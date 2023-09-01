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Минпросвещения РФ сформирует рабгруппу, которая доработает программу по ОБЖ
Минпросвещения РФ сформирует рабгруппу, которая доработает программу по ОБЖ - РИА Новости, 01.09.2023
Минпросвещения РФ сформирует рабгруппу, которая доработает программу по ОБЖ
Министерство просвещения России формирует рабочую группу, которая доработает единую программу и учебник по предмету "Основы безопасности и защита Родины", кроме РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T10:59
2023-09-01T10:59
2023-09-01T10:59
год педагога и наставника
социальный навигатор
общество
сергей кравцов
сн_образование
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Министерство просвещения России формирует рабочую группу, которая доработает единую программу и учебник по предмету "Основы безопасности и защита Родины", кроме того, для нового курса будет повышена квалификация педагогов, сообщили журналистам в пресс-службе министерства. В министерстве напомнили, что в следующем учебном году - с 1 сентября 2024 года - в школах будет введен предмет "Основы безопасности и защиты Родины". "В настоящее время формируется рабочая группа, которая будет одновременно дорабатывать единую программу и единый учебник по новому учебному предмету. Внедрение всех изменений будет поэтапным, включая повышение квалификации педагогов", - говорится в сообщении. Добавляется, что в связи с появлением нового предмета будут внесены изменения в образовательные стандарты и единые школьные программы, будут сформулированы новые предметные и личностные результаты в части патриотического воспитания, начальных знаний в области обороны и подготовки по основам военной службы. В министерстве также пояснили, что с 1 сентября 2023 года в школах продолжится преподавание ОБЖ по единым школьным программам, в рамках которого проводится и начальная военная подготовка, кроме того, в дополнение к урокам ОБЖ школы смогут при желании включать курс, посвященный начальной военной подготовке, в учебный план или в план внеурочной деятельности. Дополнительный, необязательный курс по НВП, для которого разработаны две программы - одна с экскурсиями в воинские части, военно-тактическими, военно-спортивными играми, встречами с военнослужащими и ветеранами, вторая - об основах оказания первой помощи и ухода за больными, включает в себя, например, тему беспилотных летательных аппаратов и состоит из девяти модулей. Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов в интервью РИА Новости заявлял, что министерство планирует переименовать уроки Основ безопасности жизнедеятельности в "Основы безопасности и защита Родины", а содержание уроков необходимо развивать.
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социальный навигатор, общество, сергей кравцов, сн_образование
Год педагога и наставника, Социальный навигатор, Общество, Сергей Кравцов, СН_Образование
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Министерство просвещения России формирует рабочую группу, которая доработает единую программу и учебник по предмету "Основы безопасности и защита Родины", кроме того, для нового курса будет повышена квалификация педагогов, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.
В министерстве напомнили, что в следующем учебном году - с 1 сентября 2024 года - в школах будет введен предмет "Основы безопасности и защиты Родины".
"В настоящее время формируется рабочая группа, которая будет одновременно дорабатывать единую программу и единый учебник по новому учебному предмету. Внедрение всех изменений будет поэтапным, включая повышение квалификации педагогов", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в связи с появлением нового предмета будут внесены изменения в образовательные стандарты и единые школьные программы, будут сформулированы новые предметные и личностные результаты в части патриотического воспитания, начальных знаний в области обороны и подготовки по основам военной службы.
В министерстве также пояснили, что с 1 сентября 2023 года в школах продолжится преподавание ОБЖ по единым школьным программам, в рамках которого проводится и начальная военная подготовка, кроме того, в дополнение к урокам ОБЖ школы смогут при желании включать курс, посвященный начальной военной подготовке, в учебный план или в план внеурочной деятельности.
Дополнительный, необязательный курс по НВП, для которого разработаны две программы - одна с экскурсиями в воинские части, военно-тактическими, военно-спортивными играми, встречами с военнослужащими и ветеранами, вторая - об основах оказания первой помощи и ухода за больными, включает в себя, например, тему беспилотных летательных аппаратов и состоит из девяти модулей.
Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов в интервью РИА Новости заявлял, что министерство планирует переименовать уроки Основ безопасности жизнедеятельности в "Основы безопасности и защита Родины", а содержание уроков необходимо развивать.