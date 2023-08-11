https://ria.ru/20230811/aes-1889528813.html
Лукашенко не исключил строительства второй АЭС на востоке Белоруссии
Лукашенко не исключил строительства второй АЭС на востоке Белоруссии - РИА Новости, 11.08.2023
Лукашенко не исключил строительства второй АЭС на востоке Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него есть "шальная мысль" о строительстве второй АЭС на востоке страны. РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T12:50
2023-08-11T12:50
2023-08-11T14:46
белоруссия
александр лукашенко
гродненская область
белорусская аэс
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МИНСК, 11 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него есть "шальная мысль" о строительстве второй АЭС на востоке страны."На электро будем переходить (шире использовать в стране электроэнергию – ред.) – не даром же атомную станцию построили… У меня такая шальная мысль – и вторую атомную электростанцию построить на востоке", - приводит госиздание "СБ.Беларусь сегодня" слова президента.Лукашенко заявил, что в случае строительства второй АЭС "Беларусь тогда будет обеспечена всем необходимым". "У нас и так мощности электрические избыточные, на большую перспективу: можем строить заводы, можем электромобили развивать, что и делаем, жилье с использованием электричества... Это самый выгодный, самый эффективный вид топлива, будем в этом направлении двигаться. А электротранспорту быть. Я уделяю этому большое внимание. Давно начали мы этим заниматься и не прогадали", - добавил президент.Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект. Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт расположена в Островце (Гродненская область). Минэнерго Белоруссии 10 июня 2021 года сообщило, что приемочная комиссия подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса первого блока БелАЭС. Ввод второго блока в промышленную эксплуатацию запланирован в 2023 году.Министр энергетики республики Виктор Каранкевич ранее говорил, что вопрос строительства в Белоруссии третьего энергоблока либо второй АЭС рассматривается, на принятие решения повлияет ряд факторов. По его словам, отрабатываются организационные, технические, экологические аспекты. Привлечены специалисты и представители различных органов госуправления - минприроды, минэкономики, департамента по энергоэффективности госстандарта, а также национальной академии наук.
https://ria.ru/20230627/belorussiya-1880770332.html
https://ria.ru/20230801/belorussiya-1887569830.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белоруссия, александр лукашенко, гродненская область, белорусская аэс, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Белоруссия, Александр Лукашенко, Гродненская область, Белорусская АЭС, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Лукашенко не исключил строительства второй АЭС на востоке Белоруссии
Лукашенко допустил мысль о строительстве второй АЭС на востоке Белоруссии
МИНСК, 11 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него есть "шальная мысль" о строительстве второй АЭС на востоке страны.
"На электро будем переходить (шире использовать в стране электроэнергию – ред.) – не даром же атомную станцию построили… У меня такая шальная мысль – и вторую атомную электростанцию построить на востоке", - приводит госиздание "СБ.Беларусь сегодня" слова президента.
Лукашенко заявил, что Белоруссии без России "была бы хана"
Лукашенко заявил, что в случае строительства второй АЭС "Беларусь тогда будет обеспечена всем необходимым". "У нас и так мощности электрические избыточные, на большую перспективу: можем строить заводы, можем электромобили развивать, что и делаем, жилье с использованием электричества... Это самый выгодный, самый эффективный вид топлива, будем в этом направлении двигаться. А электротранспорту быть. Я уделяю этому большое внимание. Давно начали мы этим заниматься и не прогадали", - добавил президент.
Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект. Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт расположена в Островце (Гродненская область
). Минэнерго
Белоруссии 10 июня 2021 года сообщило, что приемочная комиссия подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса первого блока БелАЭС
. Ввод второго блока в промышленную эксплуатацию запланирован в 2023 году.
Министр энергетики республики Виктор Каранкевич ранее говорил, что вопрос строительства в Белоруссии третьего энергоблока либо второй АЭС рассматривается, на принятие решения повлияет ряд факторов. По его словам, отрабатываются организационные, технические, экологические аспекты. Привлечены специалисты и представители различных органов госуправления - минприроды, минэкономики, департамента по энергоэффективности госстандарта, а также национальной академии наук.
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