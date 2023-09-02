https://ria.ru/20230902/avrora-1893817591.html

В Петербурге прогулочный катер прибило волной к "Авроре"

В Петербурге прогулочный катер прибило волной к "Авроре" - РИА Новости, 02.09.2023

В Петербурге прогулочный катер прибило волной к "Авроре"

Прогулочный катер ночью, 2 сентября, волной прибило к крейсеру "Аврора", пострадавших нет, музей повреждений не получил, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T11:40

2023-09-02T11:40

2023-09-02T11:40

происшествия

санкт-петербург

"аврора"

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 сен – РИА Новости. Прогулочный катер ночью, 2 сентября, волной прибило к крейсеру "Аврора", пострадавших нет, музей повреждений не получил, сообщили РИА Новости в пресс-службе Западного военного округа. "Ночью волной прогулочный катер прибило волной к "Авроре", крейсер повреждений не получил, жертв нет", - рассказал собеседник агентства. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, отбуксировали катер. По данным источника, причиной происшествия стала поломка генератора на катере.

https://ria.ru/20230729/avrora-1886875960.html

санкт-петербург

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, санкт-петербург, "аврора", мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)