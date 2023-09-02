https://ria.ru/20230902/briks-1893842936.html

На саммите БРИКС ЮАР предложила создать офис кооперации стран сообщества

На саммите БРИКС ЮАР предложила создать офис кооперации стран сообщества - РИА Новости, 02.09.2023

На саммите БРИКС ЮАР предложила создать офис кооперации стран сообщества

Президент Верховного Национального Союза Кооперативов ЮАР Лоренс Бейл предложил организовать офис кооперации стран БРИКС, выступая на Международном форуме... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T15:59

2023-09-02T15:59

2023-09-02T15:59

экономика

юар

нижний новгород

нижегородская область

брикс

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 сен – РИА Новости. Президент Верховного Национального Союза Кооперативов ЮАР Лоренс Бейл предложил организовать офис кооперации стран БРИКС, выступая на Международном форуме "Кооперация: время, традиции, люди", который проходит в Нижнем Новгороде. Форум проводит Центросоюз Российской Федерации совместно с правительством Нижегородской области. "Встречи лидеров - это хорошо. Но хотелось бы помимо этого организовать офис, который работал бы непрерывно и заведовал бы кооперацией стран БРИКС", - заявил Бейл на пленарном заседании форума. Он отметил, что участвует в форуме не только как президент Национального высшего Союза кооперативов ЮАР, но и как глава группы лидеров кооперативов стран БРИКС. "В обеих своих должностях и ипостасях я хотел бы поблагодарить россиян за их огромную роль в процессе освобождения своей родины - Южной Африки. Мы это помним", – сказал Бейл. Он отметил, что если все страны будут жить и действовать в духе кооперации и сотрудничества, то "настанет благоденствие, будет достаточно продуктов питания и тех вещей, которые необходимы для жизни людей". Именно в таком духе, сказал Бейл, действуют страны-члены организации БРИКС - успешно торгуют и обмениваются тем, что им наиболее необходимо, в том числе, сырьем. "Один из важнейших принципов (кооперации), который всегда нужно осуществлять на деле, это принцип обмена продукцией и наиболее необходимыми минеральными ресурсами... Я хочу всех призвать усилить взаимовыгодный обмен тем, что наиболее нужно нашим странам. Нам, например, нужно зерно. В ЮАР очень дорогое зерно. Нам очень нужен хлеб. Просим - научите нас вашим технологиям высокоэффективного производства пшеницы... Просим вас продолжать ту же политику, которая ваша страна вела в годы апартеида. Просим вас о продолжении поддержки", - сказал Бейл. Он отметил, что, в свою очередь, ЮАР тоже есть, чем поделиться - страна богата углем и алмазами. "Так давайте организовывать и улучшать существующую кооперацию. Предлагаем подписать меморандум о взаимопонимании в этой области", - завершил он свое выступление.

https://ria.ru/20230902/vozmozhnost-1893793427.html

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экономика, юар, нижний новгород, нижегородская область, брикс