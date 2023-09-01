https://ria.ru/20230901/uchebniki-1893527222.html
Все одиннадцатиклассники начинают учиться по новым учебникам истории России
Все одиннадцатиклассники начинают учиться по новым учебникам истории России - РИА Новости, 01.09.2023
Все одиннадцатиклассники начинают учиться по новым учебникам истории России
Все школьники 11-х классов с 1 сентября начнут учиться по новым учебникам отечественной истории, в учебники вошла в том числе тема специальной военной операции... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T00:18
2023-09-01T00:18
2023-09-01T00:22
анатолий торкунов
александр чубарьян
украина
россия
донецкая народная республика
нато
мгимо
российская академия наук
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Все школьники 11-х классов с 1 сентября начнут учиться по новым учебникам отечественной истории, в учебники вошла в том числе тема специальной военной операции на Украине. В учебниках впервые появятся QR-коды со ссылками на достоверные архивные материалы, с которыми смогут ознакомиться как школьники, так и учителя. История России в новых учебниках сопоставляется с мировой, это сделано впервые, для того чтобы ученики понимали процессы, которые происходили в других странах. В книгу вошла тема специальной военной операции на Украине и причины ее начала, вхождение в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, санкционное давление, там же будут карты с новыми регионами России. Украинский неонацизм в новом учебнике истории России для 11-х классов назван культурным и языковым насилием агрессивного меньшинства над большинством, там можно найти характеристику отношений России и Запада в начале XXI века и подробности давления на Россию со стороны США, в том числе расширение НАТО. Упоминаются и вхождение в состав альянса в 2023 году Финляндии, которая в 1945 году сохранила независимость под обязательство постоянного нейтралитета, а также подрыв ниток газопровода "Северный поток" в Балтийском море. Школьникам расскажут о том, что такое минские соглашения, о перевороте на Украине в 2014 году, возвращении Крыма и мемориале "Аллея ангелов", появившемся в 2015 году в Донецке и посвященном детям Донбасса, погибшим от украинских обстрелов и подрывов на минах. Заканчивается раздел, посвященный СВО, фотографиями и историями первых героев специальной военной операции. Цена нового учебника составит 849 рублей, что на 20% меньше стоимости старого учебника. Авторами пособия выступили в том числе ректор МГИМО Анатолий Торкунов и руководитель Института всеобщей истории РАН академик Александр Чубарьян.
https://ria.ru/20230901/novovvedeniya-1893526597.html
https://ria.ru/20230828/ssylki-1892734937.html
https://ria.ru/20230822/uchebnik-1891426039.html
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анатолий торкунов, александр чубарьян, украина, россия, донецкая народная республика, нато, мгимо, российская академия наук, северный поток
Анатолий Торкунов, Александр Чубарьян, Украина, Россия, Донецкая Народная Республика, НАТО, МГИМО, Российская академия наук, Северный поток
Все одиннадцатиклассники начинают учиться по новым учебникам истории России
Все 11-классники страны с 1 сентября начнут учиться по новым учебникам истории