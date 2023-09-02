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"Росатом" готов помочь со строительством второй АЭС в Белоруссии - РИА Новости, 02.09.2023
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12:40 02.09.2023 (обновлено: 14:59 02.09.2023)
https://ria.ru/20230902/aes-1893823219.html
"Росатом" готов помочь со строительством второй АЭС в Белоруссии
"Росатом" готов помочь со строительством второй АЭС в Белоруссии - РИА Новости, 02.09.2023
"Росатом" готов помочь со строительством второй АЭС в Белоруссии
"Росатом" готов помочь со строительством второй белорусской АЭС, если будет такая просьба от Минска, заявил в субботу директор странового офиса госкорпорации в... РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T12:40
2023-09-02T14:59
белоруссия
минск
александр лукашенко
белорусская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МИНСК, 2 сен – РИА Новости. "Росатом" готов помочь со строительством второй белорусской АЭС, если будет такая просьба от Минска, заявил в субботу директор странового офиса госкорпорации в Белоруссии Станислав Левицкий.В августе президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него есть "шальная мысль" о строительстве второй АЭС на востоке страны."Мы всегда рады протянуть руку помощи, но опираясь на четкую потребность Республики Беларусь. Мы, учитывая наши прекрасные кооперационные связи, учитывая нашу хорошую синергию, достигнутую в ходе реализации проекта БелАЭС, будем готовы это сделать. Но решать в первую очередь должна сама республика", - сказал Левицкий журналистам на открытии фестиваля науки в Минске.Представитель добавил, что Росатом в любом случае поддерживает развитие атомной энергетики в Белоруссии, так как эта отрасль относится к "зеленой" энергетике."Атомная энергетика оказывает глобальное (позитивное - ред.) воздействие на экологию. Мы стараемся способствовать достижению целей устойчивого развития ООН. И мы уверены, что именно атомная энергетика будет "вытаскивать" (мир - ред.) из проблем", - резюмировал Левицкий.Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект. Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт расположена в Островце (Гродненская область). Минэнерго Белоруссии 10 июня 2021 года сообщило, что приемочная комиссия подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса первого блока БелАЭС. Ввод второго блока в промышленную эксплуатацию запланирован в 2023 году.
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белоруссия, минск, александр лукашенко, белорусская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко, Белорусская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
"Росатом" готов помочь со строительством второй АЭС в Белоруссии

В "Росатоме" заявили о готовности помочь Белоруссии со строительством второй АЭС

© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом" Белорусская АЭС
Белорусская АЭС - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом"
Белорусская АЭС. Архивное фото
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МИНСК, 2 сен – РИА Новости. "Росатом" готов помочь со строительством второй белорусской АЭС, если будет такая просьба от Минска, заявил в субботу директор странового офиса госкорпорации в Белоруссии Станислав Левицкий.
В августе президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него есть "шальная мысль" о строительстве второй АЭС на востоке страны.
«
"Мы всегда рады протянуть руку помощи, но опираясь на четкую потребность Республики Беларусь. Мы, учитывая наши прекрасные кооперационные связи, учитывая нашу хорошую синергию, достигнутую в ходе реализации проекта БелАЭС, будем готовы это сделать. Но решать в первую очередь должна сама республика", - сказал Левицкий журналистам на открытии фестиваля науки в Минске.
Представитель добавил, что Росатом в любом случае поддерживает развитие атомной энергетики в Белоруссии, так как эта отрасль относится к "зеленой" энергетике.
«
"Атомная энергетика оказывает глобальное (позитивное - ред.) воздействие на экологию. Мы стараемся способствовать достижению целей устойчивого развития ООН. И мы уверены, что именно атомная энергетика будет "вытаскивать" (мир - ред.) из проблем", - резюмировал Левицкий.
Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект. Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт расположена в Островце (Гродненская область). Минэнерго Белоруссии 10 июня 2021 года сообщило, что приемочная комиссия подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса первого блока БелАЭС. Ввод второго блока в промышленную эксплуатацию запланирован в 2023 году.
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