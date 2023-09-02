https://ria.ru/20230902/delfin-1893428219.html

Невозможно предотвратить. Почему дельфины идут на верную гибель

Невозможно предотвратить. Почему дельфины идут на верную гибель - РИА Новости, 02.09.2023

Невозможно предотвратить. Почему дельфины идут на верную гибель

В конце июля на берег австралийского пляжа Чейнс выбросились сто черных дельфинов. Несмотря на усилия волонтеров, половина погибла. Остальных не смогли вернуть... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T08:00

2023-09-02T08:00

2023-09-02T08:05

наука

австралия

черное море

калифорния

российская академия наук

биология

земля - риа наука

дельфины

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости, Сальма Султанова. В конце июля на берег австралийского пляжа Чейнс выбросились сто черных дельфинов. Несмотря на усилия волонтеров, половина погибла. Остальных не смогли вернуть в океан — пришлось усыпить. Подобные случаи отмечали летом во многих местах. Что толкает китообразных на самоубийственное поведение, разбиралось РИА новости.Как дельфины ориентируются в пространствеПрокладывать путь в море дельфинам помогает мощный подводный "гидролокатор" — а именно звуковые волны, которые они испускают в виде щелчков. Столкнувшись с объектом, волны отражаются от него, словно эхо. Чем быстрее возвращается звук, тем ближе добыча, препятствие или берег. Обычно такая эхолокация работает исправно, однако при определенных обстоятельствах звук искажается либо вообще не приходит. Например, когда животное попадает в неглубокий или полукруглый залив, на песчаную подводную насыпь или илистую отмель.Помимо органов чувств и эхолокации, дельфины ориентируются по линиям магнитного поля Земли. В их черепах находили кристаллы магнетита, действующие как компас. Вдоль магнитных линий часто проходят маршруты миграций. Однако возмущения магнитного поля вблизи побережья порой сбивают китообразных с толку.Подводит эхолокаторКаждый год выбрасываются на берег и погибают тысячи китов и дельфинов. Единичные случаи наблюдают во всем мире, а массовые — чаще всего в Западной Австралии, Новой Зеландии, на Восточном побережье Северной Америки и у берегов Патагонии в Чили.Бухту Голден-Бей в северной части новозеландского острова Южный местные окрестили "кладбищем дельфинов". Ежегодно на сушу там попадает около трех тысяч гринд — черных дельфинов. По мнению биологов из Оклендского университета, животные, подплывая к пологому берегу, не могут эхолокацией отследить глубину и, сами того не замечая, все дальше заплывают на мелководье. Чаще всего — в районе Прощальной косы, узкой песчаной дуги на самой вершине острова, образующей естественную ловушку.Некоторые ученые сравнивают такое поведение с массовым суицидом. Об этом в интервью The Guardian рассказал основатель Центра ветеринарных исследований дикой природы в Труро Вик Симпсон, который по поручению Лондонского зоологического сообщества проводил посмертное изучение 26 животных, погибших на пляже в Корнуолле в 2008 году.Однако, по словам ведущего научного сотрудника Камчатского филиала Тихоокеанского института географии ДВО РАН, доктора биологических наук Александра Бурдина, у животных не существует такого понятия, как "самоубийство".​​"Добровольно из жизни уходит только человек. Дельфины же выбрасываются по чистой случайности. Самая распространенная причина — сбой в эхолокации. Эти животные обитают в очень плотной и темной среде, поэтому опираются на ультразвук. А поскольку у всех видов зубатых китов, особенно гринд и косаток, развита социальность, сбой у одной или нескольких особей может привести к тому, что на суше окажется вся группа. Этим, вероятно, объясняется, почему они выбрасываются или возвращаются обратно на берег после спасения в таких больших количествах", — поясняет Бурдин.Гринды сильно привязаны друг к другу и все делают вместе: отдыхают, охотятся, общаются, играют, путешествуют."У этих дельфинов нет вожаков. Есть впереди идущие животные, но, скорее всего, сбой происходит у всех разом. Как правило — на пологих или песчаных берегах, где нет мощных отражающих поверхностей. Бывает, одна группа уверенно плывет в сторону мелководья, а остальные следуют за ней, не подозревая об угрозе", — продолжает ученый.Эксперт добавляет, что ошибки в эхолокации происходят и по вине человека. Так, потерять ориентацию может дельфин, попавший в зону действия сонаров — средств обнаружения подводных объектов. Излучение этих устройств способно нарушить слух животных, поскольку они ловят сигнал не через ухо, а через нижнюю челюсть."Если под воздействие сонаров попадает одна гринда и ее начинает относить к берегу, она может издавать крики о помощи. Соответственно, остальные члены стаи бросаются ей на помощь — рассказывает ученый. — В итоге все попадают на сушу. Цепочка событий в каждом случае разная, но механизм одинаковый — социальность, сбой слышимости, желание спасти партнера".