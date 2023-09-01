Названы самые востребованные у российских туристов регионы
Самым популярным у туристов регионом летом стал Краснодарский край
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Эксперты рассказали, как и куда россияне путешествовали летом, сообщает МТС Travel.
Специалисты сервиса бронирования отелей на базе Big Data изучили сведения о поездках абонентов за пределы домашнего региона минимум с одной ночевкой, но не дольше двух недель, а также информацию отельного консолидатора Bronevik. Так был учтен организованный, самостоятельный и деловой туризм, в том числе поездки выходного дня.
Оказалось, что летом россияне совершили на семь процентов больше турпоездок по стране, чем годом ранее.
Лидер спроса – Краснодарский край, отели в котором оплатил каждый десятый пользователь. За год интерес к региону увеличился на три процента. Именно там отдыхающие проводили больше всего времени – в среднем 6,5 дня.
Две столицы и их пригороды, а также Ростовская область и Татарстан вошли в пятерку самых популярных регионов. Суммарно на них приходится треть летнего турпотока.
Наиболее перспективным регионом эксперты называют Мурманскую область: число путешественников летом выросло на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На четверть увеличился турпоток в Амурскую область, что объясняется открытием границ с Китаем, на 21 процент стало больше отдыхающих в Дагестане.
Средний чек на размещение, как и год назад, составил 4,3 тысячи рублей в сутки. Среди популярных у путешественников направлений, дешевле всего проживание летом обходилось посещавшим Ставропольский край, Волгоградскую и Иркутскую области. Средний чек там составлял 3,5 тысячи рублей в день.