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Владелец бренда Zarina зарегистрировал новый товарный знак - РИА Новости, 01.09.2023
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13:57 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/zarina-1893653622.html
Владелец бренда Zarina зарегистрировал новый товарный знак
Владелец бренда Zarina зарегистрировал новый товарный знак - РИА Новости, 01.09.2023
Владелец бренда Zarina зарегистрировал новый товарный знак
Отечественный ритейлер одежды Melon Fashion Group (управляет Zarina, Befree, Love Republic и Sela) зарегистрировал товарный знак Zarina Home, убедился... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T13:57
2023-09-01T13:57
экономика
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Отечественный ритейлер одежды Melon Fashion Group (управляет Zarina, Befree, Love Republic и Sela) зарегистрировал товарный знак Zarina Home, убедился корреспондент РИА Новости. Согласно информации из заявки на регистрацию, направленной в Роспатент, она охватывает множество категорий, в том числе столовые приборы, письменные принадлежности, свечи, скатерти, занавеси для душа, постельное белье, чехлы для мебели, ковры, полотенца и т.д. При этом в графе "состояние делопроизводства" указано, что "принято решение о регистрации". В самой компании агентству сообщили, что рассматривают различные варианты развития. "Говорить о конкретных планах запуска Zarina Home преждевременно", - уточнил ритейлер. В конце августа маркетплейс "Яндекс Маркет" объявил о том, что с помощью команды бывших сотрудников шведской IKEA начал выпускать мебель под собственным брендом. А до этого, в мае, платформа Lamoda запустила под собственной торговой маркой продажи постельного белья, производимого одной из фабрик, которая ранее поставляла белье для шведской сети IKEA. Кроме того, еще до ухода шведского бренда обувной бренд Ekonika сообщил о начале продаж изделий под брендом Ekonika home. Melon Fashion Group совместно с дочерними и зависимыми компаниями - один из крупнейших ритейлеров одежды в России, управляющий брендами Zarina, Befree, Love Republic и Sela. Основана в 2005 году. Ведет деятельность в 181 городе России, Казахстана, Армении и Белоруссии.
https://ria.ru/20230822/brend-1891469227.html
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экономика, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
Экономика, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
Владелец бренда Zarina зарегистрировал новый товарный знак

Владелец бренда Zarina зарегистрировал товарный знак Zarina Home

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМагазин Zarina
Магазин Zarina - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Магазин Zarina. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Отечественный ритейлер одежды Melon Fashion Group (управляет Zarina, Befree, Love Republic и Sela) зарегистрировал товарный знак Zarina Home, убедился корреспондент РИА Новости.
Согласно информации из заявки на регистрацию, направленной в Роспатент, она охватывает множество категорий, в том числе столовые приборы, письменные принадлежности, свечи, скатерти, занавеси для душа, постельное белье, чехлы для мебели, ковры, полотенца и т.д. При этом в графе "состояние делопроизводства" указано, что "принято решение о регистрации".
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В самой компании агентству сообщили, что рассматривают различные варианты развития. "Говорить о конкретных планах запуска Zarina Home преждевременно", - уточнил ритейлер.
В конце августа маркетплейс "Яндекс Маркет" объявил о том, что с помощью команды бывших сотрудников шведской IKEA начал выпускать мебель под собственным брендом. А до этого, в мае, платформа Lamoda запустила под собственной торговой маркой продажи постельного белья, производимого одной из фабрик, которая ранее поставляла белье для шведской сети IKEA.
Кроме того, еще до ухода шведского бренда обувной бренд Ekonika сообщил о начале продаж изделий под брендом Ekonika home.
Melon Fashion Group совместно с дочерними и зависимыми компаниями - один из крупнейших ритейлеров одежды в России, управляющий брендами Zarina, Befree, Love Republic и Sela. Основана в 2005 году. Ведет деятельность в 181 городе России, Казахстана, Армении и Белоруссии.
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