https://ria.ru/20230901/teatr-1893583867.html

Берлинская опера возобновит сотрудничество с Анной Нетребко

Берлинская опера возобновит сотрудничество с Анной Нетребко - РИА Новости, 01.09.2023

Берлинская опера возобновит сотрудничество с Анной Нетребко

Берлинская государственная опера возобновит работу с российской оперной певицей Анной Нетребко, передает агентство ДПА со ссылкой на руководство театра. РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T10:25

2023-09-01T10:25

2023-09-01T10:25

культура

украина

россия

европа

анна нетребко

метрополитен-опера

театр

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Берлинская государственная опера возобновит работу с российской оперной певицей Анной Нетребко, передает агентство ДПА со ссылкой на руководство театра. "Берлинская государственная опера хочет возобновить работу с российской певицей Анной Нетребко... Нетребко впервые выступит в Государственной опере 15 сентября в опере "Макбет", – говорится в сообщении агентства. Как отмечает руководство оперы, Нетребко не делала никаких заявлений о поддержке специальной военной операции на территории Украины. Певица также не планирует выступать в России, добавили в руководстве оперы со ссылкой на ее представителя. В начале марта прошлого года Нью-Йоркская "Метрополитен-опера" заявила, что Нетребко не будет участвовать в предстоящих постановках, поскольку не выполнила требование отказаться от публичной поддержки президента РФ Владимира Путина на фоне событий на Украине. По той же причине с ней разорвала отношения Баварская государственная опера. После этого представитель Нетребко сообщил, что певица решила взять паузу в концертной деятельности. Позднее Нетребко в социальных сетях заявила, что возобновит выступления, сначала в Европе.

https://ria.ru/20230805/netrebko-1888304832.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

украина, россия, европа, анна нетребко, метрополитен-опера, театр