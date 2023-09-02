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Избирком ДНР контролирует ситуацию в сфере безопасности в республике - РИА Новости, 02.09.2023
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15:20 02.09.2023 (обновлено: 15:29 02.09.2023)
https://ria.ru/20230902/bezopastnost-1893839403.html
Избирком ДНР контролирует ситуацию в сфере безопасности в республике
Избирком ДНР контролирует ситуацию в сфере безопасности в республике - РИА Новости, 02.09.2023
Избирком ДНР контролирует ситуацию в сфере безопасности в республике
Избирком ДНР совместно с силовыми структурами контролирует ситуацию в сфере безопасности в республике, это позволяет продолжать выборы даже в условиях... РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T15:20
2023-09-02T15:29
политика
донецкая народная республика
россия
донецк
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
единая россия
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ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Избирком ДНР совместно с силовыми структурами контролирует ситуацию в сфере безопасности в республике, это позволяет продолжать выборы даже в условиях обстрелов, заявил глава избиркома республики Владимир Высоцкий. "Мы контролируем ситуацию, держим руку на пульсе. В том числе работая в тесной связи с силовым блоком, куда входит и МВД, Росгвардия, ФСБ, большое количество наших коллег из силовых органов. Руку на пульсу держим. Выборы идут", - заявил Высоцкий журналистам. В результате процесс выборов в ДНР продолжается. "Выборы идут. Мы выбираем свое будущее, и я уверен, в этом будущем не будет этих падающих бомб, этих кассет. Уже не будешь ехать вечером домой и думать о том, наедешь на "лепесток" или не наедешь, наступишь или не наступишь", - добавил он. Ранее Высоцкий сообщил, что за первые два дня досрочного голосования по выборам в Народный совет приняло участие 11,6 процентов избирателей. Выборы в ДНР пройдут в единый день голосования 10 сентября, они впервые проходят по законодательству РФ и с участием российских партий. Кроме того, на них впервые изберут муниципальные и городские органы самоуправления. Будут избраны 90 депутатов народного совета ДНР, а также депутаты советов 21 городского и муниципального округов, включая Донецк и Мариуполь. Выборы проходят по партийным спискам, избирком ДНР зарегистрировал пять списков - "Единой России", "Справедливой России", КПРФ, ЛДПР и партии "Новые люди". На выборах в Народный совет избирком ДНР зарегистрировал 570 кандидатов. На 615 мандатов в муниципальных и городских советах претендует свыше 3 тысяч кандидатов. Досрочное голосование в обстреливаемых районах проходит с 31 августа по 7 сентября, в нем участвуют 495 участковых избирательных комиссий из 615. Кроме того, с 1 по 4 сентября в 81 регионе РФ работают 329 экстерриториальных участков.
https://ria.ru/20230829/vybory-1892834613.html
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политика, донецкая народная республика, россия, донецк, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), единая россия
Политика, Донецкая Народная Республика, Россия, Донецк, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Единая Россия
Избирком ДНР контролирует ситуацию в сфере безопасности в республике

Избирком ДНР вместе с силовиками контролирует безопасность в республике

© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкБланк избирательного бюллетеня на выборах в ДНР
Бланк избирательного бюллетеня на выборах в ДНР - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© РИА Новости / Александр Сухов
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Бланк избирательного бюллетеня на выборах в ДНР
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ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Избирком ДНР совместно с силовыми структурами контролирует ситуацию в сфере безопасности в республике, это позволяет продолжать выборы даже в условиях обстрелов, заявил глава избиркома республики Владимир Высоцкий.
"Мы контролируем ситуацию, держим руку на пульсе. В том числе работая в тесной связи с силовым блоком, куда входит и МВД, Росгвардия, ФСБ, большое количество наших коллег из силовых органов. Руку на пульсу держим. Выборы идут", - заявил Высоцкий журналистам.
В результате процесс выборов в ДНР продолжается.
"Выборы идут. Мы выбираем свое будущее, и я уверен, в этом будущем не будет этих падающих бомб, этих кассет. Уже не будешь ехать вечером домой и думать о том, наедешь на "лепесток" или не наедешь, наступишь или не наступишь", - добавил он.
Ранее Высоцкий сообщил, что за первые два дня досрочного голосования по выборам в Народный совет приняло участие 11,6 процентов избирателей.
Выборы в ДНР пройдут в единый день голосования 10 сентября, они впервые проходят по законодательству РФ и с участием российских партий. Кроме того, на них впервые изберут муниципальные и городские органы самоуправления. Будут избраны 90 депутатов народного совета ДНР, а также депутаты советов 21 городского и муниципального округов, включая Донецк и Мариуполь.
Выборы проходят по партийным спискам, избирком ДНР зарегистрировал пять списков - "Единой России", "Справедливой России", КПРФ, ЛДПР и партии "Новые люди". На выборах в Народный совет избирком ДНР зарегистрировал 570 кандидатов. На 615 мандатов в муниципальных и городских советах претендует свыше 3 тысяч кандидатов.
Досрочное голосование в обстреливаемых районах проходит с 31 августа по 7 сентября, в нем участвуют 495 участковых избирательных комиссий из 615. Кроме того, с 1 по 4 сентября в 81 регионе РФ работают 329 экстерриториальных участков.
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
Памфилова рассказала о досрочном голосовании
29 августа, 10:29
 
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