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В новых регионах восстановили учебные заведения почти на 20 тысяч мест - РИА Новости, 18.08.2023
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07:14 18.08.2023 (обновлено: 12:17 18.08.2023)
https://ria.ru/20230818/vosstanovlenie-1890738669.html
В новых регионах восстановили учебные заведения почти на 20 тысяч мест
В новых регионах восстановили учебные заведения почти на 20 тысяч мест - РИА Новости, 18.08.2023
В новых регионах восстановили учебные заведения почти на 20 тысяч мест
Более 15 тысяч школьников и три тысячи студентов смогут учится в восстановленных учебных заведениях в новых регионах Российской Федерации в наступающем учебном... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T07:14
2023-08-18T12:17
общество
россия
мариуполь
карен оганесян
единый заказчик в сфере строительства
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ДОНЕЦК, 18 авг — РИА Новости. Более 15 тысяч школьников и три тысячи студентов смогут учится в восстановленных учебных заведениях в новых регионах Российской Федерации в наступающем учебном году, рассказал РИА Новости гендиректор ППК "Единый заказчик в сфере строительства" Карен Оганесян.&quot;Мы обеспечим открытие 1 сентября более 30 школ на более чем 15 тысяч ученических мест с детскими садами. &lt;…&gt; Сейчас идет восстановление Приазовского государственного технического университета, мы планируем обеспечить открытие корпусов вуза для студентов. Более трех тысяч студентов мы планируем принять к 1 сентября&quot;, — рассказал Оганесян.По его словам, идет и восстановление Мариупольского государственного университета, который также начнет работать с 1 сентября.Ранее правительство утвердило долгосрочную комплексную программу социально-экономического развития новых российских регионов. При этом для Мариуполя сформировали отдельный план развития и восстановления на три года.
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общество, россия, мариуполь, карен оганесян, единый заказчик в сфере строительства
Общество, Россия, Мариуполь, Карен Оганесян, Единый заказчик в сфере строительства
В новых регионах восстановили учебные заведения почти на 20 тысяч мест

В новых регионах восстановили школы и университеты почти на 20 тысяч мест

© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкЛестница в фойе Приазовского государственного технического университета (ПГТУ) в Мариуполе, где ведутся восстановительные работы
Лестница в фойе Приазовского государственного технического университета (ПГТУ) в Мариуполе, где ведутся восстановительные работы - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости / Александр Сухов
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Лестница в фойе Приазовского государственного технического университета (ПГТУ) в Мариуполе, где ведутся восстановительные работы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 18 авг — РИА Новости. Более 15 тысяч школьников и три тысячи студентов смогут учится в восстановленных учебных заведениях в новых регионах Российской Федерации в наступающем учебном году, рассказал РИА Новости гендиректор ППК "Единый заказчик в сфере строительства" Карен Оганесян.
«

"Мы обеспечим открытие 1 сентября более 30 школ на более чем 15 тысяч ученических мест с детскими садами. <…> Сейчас идет восстановление Приазовского государственного технического университета, мы планируем обеспечить открытие корпусов вуза для студентов. Более трех тысяч студентов мы планируем принять к 1 сентября", — рассказал Оганесян.

По его словам, идет и восстановление Мариупольского государственного университета, который также начнет работать с 1 сентября.
Ранее правительство утвердило долгосрочную комплексную программу социально-экономического развития новых российских регионов. При этом для Мариуполя сформировали отдельный план развития и восстановления на три года.
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ОбществоРоссияМариупольКарен ОганесянЕдиный заказчик в сфере строительства
 
 
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