https://ria.ru/20230902/golosovanie-1893857025.html

Избирком ДНР заявил о провокациях во время голосования в республике

Избирком ДНР заявил о провокациях во время голосования в республике - РИА Новости, 02.09.2023

Избирком ДНР заявил о провокациях во время голосования в республике

Критики досрочного голосования на выборах в Народный совет ДНР добиваются массовых скоплений избирателей на участках в Единый день голосования, заявил РИА... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T17:43

2023-09-02T17:43

2023-09-02T22:44

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ДОНЕЦК, 2 сен — РИА Новости. Критики досрочного голосования на выборах в Народный совет ДНР добиваются массовых скоплений избирателей на участках в Единый день голосования, заявил РИА Новости председатель избирательной комиссии Владимир Высоцкий. Выборы в ДНР пройдут в единый день голосования 10 сентября, досрочное голосование в обстреливаемых районах проходит с 31 августа по 7 сентября, в нем участвуют 495 участковых избирательных комиссий из 615. По итогам двух дней досрочного голосования явка составила 11,6 процента. "Если разобрать этой фейк о том, что у нас "длинное" голосование, то к чему нас враги подталкивают? Давайте логику проведем. Сократить (срок голосования. — Прим. ред.). А мы уже видели, к чему приводят скопления людей. Давайте вспомним обстрелы (центра Донецка. — Прим. ред.), когда тут в марте 2022 года люди собирались. Когда по скоплениям людей украинцы артиллерией и "Точкой-У" стреляли", — заявил Высоцкий. По его словам, недоброжелатели "хотят поставить под угрозу как можно большее количество жизней избирателей, распространяя вот эти фейки". "У них так не получается. Поэтому они начинают нас обвинять неизвестно в чем. Какая там логика? Соберутся где-то в одном месте — мы всех и накроем. Не, ребята, так дело не пойдет. Мы боремся за жизнь и здоровье каждого нашего земляка. А то, что они (враги. — Прим. ред.) предлагают, это обнажает их кровожадную волчью сущность", — добавил глава избиркома ДНР.Помимо участковых комиссий досрочного голосования, с 1 по 4 сентября в 81 регионе России работают 329 экстерриториальных участков. По итогам головования будут избраны 90 депутатов Народного совета ДНР, а также депутаты советов 21 городского муниципального округа, включая Донецк и Мариуполь. Выборы проходят по партийным спискам, избирком ДНР зарегистрировал пять списков — от "Единой России", "Справедливой России", КПРФ, ЛДПР и партии "Новые люди". На выборах в Народный совет избирком ДНР зарегистрировал 570 кандидатов. На 615 мандатов в муниципальных и городских советах претендуют свыше трех тысяч кандидатов.

https://ria.ru/20230902/golosovanie-1893821890.html

https://ria.ru/20230829/vybory-1892834613.html

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донецкая народная республика, донецк, россия, единая россия, справедливая россия, кпрф