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В Петербурге прогулочный катер прибило волной к "Авроре" - РИА Новости, 02.09.2023
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11:40 02.09.2023
https://ria.ru/20230902/avrora-1893817591.html
В Петербурге прогулочный катер прибило волной к "Авроре"
В Петербурге прогулочный катер прибило волной к "Авроре" - РИА Новости, 02.09.2023
В Петербурге прогулочный катер прибило волной к "Авроре"
Прогулочный катер ночью, 2 сентября, волной прибило к крейсеру "Аврора", пострадавших нет, музей повреждений не получил, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T11:40
2023-09-02T11:40
происшествия
санкт-петербург
"аврора"
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 сен – РИА Новости. Прогулочный катер ночью, 2 сентября, волной прибило к крейсеру "Аврора", пострадавших нет, музей повреждений не получил, сообщили РИА Новости в пресс-службе Западного военного округа. "Ночью волной прогулочный катер прибило волной к "Авроре", крейсер повреждений не получил, жертв нет", - рассказал собеседник агентства. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, отбуксировали катер. По данным источника, причиной происшествия стала поломка генератора на катере.
https://ria.ru/20230729/avrora-1886875960.html
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происшествия, санкт-петербург, "аврора", мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, "Аврора", МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Петербурге прогулочный катер прибило волной к "Авроре"

Прогулочный катер ночью из-за поломки прибило волной к крейсеру "Аврора"

© РИА Новости / Владимир Астапкович Корабль-музей крейсер первого ранга "Аврора"
Корабль-музей крейсер первого ранга Аврора - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Корабль-музей крейсер первого ранга "Аврора". Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 сен – РИА Новости. Прогулочный катер ночью, 2 сентября, волной прибило к крейсеру "Аврора", пострадавших нет, музей повреждений не получил, сообщили РИА Новости в пресс-службе Западного военного округа.
«
"Ночью волной прогулочный катер прибило волной к "Авроре", крейсер повреждений не получил, жертв нет", - рассказал собеседник агентства.
На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, отбуксировали катер. По данным источника, причиной происшествия стала поломка генератора на катере.
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ПроисшествияСанкт-Петербург"Аврора"МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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