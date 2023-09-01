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Названы самые востребованные у российских туристов регионы - РИА Новости, 01.09.2023
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Туризм
 
05:53 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/turist-1893407938.html
Названы самые востребованные у российских туристов регионы
Названы самые востребованные у российских туристов регионы - РИА Новости, 01.09.2023
Названы самые востребованные у российских туристов регионы
Эксперты рассказали, как и куда россияне путешествовали летом, сообщает МТС Travel. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T05:53
2023-09-01T05:53
туризм
новости - туризм
краснодарский край
ростовская область
мурманская область
мтс
отдых в россии
туризм
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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Эксперты рассказали, как и куда россияне путешествовали летом, сообщает МТС Travel.Специалисты сервиса бронирования отелей на базе Big Data изучили сведения о поездках абонентов за пределы домашнего региона минимум с одной ночевкой, но не дольше двух недель, а также информацию отельного консолидатора Bronevik. Так был учтен организованный, самостоятельный и деловой туризм, в том числе поездки выходного дня.Оказалось, что летом россияне совершили на семь процентов больше турпоездок по стране, чем годом ранее.Лидер спроса – Краснодарский край, отели в котором оплатил каждый десятый пользователь. За год интерес к региону увеличился на три процента. Именно там отдыхающие проводили больше всего времени – в среднем 6,5 дня.Две столицы и их пригороды, а также Ростовская область и Татарстан вошли в пятерку самых популярных регионов. Суммарно на них приходится треть летнего турпотока.Наиболее перспективным регионом эксперты называют Мурманскую область: число путешественников летом выросло на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На четверть увеличился турпоток в Амурскую область, что объясняется открытием границ с Китаем, на 21 процент стало больше отдыхающих в Дагестане.Средний чек на размещение, как и год назад, составил 4,3 тысячи рублей в сутки. Среди популярных у путешественников направлений, дешевле всего проживание летом обходилось посещавшим Ставропольский край, Волгоградскую и Иркутскую области. Средний чек там составлял 3,5 тысячи рублей в день.
https://ria.ru/20230830/rst-1893200149.html
краснодарский край
ростовская область
мурманская область
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новости - туризм, краснодарский край, ростовская область, мурманская область, мтс, отдых в россии, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Краснодарский край, Ростовская область, Мурманская область, МТС, отдых в России, Туризм
Названы самые востребованные у российских туристов регионы

Самым популярным у туристов регионом летом стал Краснодарский край

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкОтдыхающие на пляже в Сочи
Отдыхающие на пляже в Сочи - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Эксперты рассказали, как и куда россияне путешествовали летом, сообщает МТС Travel.
Специалисты сервиса бронирования отелей на базе Big Data изучили сведения о поездках абонентов за пределы домашнего региона минимум с одной ночевкой, но не дольше двух недель, а также информацию отельного консолидатора Bronevik. Так был учтен организованный, самостоятельный и деловой туризм, в том числе поездки выходного дня.
Оказалось, что летом россияне совершили на семь процентов больше турпоездок по стране, чем годом ранее.
Лидер спроса – Краснодарский край, отели в котором оплатил каждый десятый пользователь. За год интерес к региону увеличился на три процента. Именно там отдыхающие проводили больше всего времени – в среднем 6,5 дня.
Две столицы и их пригороды, а также Ростовская область и Татарстан вошли в пятерку самых популярных регионов. Суммарно на них приходится треть летнего турпотока.
Наиболее перспективным регионом эксперты называют Мурманскую область: число путешественников летом выросло на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На четверть увеличился турпоток в Амурскую область, что объясняется открытием границ с Китаем, на 21 процент стало больше отдыхающих в Дагестане.
Средний чек на размещение, как и год назад, составил 4,3 тысячи рублей в сутки. Среди популярных у путешественников направлений, дешевле всего проживание летом обходилось посещавшим Ставропольский край, Волгоградскую и Иркутскую области. Средний чек там составлял 3,5 тысячи рублей в день.
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ТуризмНовости - ТуризмКраснодарский крайРостовская областьМурманская областьМТСотдых в РоссииТуризм
 
 
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