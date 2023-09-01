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В Воронеже сняли ограничения, введенные из-за сибирской язвы - РИА Новости, 01.09.2023
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16:53 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/yazva-1893717791.html
В Воронеже сняли ограничения, введенные из-за сибирской язвы
В Воронеже сняли ограничения, введенные из-за сибирской язвы - РИА Новости, 01.09.2023
В Воронеже сняли ограничения, введенные из-за сибирской язвы
Ограничения, введенные из-за очага сибирской язвы, обнаруженного в здании рынка в Воронеже, сняты, следует из указа губернатора региона Александра Гусева. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T16:53
2023-09-01T16:53
происшествия
воронежская область
воронеж
александр гусев (государственный служащий)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ВОРОНЕЖ, 1 сен - РИА Новости. Ограничения, введенные из-за очага сибирской язвы, обнаруженного в здании рынка в Воронеже, сняты, следует из указа губернатора региона Александра Гусева. Власти Панинского района Воронежской области сообщили об очаге сибирской язвы вечером 20 августа. На территории района был введен режим чрезвычайной ситуации. Управление Роспотребнадзора по Воронежской области объявило о случае заболевания человека сибирской язвой в Панинском районе после разделки туши зараженного животного. По информации управления ветеринарии Воронежской области, с подозрением на сибирскую язву мужчина был госпитализирован 18 августа. Его состояние врачи оценивали как среднетяжелое. Кроме того, 22 августа стало известно об очаге сибирской язвы в здании рынка "1000 мелочей" в Воронеже. В камерах хранения рынка было отобрано 14 проб от продукции, находящейся на хранении, и по результатам исследований в двух образцах говядины обнаружен генетический материал возбудителя сибирской язвы. Опасную продукцию уничтожили, а указом губернатора Воронежской области был установлен карантин по сибирской язве на отдельной территории городского округа города Воронеж. Также в указе была определена неблагополучной территория в радиусе 2 километра от очага, к угрожаемой территории отнесены улицы в радиусе 5 километров от очага. В эпизоотическом очаге ограничили посещение территории посторонними лицами, запретили перемещение и ввоз невакцинированных против сибирской язвы животных, убой невакцинированных против сибирской язвы животных и вывоз продуктов убоя, заготовка и вывоз кормов. "Постановляю: отменить ограничительные мероприятия (карантин) с 1 сентября 2023 года на отдельной территории городского округа города Воронеж: в эпизоотическом очаге по сибирской язве - холодильных камерах №1, №2... на территории вокруг эпизоотического очага, радиус которой составляет 2 км от границ эпизоотического очага... в угрожаемой зоне - на территории, прилегающей к неблагополучному пункту, радиус которой составляет 5 км от границ от неблагополучного пункта", - говорится в губернаторском указе от 1 сентября 2023 года.
https://ria.ru/20230823/yazva-1891682773.html
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происшествия, воронежская область, воронеж, александр гусев (государственный служащий), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Воронежская область, Воронеж, Александр Гусев (государственный служащий), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Воронеже сняли ограничения, введенные из-за сибирской язвы

В Воронеже сняли ограничения, введенные из-за сибирской язвы на рынке

© iStock.com / Dr_MicrobeПалочка Bacillus anthracis
Палочка Bacillus anthracis - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© iStock.com / Dr_Microbe
Палочка Bacillus anthracis . Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 1 сен - РИА Новости. Ограничения, введенные из-за очага сибирской язвы, обнаруженного в здании рынка в Воронеже, сняты, следует из указа губернатора региона Александра Гусева.
Власти Панинского района Воронежской области сообщили об очаге сибирской язвы вечером 20 августа. На территории района был введен режим чрезвычайной ситуации. Управление Роспотребнадзора по Воронежской области объявило о случае заболевания человека сибирской язвой в Панинском районе после разделки туши зараженного животного. По информации управления ветеринарии Воронежской области, с подозрением на сибирскую язву мужчина был госпитализирован 18 августа. Его состояние врачи оценивали как среднетяжелое.
Сотрудник лаборатории за работой - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
В Воронежской области уничтожили продукцию, в которой нашли сибирскую язву
23 августа, 10:45
Кроме того, 22 августа стало известно об очаге сибирской язвы в здании рынка "1000 мелочей" в Воронеже. В камерах хранения рынка было отобрано 14 проб от продукции, находящейся на хранении, и по результатам исследований в двух образцах говядины обнаружен генетический материал возбудителя сибирской язвы. Опасную продукцию уничтожили, а указом губернатора Воронежской области был установлен карантин по сибирской язве на отдельной территории городского округа города Воронеж. Также в указе была определена неблагополучной территория в радиусе 2 километра от очага, к угрожаемой территории отнесены улицы в радиусе 5 километров от очага. В эпизоотическом очаге ограничили посещение территории посторонними лицами, запретили перемещение и ввоз невакцинированных против сибирской язвы животных, убой невакцинированных против сибирской язвы животных и вывоз продуктов убоя, заготовка и вывоз кормов.
"Постановляю: отменить ограничительные мероприятия (карантин) с 1 сентября 2023 года на отдельной территории городского округа города Воронеж: в эпизоотическом очаге по сибирской язве - холодильных камерах №1, №2... на территории вокруг эпизоотического очага, радиус которой составляет 2 км от границ эпизоотического очага... в угрожаемой зоне - на территории, прилегающей к неблагополучному пункту, радиус которой составляет 5 км от границ от неблагополучного пункта", - говорится в губернаторском указе от 1 сентября 2023 года.
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ПроисшествияВоронежская областьВоронежАлександр Гусев (государственный служащий)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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