Избирком ДНР контролирует ситуацию в сфере безопасности в республике
Избирком ДНР вместе с силовиками контролирует безопасность в республике
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкБланк избирательного бюллетеня на выборах в ДНР
Бланк избирательного бюллетеня на выборах в ДНР
ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Избирком ДНР совместно с силовыми структурами контролирует ситуацию в сфере безопасности в республике, это позволяет продолжать выборы даже в условиях обстрелов, заявил глава избиркома республики Владимир Высоцкий.
"Мы контролируем ситуацию, держим руку на пульсе. В том числе работая в тесной связи с силовым блоком, куда входит и МВД, Росгвардия, ФСБ, большое количество наших коллег из силовых органов. Руку на пульсу держим. Выборы идут", - заявил Высоцкий журналистам.
В результате процесс выборов в ДНР продолжается.
"Выборы идут. Мы выбираем свое будущее, и я уверен, в этом будущем не будет этих падающих бомб, этих кассет. Уже не будешь ехать вечером домой и думать о том, наедешь на "лепесток" или не наедешь, наступишь или не наступишь", - добавил он.
Ранее Высоцкий сообщил, что за первые два дня досрочного голосования по выборам в Народный совет приняло участие 11,6 процентов избирателей.
Выборы в ДНР пройдут в единый день голосования 10 сентября, они впервые проходят по законодательству РФ и с участием российских партий. Кроме того, на них впервые изберут муниципальные и городские органы самоуправления. Будут избраны 90 депутатов народного совета ДНР, а также депутаты советов 21 городского и муниципального округов, включая Донецк и Мариуполь.
Выборы проходят по партийным спискам, избирком ДНР зарегистрировал пять списков - "Единой России", "Справедливой России", КПРФ, ЛДПР и партии "Новые люди". На выборах в Народный совет избирком ДНР зарегистрировал 570 кандидатов. На 615 мандатов в муниципальных и городских советах претендует свыше 3 тысяч кандидатов.
Досрочное голосование в обстреливаемых районах проходит с 31 августа по 7 сентября, в нем участвуют 495 участковых избирательных комиссий из 615. Кроме того, с 1 по 4 сентября в 81 регионе РФ работают 329 экстерриториальных участков.