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В Волгограде в класс, где дети не знают русский, назначили нового учителя - РИА Новости, 02.09.2023
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12:58 02.09.2023 (обновлено: 15:07 02.09.2023)
https://ria.ru/20230902/migranty-1893824589.html
В Волгограде в класс, где дети не знают русский, назначили нового учителя
В Волгограде в класс, где дети не знают русский, назначили нового учителя - РИА Новости, 02.09.2023
В Волгограде в класс, где дети не знают русский, назначили нового учителя
В класс волгоградской школы, где учатся дети выходцев из стран СНГ, назначили нового учителя. Об этом сообщила РИА Новости председатель комитета образования и... РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T12:58
2023-09-02T15:07
образование - общество
волгоград
волгоградская область
снг
общество
россия
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ВОЛГОГРАД, 2 сен — РИА Новости. В класс волгоградской школы, где учатся дети выходцев из стран СНГ, назначили нового учителя. Об этом сообщила РИА Новости председатель комитета образования и науки региона Лариса Савина.&quot;На этот класс пришел опытный педагог, первой категории. Учебный процесс не будет нарушен. Они идут последовательно по программе, которая была для них разработана. С родителями в контакте. Уверена, зная директора школы и педколлектив, что все выстроится, все сложится с новым педагогом&quot;, — сообщила собеседница агентства.По ее словам, учительница, преподававшая в прошлом учебном году в классе с детьми мигрантов по специально разработанной программе, не ушла из школы. Савина уточнила, что педагог вела два класса, а в этом году попросила снизить нагрузку.О решении учительницы отказаться от класса, в котором дети с трудом говорили на русском языке, сообщили в пятницу местные СМИ. Прокуратура Волгоградской области начала проверку.В сентябре 2022 года в школе № 33 поселка Аэропорт Волгограда организовали отдельный класс для детей из семей мигрантов, которые плохо знают русский язык. Тогда в него пошли 15 учеников. По данным мэрии, это дети уроженцев стран СНГ, которые находятся в России на законных основаниях.
https://ria.ru/20230816/migranty-1890393559.html
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образование - общество, волгоград, волгоградская область, снг, общество, россия
Образование - Общество, Волгоград, Волгоградская область, СНГ, Общество, Россия
В Волгограде в класс, где дети не знают русский, назначили нового учителя

В Волгограде нашли нового учителя для класса, где дети не знают русский

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкПустой учебный класс
Пустой учебный класс - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Пустой учебный класс. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 2 сен — РИА Новости. В класс волгоградской школы, где учатся дети выходцев из стран СНГ, назначили нового учителя. Об этом сообщила РИА Новости председатель комитета образования и науки региона Лариса Савина.
«

"На этот класс пришел опытный педагог, первой категории. Учебный процесс не будет нарушен. Они идут последовательно по программе, которая была для них разработана. С родителями в контакте. Уверена, зная директора школы и педколлектив, что все выстроится, все сложится с новым педагогом", — сообщила собеседница агентства.

По ее словам, учительница, преподававшая в прошлом учебном году в классе с детьми мигрантов по специально разработанной программе, не ушла из школы.
Савина уточнила, что педагог вела два класса, а в этом году попросила снизить нагрузку.
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О решении учительницы отказаться от класса, в котором дети с трудом говорили на русском языке, сообщили в пятницу местные СМИ. Прокуратура Волгоградской области начала проверку.
В сентябре 2022 года в школе № 33 поселка Аэропорт Волгограда организовали отдельный класс для детей из семей мигрантов, которые плохо знают русский язык. Тогда в него пошли 15 учеников. По данным мэрии, это дети уроженцев стран СНГ, которые находятся в России на законных основаниях.
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