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Кравцов заявил о готовности системы образования к новому учебному году - РИА Новости, 01.09.2023
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Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
11:01 01.09.2023 (обновлено: 12:23 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/ucheba-1893599461.html
Кравцов заявил о готовности системы образования к новому учебному году
Кравцов заявил о готовности системы образования к новому учебному году - РИА Новости, 01.09.2023
Кравцов заявил о готовности системы образования к новому учебному году
Новый учебный год начался без сбоев во всех регионах России, система образования готова, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T11:01
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сергей кравцов
образование
образование - общество
россия
год педагога и наставника
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Новый учебный год начался без сбоев во всех регионах России, система образования готова, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. "В целом система образования готова к новому учебному году, 1 сентября начался без сбоев, во всех регионах", - сказал Кравцов журналистам. "Мы ситуацию контролируем и видим, что действительно это большой праздник", - добавил он.
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сергей кравцов, образование, образование - общество, россия, социальный навигатор, сн_образование
Сергей Кравцов, Образование, Образование - Общество, Россия, Год педагога и наставника, Социальный навигатор, СН_Образование
Кравцов заявил о готовности системы образования к новому учебному году

Кравцов: новый учебный год начался без сбоев во всех регионах России

© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкШкольники на торжественной линейке в Мариуполе
Школьники на торжественной линейке в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Александр Сухов
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Школьники на торжественной линейке в Мариуполе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Новый учебный год начался без сбоев во всех регионах России, система образования готова, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
"В целом система образования готова к новому учебному году, 1 сентября начался без сбоев, во всех регионах", - сказал Кравцов журналистам.
"Мы ситуацию контролируем и видим, что действительно это большой праздник", - добавил он.
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Год педагога и наставникаСергей КравцовОбразованиеОбразование - ОбществоРоссияСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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