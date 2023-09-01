https://ria.ru/20230901/turist-1893407938.html

Названы самые востребованные у российских туристов регионы

Названы самые востребованные у российских туристов регионы - РИА Новости, 01.09.2023

Названы самые востребованные у российских туристов регионы

Эксперты рассказали, как и куда россияне путешествовали летом, сообщает МТС Travel. РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T05:53

2023-09-01T05:53

2023-09-01T05:53

туризм

новости - туризм

краснодарский край

ростовская область

мурманская область

мтс

отдых в россии

туризм

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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Эксперты рассказали, как и куда россияне путешествовали летом, сообщает МТС Travel.Специалисты сервиса бронирования отелей на базе Big Data изучили сведения о поездках абонентов за пределы домашнего региона минимум с одной ночевкой, но не дольше двух недель, а также информацию отельного консолидатора Bronevik. Так был учтен организованный, самостоятельный и деловой туризм, в том числе поездки выходного дня.Оказалось, что летом россияне совершили на семь процентов больше турпоездок по стране, чем годом ранее.Лидер спроса – Краснодарский край, отели в котором оплатил каждый десятый пользователь. За год интерес к региону увеличился на три процента. Именно там отдыхающие проводили больше всего времени – в среднем 6,5 дня.Две столицы и их пригороды, а также Ростовская область и Татарстан вошли в пятерку самых популярных регионов. Суммарно на них приходится треть летнего турпотока.Наиболее перспективным регионом эксперты называют Мурманскую область: число путешественников летом выросло на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На четверть увеличился турпоток в Амурскую область, что объясняется открытием границ с Китаем, на 21 процент стало больше отдыхающих в Дагестане.Средний чек на размещение, как и год назад, составил 4,3 тысячи рублей в сутки. Среди популярных у путешественников направлений, дешевле всего проживание летом обходилось посещавшим Ставропольский край, Волгоградскую и Иркутскую области. Средний чек там составлял 3,5 тысячи рублей в день.

https://ria.ru/20230830/rst-1893200149.html

краснодарский край

ростовская область

мурманская область

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, краснодарский край, ростовская область, мурманская область, мтс, отдых в россии, туризм