https://ria.ru/20230901/znaniya-1893202440.html

День знаний в России

День знаний в России - РИА Новости, 01.09.2023

День знаний в России

Ежегодно 1 сентября в России отмечается День знаний. Этот день также является праздником и в некоторых других странах СНГ. РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T02:30

2023-09-01T02:30

2023-09-01T02:30

справки

россия

день знаний в россии

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Ежегодно 1 сентября в России отмечается День знаний. Этот день также является праздником и в некоторых других странах СНГ. Традиция начинать год с 1 сентября происходит от древних церковных обычаев. Истоки праздника связывают с пришедшим из Византии в Россию в XV веке обычаем отмечать наступление нового календарного года в первый день осени. С 1492 года Новый год начинался с 1 сентября и в Московской Руси. Великий князь Иван III объявил Новолетие официальным церковно-государственным праздником. С 1547 года на всех главных площадях русских городов-крепостей в этот день "здравствовали" государю. Но в 1700 году эта традиция была искоренена царем Петром I. Гражданский Новый год стали праздновать 1 января. Но церковный и сельскохозяйственный календари остались прежними. Вплоть до конца XVIII века государственные средние и высшие учебные заведения держались прежнего, допетровского годового круга.Единый Устав средних учебных заведений 1804 года установил единую дату начала года в уездных училищах и гимназиях – 14 августа (1 августа по старому стилю), в первый день двухнедельного Успенского поста.В конце XIX века на всей территории Российской Империи учебный год в гимназиях и университетах начинался уже 29 августа (16 августа по старому стилю), сразу по окончании поста. В других учебных заведениях единоначалия не существовало – учеба могла начинаться в середине сентября, и даже в начале или середине октября.В СССР был взят курс на построение единой государственной системы всеобщего обучения, он предполагал жесткую стандартизацию большинства ее параметров, в том числе учебного режима. Согласно постановлению Совнаркома от 14 августа 1930 года, все дети восьми-десяти лет, а также иных возрастов, которые до этого не обучались, должны были быть приняты в школу осенью. Обязанность посылать детей в школу возлагалась на их родителей. Каждый ребенок был обязан отучиться не менее четырехлетнего курса начальной школы. Единое начало учебного года во всех образовательных заведениях было введено 3 сентября 1935 года постановлением Совнаркома и ЦК ВКП(б) "Об организации учебной работы и внутреннем распорядке в начальной, неполной средней и средней школе ", которым было установлено во всех школах СССР начало учебных занятий с 1 сентября и окончание их – в первых трех классах – 1 июня, в четвертых-седьмых классах – 10 июня и в восьмых-десятых классах – 20 июня.Официальным государственным праздником День знаний стал на основании указа Президиума Верховного Совета СССР "О праздничных и памятных днях" от 1 октября 1980 года, а указом от 15 июня 1984 года был объявлен всенародным праздником.В 2007 году в России был принят Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с установлением обязательности общего образования". Документ закрепил обязательное общее образование, включающее начальное общее, основное общее и среднее (полное) общее образование. Среднее образование стало 11-классным. В настоящее время реализуется федеральный проект "Современная школа" (2019-2024) с бюджетом почти в 560 миллиардов рублей. Согласно проекту, к 2024 году будет создано свыше миллиона новых мест в общеобразовательных организациях, 496 детских технопарков "Кванториум", 900 коррекционных школ, а 35 тысяч педагогов уже прошли повышение квалификации и пр. Всего в России более 40 тысяч школ. В 2023 году в начале учебного года российских школьников встретят 1293 школы в 73 регионах, восстановленные в рамках программы капитального ремонта. Всего в 2023 году будет построено порядка 400 новых школ. Согласно программе "Модернизация школьных систем образования" до конца 2026 года должно быть отремонтировано 7300 объектов. С 2025 года федеральные средства на ремонт и обновление детсадов, школ, техникумов и колледжей будут выделяться на регулярной основе – это позволит поддерживать здания в рабочем состоянии. В новых регионах России 1 сентября откроются более 30 школ на более чем 15 тысяч ученических мест с детскими садами. Восстанавливаются Приазовский государственный технический университет,Мариупольский государственный университет. Всего к началу учебного года планируется принять более трех тысяч студентов. 1 сентября – начало нового учебного года для всех российских школьников, студентов, учителей и преподавателей. Традиционно в этот день в школах проходят торжественные линейки, классные часы, уроки знаний, мира, безопасности. С 1 сентября 2022 года в каждой российской школе по понедельникам начал исполняться гимн, подниматься государственный флаг. С 1 сентября 2023 года будет обеспечен 100% охват учеников начальных классов государственных и муниципальных школ бесплатным горячим питанием, это около 7,7 миллиона детей, включая новые регионы России: Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области.Также с 1 сентября в школах начнет действовать так называемый золотой стандарт знаний. Для этого Минпросвещения РФ обновило Федеральные государственные образовательные стандарты и ввело единый стандарт преподавания по русскому языку, литературе, истории, обществознанию, географии и основам безопасности жизнедеятельности. В начальной школе это русский язык, чтение и окружающий мир. Кроме того, все российские старшеклассники начнут учить историю по новым единым учебникам в четырех томах: "История России" и "Всеобщая история" для 10-х и 11-х классов. К началу следующего учебного года будут готовы учебники для 5-9-х классов. 1 сентября 2023 года в первый класс пойдут около двух миллионов детей, это на 160 тысяч больше, чем в 2022 году. В новых российских регионах ожидается 29,5 тысяч первоклассников. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, день знаний в россии