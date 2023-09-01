https://ria.ru/20230901/tokaev-1893660926.html
Токаев освободил от должности нескольких министров
Токаев освободил от должности нескольких министров - РИА Новости, 01.09.2023
Токаев освободил от должности нескольких министров
Указами президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева своих должностей лишились министры индустрии, информации, культуры и спорта, а также экологии, сообщили в... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T14:15
2023-09-01T14:15
2023-09-01T14:30
казахстан
касым-жомарт токаев
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АЛМА-АТА, 1 сен – РИА Новости. Указами президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева своих должностей лишились министры индустрии, информации, культуры и спорта, а также экологии, сообщили в пресс-службе главы государства.Так, Марат Карабаев освобожден от должности министра индустрии и инфраструктурного развития, Дархан Кыдырали - от должности министра информации и общественного развития, Асхат Оралов - от должности министра культуры и спорта и Зульфия Сулейменова - от должности министра экологии и природных ресурсов.Ранее в пятницу Токаев выступил с обращением народу Казахстана и подписал указ о реорганизации структуры своей администрации. Упраздняются должности заместителей руководителя администрации, учреждаются должности помощников президента.
https://ria.ru/20230704/shos-1882080067.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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казахстан, касым-жомарт токаев
Казахстан, Касым-Жомарт Токаев
Токаев освободил от должности нескольких министров
Токаев освободил от должности министров индустрии, информации, культуры и спорта