https://ria.ru/20230901/terrorist-1893535971.html

Следователи установили личность захватившего школу в Беслане террориста

Следователи установили личность захватившего школу в Беслане террориста - РИА Новости, 01.09.2023

Следователи установили личность захватившего школу в Беслане террориста

Следователи спустя 19 лет установили личность одного из террористов, участвовавших в захвате школы в Беслане, пишет газета "Известия" со ссылкой на старшего... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T02:43

2023-09-01T02:43

2023-09-01T13:37

беслан

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москва

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Следователи спустя 19 лет установили личность одного из террористов, участвовавших в захвате школы в Беслане, пишет газета "Известия" со ссылкой на старшего следователя по особо важным делам СК по СКФО Альберта Хасауова.По информации издания, в мае 2023 года СК получил от оперативных служб информацию, что нашлось совпадение с отпечатками пальцев одного из неизвестных террористов, атаковавших школу. Этим человеком оказался житель Ингушетии Асланбек Парчиев."Было установлено, что в мае 2002 года это лицо привлекалось к административной ответственности в Москве. <...> Были истребованы его отпечатки пальцев и проведена дактилоскопическая судебная экспертиза. Большой палец правой руки боевика, условно обозначенного под № 11, совпал с дактилокартой того, которого задерживали в Москве", — сообщил Хасауов.По информации газеты, в ходе расследования нашли и допросили близких и родственников Парчиева. Визуально опознать они его не смогли — тело террориста сильно обгорело. Следователи взяли у сестры Парчиева генетический материал."Экспертиза показала, что с вероятностью 99 процентов тело "боевика № 11" и материал женщины соотносятся как брата и сестры", — добавил Хасауов.Также источник сообщил "Известиям", что, предположительно, Парчиева ликвидировали в первый день захвата школы — 1 сентября.Кроме того, Хасауов рассказал "Известиям", что расследование уголовного дела никогда не прекращалось и не приостанавливалось.Отряд террористов численностью более 30 человек захватил школу № 1 в Беслане утром 1 сентября 2004 года, во время праздничной линейки. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду.Около полудня 3 сентября к зданию школы подъехал автомобиль с четырьмя сотрудниками МЧС, которые должны были забрать тела убитых террористами мужчин. В этот момент в школе раздались взрывы, после чего с обеих сторон началась беспорядочная стрельба, а из окон и образовавшегося в стене спортзала пролома стали выпрыгивать дети и женщины.Жертвами трагедии стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 — дети. Погибли также десять сотрудников Центра специального назначения ФСБ, двое сотрудников МЧС и пятнадцать милиционеров. Ранения получили 810 заложников, сотрудников спецназа ФСБ, милиции и военнослужащих.

https://ria.ru/20230310/nagrada-1857026269.html

https://ria.ru/20230823/peterburzhets-1891787479.html

https://ria.ru/20230825/terroristy-1892231703.html

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беслан, скфо, москва, следственный комитет россии (ск рф), происшествия