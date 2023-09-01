Рейтинг@Mail.ru
Токаев освободил от должности нескольких министров - РИА Новости, 01.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:15 01.09.2023 (обновлено: 14:30 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/tokaev-1893660926.html
Токаев освободил от должности нескольких министров
Токаев освободил от должности нескольких министров - РИА Новости, 01.09.2023
Токаев освободил от должности нескольких министров
Указами президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева своих должностей лишились министры индустрии, информации, культуры и спорта, а также экологии, сообщили в... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T14:15
2023-09-01T14:30
казахстан
касым-жомарт токаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1a/1834442482_0:0:3030:1704_1920x0_80_0_0_82f2c088ca8e90ade48a3b3ad6a786c6.jpg
АЛМА-АТА, 1 сен – РИА Новости. Указами президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева своих должностей лишились министры индустрии, информации, культуры и спорта, а также экологии, сообщили в пресс-службе главы государства.Так, Марат Карабаев освобожден от должности министра индустрии и инфраструктурного развития, Дархан Кыдырали - от должности министра информации и общественного развития, Асхат Оралов - от должности министра культуры и спорта и Зульфия Сулейменова - от должности министра экологии и природных ресурсов.Ранее в пятницу Токаев выступил с обращением народу Казахстана и подписал указ о реорганизации структуры своей администрации. Упраздняются должности заместителей руководителя администрации, учреждаются должности помощников президента.
https://ria.ru/20230704/shos-1882080067.html
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1a/1834442482_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_38881b775bbefc9c95340f3096d1ba8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казахстан, касым-жомарт токаев
Казахстан, Касым-Жомарт Токаев
Токаев освободил от должности нескольких министров

Токаев освободил от должности министров индустрии, информации, культуры и спорта

© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана | Перейти в медиабанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана
Перейти в медиабанк
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
АЛМА-АТА, 1 сен – РИА Новости. Указами президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева своих должностей лишились министры индустрии, информации, культуры и спорта, а также экологии, сообщили в пресс-службе главы государства.
Так, Марат Карабаев освобожден от должности министра индустрии и инфраструктурного развития, Дархан Кыдырали - от должности министра информации и общественного развития, Асхат Оралов - от должности министра культуры и спорта и Зульфия Сулейменова - от должности министра экологии и природных ресурсов.
Ранее в пятницу Токаев выступил с обращением народу Казахстана и подписал указ о реорганизации структуры своей администрации. Упраздняются должности заместителей руководителя администрации, учреждаются должности помощников президента.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
Токаев предложил принять новую стратегию развития ШОС
4 июля, 11:06
 
КазахстанКасым-Жомарт Токаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала