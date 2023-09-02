https://ria.ru/20230902/aes-1893823219.html

"Росатом" готов помочь со строительством второй АЭС в Белоруссии

"Росатом" готов помочь со строительством второй АЭС в Белоруссии - РИА Новости, 02.09.2023

"Росатом" готов помочь со строительством второй АЭС в Белоруссии

"Росатом" готов помочь со строительством второй белорусской АЭС, если будет такая просьба от Минска, заявил в субботу директор странового офиса госкорпорации в... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T12:40

2023-09-02T12:40

2023-09-02T14:59

белоруссия

минск

александр лукашенко

белорусская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МИНСК, 2 сен – РИА Новости. "Росатом" готов помочь со строительством второй белорусской АЭС, если будет такая просьба от Минска, заявил в субботу директор странового офиса госкорпорации в Белоруссии Станислав Левицкий.В августе президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него есть "шальная мысль" о строительстве второй АЭС на востоке страны."Мы всегда рады протянуть руку помощи, но опираясь на четкую потребность Республики Беларусь. Мы, учитывая наши прекрасные кооперационные связи, учитывая нашу хорошую синергию, достигнутую в ходе реализации проекта БелАЭС, будем готовы это сделать. Но решать в первую очередь должна сама республика", - сказал Левицкий журналистам на открытии фестиваля науки в Минске.Представитель добавил, что Росатом в любом случае поддерживает развитие атомной энергетики в Белоруссии, так как эта отрасль относится к "зеленой" энергетике."Атомная энергетика оказывает глобальное (позитивное - ред.) воздействие на экологию. Мы стараемся способствовать достижению целей устойчивого развития ООН. И мы уверены, что именно атомная энергетика будет "вытаскивать" (мир - ред.) из проблем", - резюмировал Левицкий.Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект. Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт расположена в Островце (Гродненская область). Минэнерго Белоруссии 10 июня 2021 года сообщило, что приемочная комиссия подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса первого блока БелАЭС. Ввод второго блока в промышленную эксплуатацию запланирован в 2023 году.

https://ria.ru/20230723/diplomatiya-1885539796.html

белоруссия

минск

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Ольга Фомченкова

белоруссия, минск, александр лукашенко, белорусская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"