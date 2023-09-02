https://ria.ru/20230902/bezopastnost-1893839403.html

Избирком ДНР контролирует ситуацию в сфере безопасности в республике

Избирком ДНР контролирует ситуацию в сфере безопасности в республике - РИА Новости, 02.09.2023

Избирком ДНР контролирует ситуацию в сфере безопасности в республике

Избирком ДНР совместно с силовыми структурами контролирует ситуацию в сфере безопасности в республике, это позволяет продолжать выборы даже в условиях... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T15:20

2023-09-02T15:20

2023-09-02T15:29

политика

донецкая народная республика

россия

донецк

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

единая россия

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ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Избирком ДНР совместно с силовыми структурами контролирует ситуацию в сфере безопасности в республике, это позволяет продолжать выборы даже в условиях обстрелов, заявил глава избиркома республики Владимир Высоцкий. "Мы контролируем ситуацию, держим руку на пульсе. В том числе работая в тесной связи с силовым блоком, куда входит и МВД, Росгвардия, ФСБ, большое количество наших коллег из силовых органов. Руку на пульсу держим. Выборы идут", - заявил Высоцкий журналистам. В результате процесс выборов в ДНР продолжается. "Выборы идут. Мы выбираем свое будущее, и я уверен, в этом будущем не будет этих падающих бомб, этих кассет. Уже не будешь ехать вечером домой и думать о том, наедешь на "лепесток" или не наедешь, наступишь или не наступишь", - добавил он. Ранее Высоцкий сообщил, что за первые два дня досрочного голосования по выборам в Народный совет приняло участие 11,6 процентов избирателей. Выборы в ДНР пройдут в единый день голосования 10 сентября, они впервые проходят по законодательству РФ и с участием российских партий. Кроме того, на них впервые изберут муниципальные и городские органы самоуправления. Будут избраны 90 депутатов народного совета ДНР, а также депутаты советов 21 городского и муниципального округов, включая Донецк и Мариуполь. Выборы проходят по партийным спискам, избирком ДНР зарегистрировал пять списков - "Единой России", "Справедливой России", КПРФ, ЛДПР и партии "Новые люди". На выборах в Народный совет избирком ДНР зарегистрировал 570 кандидатов. На 615 мандатов в муниципальных и городских советах претендует свыше 3 тысяч кандидатов. Досрочное голосование в обстреливаемых районах проходит с 31 августа по 7 сентября, в нем участвуют 495 участковых избирательных комиссий из 615. Кроме того, с 1 по 4 сентября в 81 регионе РФ работают 329 экстерриториальных участков.

https://ria.ru/20230829/vybory-1892834613.html

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политика, донецкая народная республика, россия, донецк, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), единая россия