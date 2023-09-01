Берлинская опера возобновит сотрудничество с Анной Нетребко
СМИ: Берлинская опера возобновит сотрудничество с Анной Нетребко
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкОперная певица Анна Нетребко выступает на концерте "Россия миру" к 75-летию окончания Второй мировой войны на сцене Концертного зала имени П. И. Чайковского в Москве
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Берлинская государственная опера возобновит работу с российской оперной певицей Анной Нетребко, передает агентство ДПА со ссылкой на руководство театра.
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"Берлинская государственная опера хочет возобновить работу с российской певицей Анной Нетребко... Нетребко впервые выступит в Государственной опере 15 сентября в опере "Макбет", – говорится в сообщении агентства.
Как отмечает руководство оперы, Нетребко не делала никаких заявлений о поддержке специальной военной операции на территории Украины. Певица также не планирует выступать в России, добавили в руководстве оперы со ссылкой на ее представителя.
В начале марта прошлого года Нью-Йоркская "Метрополитен-опера" заявила, что Нетребко не будет участвовать в предстоящих постановках, поскольку не выполнила требование отказаться от публичной поддержки президента РФ Владимира Путина на фоне событий на Украине. По той же причине с ней разорвала отношения Баварская государственная опера. После этого представитель Нетребко сообщил, что певица решила взять паузу в концертной деятельности. Позднее Нетребко в социальных сетях заявила, что возобновит выступления, сначала в Европе.