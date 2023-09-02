https://ria.ru/20230902/ataka-1893828415.html
ВСУ дважды атаковали белгородское село с беспилотника
ВСУ дважды атаковали белгородское село с беспилотника - РИА Новости, 02.09.2023
ВСУ дважды атаковали белгородское село с беспилотника
Село Долгое Валуйского округа было дважды атаковано боеприпасами с украинского беспилотника, пострадавших нет, но повреждены домовладение, автомобиль и объект... РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T13:35
2023-09-02T13:35
2023-09-02T13:35
специальная военная операция на украине
белгородская область
валуйки
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 2 сен - РИА Новости. Село Долгое Валуйского округа было дважды атаковано боеприпасами с украинского беспилотника, пострадавших нет, но повреждены домовладение, автомобиль и объект связи, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Под обстрел ВСУ попало село Долгое Валуйского городского округа. Противник дважды атаковал село взрывными устройствами, сброшенными с БПЛА. Пострадавших нет. Взрывной волной выбило стекло и посекло фасад частного домовладения и повредило 1 легковой автомобиль. Также повреждения есть на одном инфраструктурном объекте связи", - написал Гладков. Он добавил, что аварийные бригады и оперативные службы находятся на месте. Село Долгое Валуйского округа находится примерно в четырех километрах от украинской границы и на расстоянии 15 километров от города Валуйки. Валуйский городской округ граничит с ЛНР и Харьковской областью Украины.
https://ria.ru/20230902/bespilotniki-1893807098.html
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белгородская область, валуйки, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Валуйки, Вячеслав Гладков, Происшествия
ВСУ дважды атаковали белгородское село с беспилотника
Гладков сообщил об атаке украинских БПЛА на белгородское село Долгое