По мнению Бурдина, шум от кораблей вряд ли может нанести дельфину ущерб: "Этот звук не настолько силен, чтобы сбить эхолокацию у китообразного. А вот более мощные воздействия — сейсморазведка, подводные взрывы, запуск ракет, сонары — способны ослепить или контузить животное, спровоцировав потерю ориентации. Предотвратить это нельзя. К сожалению, мы не можем контролировать океан и заранее знать, что в конкретном месте вдруг окажется дельфин".Смертельные опасности"Чаще всего китообразные гибнут от болезней или последствий травм, нанесенных орудиями отлова рыбы. Не исключаю, что иногда в погоне за рыбой животные не замечают, как оказываются на мелководье. Это часто происходит, например, с косатками в Охотском море, где отливы очень большие, а перепады уровня воды достигают девяти-двенадцати метров", — объясняет Бурдин.Замечено также, что выбросы дельфинов носят сезонный характер, что может быть связано со вспышками инфекций. Например, азовки и белобочки подвержены грибковым заболеваниям кожного покрова, которые обостряются весной из-за смены температуры воды. Однако, считают ученые, если у животного сильный иммунитет, оно поправится.Хуже дела обстоят с морбилливирусом, родственным вирусам кори человека и чумы копытных животных. Его вспышки уже неоднократно поражали дельфинов Черного моря, которые выбрасывались на берег десятками.Для них эта инфекция очень опасна. Так, в 2021-м американские и канадские ученые обнаружили новый летальный штамм морбилливируса китообразных, изучив останки малайзийского дельфина, который за пару лет до этого выбросился на берег Мауи (Гавайи). Внешне все выглядело как смерть здорового животного, однако внутренние органы были поражены, а в спинномозговой жидкости нашли кровь. При вскрытии исследователи обнаружили в мозжечке, легких, почках и лимфатических узлах следы морбилливируса неизвестной линии. Это плохой знак, поскольку новые высокопатогенные штаммы нередко вызывают вспышки инфекций. От них погибли 250 дельфинов в Австралии и Бразилии.В прошлом году волна массовых смертей прокатилась по крымскому побережью Черного моря. Волонтеры днем и ночью стояли в воде, пытаясь спасти афалин, белобочек и азовок (морских свиней). Виной всему стала инфекция. Специалисты подсчитали: не более десяти процентов дельфинов прибивается к берегу, большинство зараженных животных умирает в море.Еще одна угроза — отравление нейротоксинами. С начала июня по всему южному побережью Калифорнии стали находить мертвых дельфинов и морских львов. Ученые утверждают, что это происходит из-за распространения микроводорослей псевдоницший (Pseudo-nitzschia), которые вырабатывают домоевую кислоту, действующую как нейротоксин. В прошлом году из-за нее в этом районе погибли десятки морских млекопитающих. Однако, по словам соучредителя организации по спасению морских млекопитающих в Санта-Барбаре Сэма Довера, нынешний кризис беспрецедентен.Обычно псевдоницшия безвредна. Но резкие изменения погодных и химических условий в океане провоцируют ее бурный рост, а значит, и выработку пигмента. Он может накапливаться в организмах, находящихся на нижних ступенях пищевой цепи, и отравлять тех, кто ими питается.Как спасают выброшенных на берегЭтим летом на берегу острова Льюис (Шотландия) оказались 55 черных дельфинов. Спасти удалось лишь одного. Инцидент признали крупнейшим за последние 70 лет в этом регионе.У дельфина практически нет шансов вернуться с мелководья на глубину. По словам Александра Бурдина, критичный момент — обсыхание. После него привести китообразное в чувство крайне сложно."Дельфины не выбрасываются целенаправленно на берег. Сначала заплывают на мелководье, а дальше волны толкают их к суше. Уйти назад в море мешает отлив. Уровень воды сильно понижается, и животное оказывается на голом песке. Это его обездвиживает. Чтобы столкнуть дельфина обратно, нужно ждать прилива. В этот момент солнце начинает высушивать кожу. Если не начать ее обливать, дельфин может умереть от перегрева".Гринды — крупные млекопитающие, до семи метров в длину, весом около тонны. Под водой такие габариты не проблема, на берегу же тяжелое животное начинает медленно погибать. Прекращается кровообращение, организм постепенно отравляют токсины. Поэтому время играет решающее значение.Спасением занимаются команды волонтеров — биологи, сотрудники различных организаций, местные жители. Когда вода прибывает, дельфинов руками отталкивают к специальным лодкам и привязывают к борту, чтобы затем отвезти на безопасную глубину.Предсказать выбросы китообразных невозможно, а предотвратить — тем более, предупреждают специалисты. Ведь эти животные все время проводят под водой, что сильно затрудняет изучение их поведения.

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австралия, черное море, калифорния, российская академия наук, биология, земля - риа наука, дельфины, киты