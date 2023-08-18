https://ria.ru/20230818/vosstanovlenie-1890738669.html
В новых регионах восстановили учебные заведения почти на 20 тысяч мест
В новых регионах восстановили учебные заведения почти на 20 тысяч мест - РИА Новости, 18.08.2023
В новых регионах восстановили учебные заведения почти на 20 тысяч мест
Более 15 тысяч школьников и три тысячи студентов смогут учится в восстановленных учебных заведениях в новых регионах Российской Федерации в наступающем учебном... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T07:14
2023-08-18T07:14
2023-08-18T12:17
общество
россия
мариуполь
карен оганесян
единый заказчик в сфере строительства
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ДОНЕЦК, 18 авг — РИА Новости. Более 15 тысяч школьников и три тысячи студентов смогут учится в восстановленных учебных заведениях в новых регионах Российской Федерации в наступающем учебном году, рассказал РИА Новости гендиректор ППК "Единый заказчик в сфере строительства" Карен Оганесян."Мы обеспечим открытие 1 сентября более 30 школ на более чем 15 тысяч ученических мест с детскими садами. <…> Сейчас идет восстановление Приазовского государственного технического университета, мы планируем обеспечить открытие корпусов вуза для студентов. Более трех тысяч студентов мы планируем принять к 1 сентября", — рассказал Оганесян.По его словам, идет и восстановление Мариупольского государственного университета, который также начнет работать с 1 сентября.Ранее правительство утвердило долгосрочную комплексную программу социально-экономического развития новых российских регионов. При этом для Мариуполя сформировали отдельный план развития и восстановления на три года.
https://ria.ru/20230817/avtobusy-1890703605.html
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общество, россия, мариуполь, карен оганесян, единый заказчик в сфере строительства
Общество, Россия, Мариуполь, Карен Оганесян, Единый заказчик в сфере строительства
В новых регионах восстановили учебные заведения почти на 20 тысяч мест
В новых регионах восстановили школы и университеты почти на 20 тысяч мест