса, а в этом году попросила снизить нагрузку.О решении учительницы отказаться от класса, в котором дети с трудом говорили на русском языке, сообщили в пятницу местные СМИ. Прокуратура Волгоградской области начала проверку.В сентябре 2022 года в школе № 33 поселка Аэропорт Волгограда организовали отдельный класс для детей из семей мигрантов, которые плохо знают русский язык. Тогда в него пошли 15 учеников. По данным мэрии, это дети уроженцев стран СНГ, которые находятся в России на законных основаниях.

https://ria.ru/20230816/migranty-1890393559.html

https://ria.ru/20230606/yazyk-1876567254.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

образование - общество, волгоград, волгоградская область, снг, общество, россия