https://ria.ru/20230901/uchebniki-1893527222.html

Все одиннадцатиклассники начинают учиться по новым учебникам истории России

Все одиннадцатиклассники начинают учиться по новым учебникам истории России - РИА Новости, 01.09.2023

Все одиннадцатиклассники начинают учиться по новым учебникам истории России

Все школьники 11-х классов с 1 сентября начнут учиться по новым учебникам отечественной истории, в учебники вошла в том числе тема специальной военной операции... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T00:18

2023-09-01T00:18

2023-09-01T00:22

анатолий торкунов

александр чубарьян

украина

россия

донецкая народная республика

нато

мгимо

российская академия наук

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Все школьники 11-х классов с 1 сентября начнут учиться по новым учебникам отечественной истории, в учебники вошла в том числе тема специальной военной операции на Украине. В учебниках впервые появятся QR-коды со ссылками на достоверные архивные материалы, с которыми смогут ознакомиться как школьники, так и учителя. История России в новых учебниках сопоставляется с мировой, это сделано впервые, для того чтобы ученики понимали процессы, которые происходили в других странах. В книгу вошла тема специальной военной операции на Украине и причины ее начала, вхождение в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, санкционное давление, там же будут карты с новыми регионами России. Украинский неонацизм в новом учебнике истории России для 11-х классов назван культурным и языковым насилием агрессивного меньшинства над большинством, там можно найти характеристику отношений России и Запада в начале XXI века и подробности давления на Россию со стороны США, в том числе расширение НАТО. Упоминаются и вхождение в состав альянса в 2023 году Финляндии, которая в 1945 году сохранила независимость под обязательство постоянного нейтралитета, а также подрыв ниток газопровода "Северный поток" в Балтийском море. Школьникам расскажут о том, что такое минские соглашения, о перевороте на Украине в 2014 году, возвращении Крыма и мемориале "Аллея ангелов", появившемся в 2015 году в Донецке и посвященном детям Донбасса, погибшим от украинских обстрелов и подрывов на минах. Заканчивается раздел, посвященный СВО, фотографиями и историями первых героев специальной военной операции. Цена нового учебника составит 849 рублей, что на 20% меньше стоимости старого учебника. Авторами пособия выступили в том числе ректор МГИМО Анатолий Торкунов и руководитель Института всеобщей истории РАН академик Александр Чубарьян.

https://ria.ru/20230901/novovvedeniya-1893526597.html

https://ria.ru/20230828/ssylki-1892734937.html

https://ria.ru/20230822/uchebnik-1891426039.html

украина

россия

донецкая народная республика

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анатолий торкунов, александр чубарьян, украина, россия, донецкая народная республика, нато, мгимо, российская академия наук, северный поток