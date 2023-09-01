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Кравцов заявил о готовности системы образования к новому учебному году

Кравцов заявил о готовности системы образования к новому учебному году - РИА Новости, 01.09.2023

Кравцов заявил о готовности системы образования к новому учебному году

Новый учебный год начался без сбоев во всех регионах России, система образования готова, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T11:01

2023-09-01T11:01

2023-09-01T12:23

сергей кравцов

образование

образование - общество

россия

год педагога и наставника

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Новый учебный год начался без сбоев во всех регионах России, система образования готова, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. "В целом система образования готова к новому учебному году, 1 сентября начался без сбоев, во всех регионах", - сказал Кравцов журналистам. "Мы ситуацию контролируем и видим, что действительно это большой праздник", - добавил он.

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сергей кравцов, образование, образование - общество, россия, социальный навигатор, сн_образование