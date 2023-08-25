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Минпросвещения РФ: на 160 тысяч больше первоклассников пойдут в школы - РИА Новости, 25.08.2023
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12:00 25.08.2023 (обновлено: 12:01 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/pervyy-1892172047.html
Минпросвещения РФ: на 160 тысяч больше первоклассников пойдут в школы
Минпросвещения РФ: на 160 тысяч больше первоклассников пойдут в школы - РИА Новости, 25.08.2023
Минпросвещения РФ: на 160 тысяч больше первоклассников пойдут в школы
Около двух миллионов детей пойдут в первый класс в новом учебном году, это на 160 тысяч больше, чем в 2022 году, в новых регионах ожидается 29,5 тысяч... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T12:00
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Около двух миллионов детей пойдут в первый класс в новом учебном году, это на 160 тысяч больше, чем в 2022 году, в новых регионах ожидается 29,5 тысяч первоклашек, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения России. "В наступающем учебном году в школах в первый класс пойдут около двух миллионов детей, что на 160 тысяч больше, чем годом ранее. За парты в новых регионах сядут 320 тысяч учеников, ожидается 29,5 тысячи первоклассников", - говорится в сообщении. В министерстве отметили, что уже завершен ежегодный мониторинг оценки готовности образовательных организаций к началу учебного года, первого сентября двери распахнут около 40 тысяч школ. Уточняется, что к 1 сентября 2023 года откроется более 150 построенных школ на более чем 110 тысяч мест, а после завершения капремонта запланировано открытие более 1250 школ в 73 регионах. "В новых регионах планируется завершить ремонт на 281 объекте (125 детских садов, 139 школ, 17 учреждений среднего профессионального образования)", - заключили в Минпросвещения.
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Минпросвещения РФ: на 160 тысяч больше первоклассников пойдут в школы

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПервоклассники сидят за партой в классе в школе №71 в День знаний в Краснодаре
Первоклассники сидят за партой в классе в школе №71 в День знаний в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Около двух миллионов детей пойдут в первый класс в новом учебном году, это на 160 тысяч больше, чем в 2022 году, в новых регионах ожидается 29,5 тысяч первоклашек, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения России.
"В наступающем учебном году в школах в первый класс пойдут около двух миллионов детей, что на 160 тысяч больше, чем годом ранее. За парты в новых регионах сядут 320 тысяч учеников, ожидается 29,5 тысячи первоклассников", - говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что уже завершен ежегодный мониторинг оценки готовности образовательных организаций к началу учебного года, первого сентября двери распахнут около 40 тысяч школ.
Уточняется, что к 1 сентября 2023 года откроется более 150 построенных школ на более чем 110 тысяч мест, а после завершения капремонта запланировано открытие более 1250 школ в 73 регионах.
"В новых регионах планируется завершить ремонт на 281 объекте (125 детских садов, 139 школ, 17 учреждений среднего профессионального образования)", - заключили в Минпросвещения.
 
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