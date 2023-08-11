https://ria.ru/20230811/aes-1889528813.html

Лукашенко не исключил строительства второй АЭС на востоке Белоруссии

Лукашенко не исключил строительства второй АЭС на востоке Белоруссии - РИА Новости, 11.08.2023

Лукашенко не исключил строительства второй АЭС на востоке Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него есть "шальная мысль" о строительстве второй АЭС на востоке страны. РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T12:50

2023-08-11T12:50

2023-08-11T14:46

белоруссия

александр лукашенко

гродненская область

белорусская аэс

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МИНСК, 11 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него есть "шальная мысль" о строительстве второй АЭС на востоке страны."На электро будем переходить (шире использовать в стране электроэнергию – ред.) – не даром же атомную станцию построили… У меня такая шальная мысль – и вторую атомную электростанцию построить на востоке", - приводит госиздание "СБ.Беларусь сегодня" слова президента.Лукашенко заявил, что в случае строительства второй АЭС "Беларусь тогда будет обеспечена всем необходимым". "У нас и так мощности электрические избыточные, на большую перспективу: можем строить заводы, можем электромобили развивать, что и делаем, жилье с использованием электричества... Это самый выгодный, самый эффективный вид топлива, будем в этом направлении двигаться. А электротранспорту быть. Я уделяю этому большое внимание. Давно начали мы этим заниматься и не прогадали", - добавил президент.Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект. Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт расположена в Островце (Гродненская область). Минэнерго Белоруссии 10 июня 2021 года сообщило, что приемочная комиссия подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса первого блока БелАЭС. Ввод второго блока в промышленную эксплуатацию запланирован в 2023 году.Министр энергетики республики Виктор Каранкевич ранее говорил, что вопрос строительства в Белоруссии третьего энергоблока либо второй АЭС рассматривается, на принятие решения повлияет ряд факторов. По его словам, отрабатываются организационные, технические, экологические аспекты. Привлечены специалисты и представители различных органов госуправления - минприроды, минэкономики, департамента по энергоэффективности госстандарта, а также национальной академии наук.

https://ria.ru/20230627/belorussiya-1880770332.html

https://ria.ru/20230801/belorussiya-1887569830.html

белоруссия

гродненская область

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белоруссия, александр лукашенко, гродненская область, белорусская аэс, министерство энергетики рф (минэнерго россии)