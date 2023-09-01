https://ria.ru/20230901/tokaev-1893660926.html

Токаев освободил от должности нескольких министров

Токаев освободил от должности нескольких министров - РИА Новости, 01.09.2023

Токаев освободил от должности нескольких министров

Указами президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева своих должностей лишились министры индустрии, информации, культуры и спорта, а также экологии, сообщили в... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T14:15

2023-09-01T14:15

2023-09-01T14:30

казахстан

касым-жомарт токаев

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АЛМА-АТА, 1 сен – РИА Новости. Указами президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева своих должностей лишились министры индустрии, информации, культуры и спорта, а также экологии, сообщили в пресс-службе главы государства.Так, Марат Карабаев освобожден от должности министра индустрии и инфраструктурного развития, Дархан Кыдырали - от должности министра информации и общественного развития, Асхат Оралов - от должности министра культуры и спорта и Зульфия Сулейменова - от должности министра экологии и природных ресурсов.Ранее в пятницу Токаев выступил с обращением народу Казахстана и подписал указ о реорганизации структуры своей администрации. Упраздняются должности заместителей руководителя администрации, учреждаются должности помощников президента.

https://ria.ru/20230704/shos-1882080067.html

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казахстан, касым-жомарт токаев