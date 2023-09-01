https://ria.ru/20230901/tatarstan-1893755800.html

В Татарстане подбирают площадку для строительства дрон-парка

В Татарстане подбирают площадку для строительства дрон-парка - РИА Новости, 01.09.2023

В Татарстане подбирают площадку для строительства дрон-парка

Правительство Татарстана по поручению раиса (главы) республики Рустама Минниханова подбирает площадку для строительства дрон-парка, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T19:16

2023-09-01T19:16

2023-09-01T19:17

республика татарстан

россия

рустам минниханов

владимир путин

республика татарстан (татарстан)

беспилотники

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КАЗАНЬ, 1 сен - РИА Новости. Правительство Татарстана по поручению раиса (главы) республики Рустама Минниханова подбирает площадку для строительства дрон-парка, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы главы региона Лилия Галимова. Ранее во время открытого урока "Разговор о важном" с президентом РФ Владимиром Путиным ученик казанской гимназии №6 Булат Нургалиев попросил создать в России несколько коптер-парков, чтобы те, кто увлекается дронами, могли запускать их там. По словам школьника, после введения ограничений на полеты дронов "стало проблематично" тренироваться. "Еще 9 августа, как только команда Татарстана вернулась с национальных соревнований по беспилотной авиации, Рустам Минниханов встретился с призерами. В числе участников этой встречи был главный победитель "Архипелаг 2023" Булат Нургалиев. Самый молодой оператор БПЛА обратился с предложением организовать в Татарстане дрон-парк", - сказала Галимова. По ее словам, глава Татарстана эту инициативу поддержал и там же, на встрече дал поручение правительству республики подобрать подходящую площадку. "Среди рассматриваемых вариантов - территория вблизи Лаишевского технико-экономического техникума. Там уже созданы условия для тестирования БПЛА, поэтому площадка рассматривается, как приоритетная для организации дрон-парка", - уточнила Галимова.

https://ria.ru/20230901/chernyshenko-1893730823.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, рустам минниханов, владимир путин, республика татарстан (татарстан), беспилотники