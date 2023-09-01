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Кравцов заявил о готовности системы образования к новому учебному году
Кравцов заявил о готовности системы образования к новому учебному году - РИА Новости, 01.09.2023
Кравцов заявил о готовности системы образования к новому учебному году
Новый учебный год начался без сбоев во всех регионах России, система образования готова, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T11:01
2023-09-01T11:01
2023-09-01T12:23
сергей кравцов
образование
образование - общество
россия
год педагога и наставника
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Новый учебный год начался без сбоев во всех регионах России, система образования готова, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. "В целом система образования готова к новому учебному году, 1 сентября начался без сбоев, во всех регионах", - сказал Кравцов журналистам. "Мы ситуацию контролируем и видим, что действительно это большой праздник", - добавил он.
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сергей кравцов, образование, образование - общество, россия, социальный навигатор, сн_образование
Сергей Кравцов, Образование, Образование - Общество, Россия, Год педагога и наставника, Социальный навигатор, СН_Образование
Кравцов заявил о готовности системы образования к новому учебному году
Кравцов: новый учебный год начался без сбоев во всех регионах России